De får gälla som favoriter

Färjestad mot Frölunda. Karlstad mot Göteborg.

Det finns rätt stor förväntningar på att det här kommer bli en matchserie att minnas i det som är Joel Lundqvist sista resa med gänget.

Det som gör matcherna mellan Färjestad och Frölunda speciella är den historik och rivalitet som finns mellan lagen. Jag har själv varit mitt i hettan och känner väl till vad matcherna betyder för spelarna och även för lagets respektive supportrar. Det som är fint i det här matcherna är hur tydligt man ogillar varandra på isen men hur mycket respekt som ändå finns föreningarna emellan. Rivaliteten har byggts upp över tid och i synnerhet sedan man gått några tuffa och heta slutspelsserier genom åren. Men det börjar bli ett tag sedan nu. Faktum är att man inte mött varandra i ett slutspel sedan 2008 och därför är det på tiden att dessa två giganter i svenska hockey återigen ställs mot varandra.

Under många år var både Färjestad och Frölunda de två mest givna topplagen i SHL. Under mina första år som spelare i ligan var Färjestad och Frölunda i en klass för sig. Mellan 2003 och 2006 möttes man i tre av fyra finaler något som förtydligar lagens dominans.

Joel Lundqvist avslutar som bekant sin karriär efter säsongen. Det blir således hans sista resa och möjligtvis är det just det som talar för Frölunda. Klart att spelarna kommer kräma ut än mer och göra det lilla extra för att Joels avslutning ska bli så värdig som möjligt. När Joel tillkännagav för laget hans beslut i början av februari så berättade en spelare om hur han efteråt aldrig känt sig så laddad och exalterad över en avslutning på säsongen som han gjorde då. Lundqvist ska ha hållit ett tal som berörde gruppen mycket och som man såklart hoppas kunna dra fördel av i slutspelet.

När Joel Lundqvist gästade podden Sanny&Svensson var han tydlig med att matcherna mot Färjestad var speciella och extra sköna och vinna. Att han nu ställs mot just Färjestad som inledning på sitt sista slutspel är såklart en extra krydda.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Annars håller jag Färjestad som favoriter i den här matchserien. Värmlänningarna har visat upp ett jämnare spel, har ett spetsigare lag och en större bredd än Frölunda. Det enda som tydligt viktar över i favör för Frölunda sett till lagdelarna är målvaktsspelet där Lasse Johansson är mer av en matchvinnare än Matt Tomkins. Den detaljen är som bekant inte direkt oviktig.

Men sett över sju matcher är min bestämda uppfattning att Färjestads tyngd kommer göra skillnad.

För Frölundas del måste man få igång spelet i numerärt överläge. Sett över säsongen har spelet i powerplay varit snudd på oförskämt svagt.

Har Ryan Lasch orken, efter en skade- och sjukdomsfylld säsong, att ladda om för ett slutspel och vara den faktor han förväntas att vara? På så sätt kommer Lasch bli matchseriens enskilt viktigaste spelare. Med en Lasch i poängform och med självförtroende är matchserien vidöppen. Så viktig är han.

Matchen i matchen mellan Roger Rönnberg och Tomas Mitell blir också intressant att följa.

Rönnberg har som bekant firat stora framgångar med Frölunda under lång tid medan Mitell gjort succé under hans 13 månader (korta) tid i Färjestad.

Mitells förmåga att läsa av och anpassa spelet efter motståndarna är förstklassigt. Det gör Färjestad oförutsägbara att spela mot.

Samtidigt har Frölunda kunnat växla om i sitt spel i en större utsträckning i år än tidigare där man värderat sitt presspel på ett tydligare sätt. Det var under perioden i november och december, när man också vara ganska skadefria, som man gjorde sina bästa matcher och då kom också säsongens enda seger mot just Färjestad. Annars har Färjestad varit det bättre laget i tre av fyra möten den här säsongen.

Men det saknar som bekant betydelse här och nu.

Joel Lundqvist mot Linus Johansson, Theodor Lennström mot Andreas Borgman, Ryan Lasch mot Marcus Nilsson, Per Åslund mot Nicklas Lasu och ovan nämnda Mitell mot Rönnberg.

Det här kan bli en helt underbar serie.

Något av det häftigaste under slutspelet i fjol var den atmosfär och drag som byggdes upp i Karlstad och Luleå under finalserien. Det var bland det mest tygellösa jag upplevt.

Jag förväntar mig ”nothing less” idag om man säger så.

Den här serien kommer bli något alldeles extra.

Var så säker.

Linus Johansson och Joel Lundqvist var inte helt överens efter matchen mellan lagen i mitten på december. Jag förväntar mig inte att kaptenerna kommer vara det de närmaste veckorna heller. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny