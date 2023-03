Vad är det som händer?

Vi hyllar mer än gärna de spelare som gör det där lilla extra i ett slutspelet för att vinna. När en tränare däremot utrycker sig om att spela fult och dirty så bryter moralpaniken ut och hockeyn vågar inte stå emot. Det är faktiskt rent ut sagt genant.

Jag har låtit denna krönika ligga som utkast och medvetet valt att inte publicera den förrän nu. Av någon märklig anledningen har saker och ting en tendens att ta fullständig skruv under en lördagskväll. Jag hade ändå sinnesnärvaron att inse att jag nog var den som skulle hamna i skottgluggen vilket inte var min avsikt. Varken nu eller igår. Men när folk på fullaste allvar tror att det här inte är ganska vanligt förekommande i ett slutspel så får jag sätta mig på mina höga häst och försöka nyansera saker och ting. Uppenbarligen behövs det en motvikt när hockeyn själva är så otroligt rädda för hur den ska uppfattas att man själva inte vet vilket ben man ska stå på.

Det var under gårdagens match mellan MoDo och AIK som AIK’s tränare Anton Blomqvist tog time out och vi tittare kunde höra honom säga;

”Every time we can hit, we hit. We probably not gonna win this one. Play dirty, play dirty here. Spela fult här, spela fult. Inga avstängningar”

Det som Anton Blomqvist hade kunnat säga till sina spelare var att nu ”investerar vi inför nästa match”.

Det hade betytt exakt samma sak.

Jag vill också trycka på Blomqvist uttryckligen också sa till sina spelare ”Inga avstängningar”.

Att det går att diskutera själva ordvalen har blivit uppenbart men att folk påstår att de aldrig hört något liknande och rasar är såklart tramsigt.

Det sker. Tro mig.

Det vet hockeyn också om och därför förvånar det mig att hockeyallsvenskan själva valt att anmäla Anton Blomqvist till Disciplinnämnden.

Vad är nästa steg?

Ska domarechef och representanter från situationsrummet gå in i slutspelslagens respektive omklädningsrum och föra noteringar vilka lag som har en ”hit list” uppsatt på väggen.

Sitt ner nu om ni känner era kränkta eller arga och är oroliga för hockeyn som företeelse.

I ett slutspel så går man ibland över gränsen för att vinna. Man säger saker till varandra i stridens hetta. Man ger en smäll där man vet att en motståndarspelare har ont. Man tacklar lite hårdare och ger en tjuvsmäll när ingen ser.

Inom laget pratar man om spelare i motståndarlagen som är veka och som man ska gå på. Man ringar också in spelare i motståndarlagen som man ska gå hårdare åt. Tänk om någon skulle få veta sånt här. Eller än värre. Betänk att det skulle gå att anmäla.

Det behöver inte alltid vara så vackert och tillrättalagt och ibland behöver man inte heller förklara eller försvara saker.

Nu har hockeyn utvecklas och det är skiljer sig från sedan jag spelade. Jag har haft tränare som sagt åt mig att plocka bort vissa spelare från matcher med otillåtna medel. En annan tränare ville vila mig i en betydelselös match när han anade att motståndarlagets coach nog hade för avsikt att skicka en spelare på mig som svar på några högsta tveksamma tacklingar som jag hade delat ut.

Jag tror knappast att det förekommer längre och jag lutar mig tillbaka och känner att detta är en storm i ett pyttelitet vattenglas.

Nu är Anton Blomqvist alltså anmäld till Disciplinnämnden som rimligtvis borde ha bättre saker för sig på en söndag.

Jag baxnar.

På riktigt.

Blev någon så kränkt, ledsen och illa berörd att det faktiskt skulle leda till en anmälan?

Och för vaddå?

”Spela fult, play dirty men ta inga avstängningar”.

INVESTERA!

Det finns på riktigt ingen i hockeyn som står bakom detta.

Och det handlar inte om hockeyn som ”boys will be boys” eller något i den stilen.

Men hålla på och fjanta sig på det här sättet?

Jag kan köpa att folk tycker det Blomqvist säger är tramsigt och har diverse åsikter om hans ordval.

Nog så.

Vem är det ens man försöker att behaga genom att anmäla?

De som skriker högst och redan tycker att hockeyn är en unken miljö?

Stå upp för att det kan vara så här i hockeyn ibland.

Det är inte alltid helt rumsrent på den absoluta elitnivån och ibland är man som spelare och ledare beredd att göra vad som helst för att vinna fördelar.

Dessutom har man domare på isen som ska stävja och dela ut utvisningar något som man också gjorde.

Nu parerar vi för att folk kan ta illa vid sig, bli lite sårade och dra fram kortet om att man inte vill sätta sina barn i den här miljön.

Perspektiv tack. Perspektiv.

För er som känner era arga över det som skrivits ovan så uppmannar jag er att undvika eftermiddagens kvartsfinal mellan Rögle och Skellefteå.

Där har nämligen Rögles tränare Cam Abbott under matchseriens gång sagt att Rögle måste spela lite dirty för att kunna vinna.

Och det har man också gjort. Spelat hårt och tufft vilket gjort att man pressat fram en mycket sevärd och underhållande matchserie till en sjätte match i Ängelholm idag.

Lite läskigt är det allt.

Eller hur?

Anton Blomqvist uttryckte sig så fasansfullt att hockeyn var tvungen att markera. Foto: Julia Koch / BILDBYRÅN

