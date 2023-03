Dags att summera

Efter 52 matcher står det nu klart att Brynäs kommer möta Malmö i kvalspelet, Linköping och HV71 har spelat klart för säsongen medan de tio återstående lagen gör upp om SM-guldet.

Däremellan ska jag ge er mina tankar på:

# Vilka spelare har varit bäst?

# Vilka har överraskat?

# Vilka hade jag förväntat mig mer av?

# Vilka har varit de mest värdefulla spelarna?

# Vilka värvningar har varit bäst?

# Hur stod sig mitt förhandstips?

1- Växjö 102 poäng

Poäng i fjol 85 (5a)

Plus 17 poäng

Mitt förhandstips 4a

Kommentar: På förhand såg jag Växjö som ett givet topplag vilket man levt upp till med råge. Det som stuckit ut har varit backspelet där Lukas Bengtsson, Joel Persson, Hardy Häman Aktell och Brian Cooper alla levererat på toppnivå.

Målvaktsspelet från Adam Åhman och i synnerhet Emil Larmi har varit av högsta klass.

Växjö har varit en komplett lagmaskin.

Poängkung: Robert Rosén 38 poäng

Säsongens överraskning: Hugo Gustafsson har haft en positiv utveckling under säsongen. Har växt fram som en viktig spelare för Växjö och jag förstår varför man förlängde hans kontrakt med ett par år.

Bästa värvning: Lukas Bengtsson. En av seriens bästa backar.

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

MVP: Emil Larmi har hållit nollan åtta gånger den här säsongen varav sex av dessa har varit på 13 matcher under 2023.

Han hade jag förväntat mig mer av: Glenn Gustafsson står alltid för ett hårt och gediget jobb. Det kan ingen klaga på eller ens ifrågasätta.

Men efter att ha svarat för 16 mål i fjol får årets skörd på sex ses som ett misslyckande.

2- Skellefteå 99 poäng

Poäng i fjol 94 (3a)

Plus fem poäng

Mitt förhandstips 1a

Kommentar: Har återigen visat upp en imponerade hög lägstanivå. Det som jag imponerats mest av är passningsspelet och hur man i regel driver spelet. Har fyra kedjor, åtta stabila backar och framför allt en riktigt bra målvakt i form av Linus Söderström. Inget annat lag i serien har samma högstanivå som Skellefteå.

Poängkung: Jonathan Pudas 45 poäng

Säsongens överraskning: Måns Forsfjäll har växt in i SHL-kostymen och har tagit stora kliv under hela säsongen. Kompletterar Jonathan Pudas på ett bra sätt.

Bästa värvning: Linus Söderström. SHL´s bästa målvakt.

MVP: Oscar Möller har svarat för sin bästa SHL säsong i karriären vid en ålder av 34. Imponerande. Kapten Möller visar vägen både offensivt och defensivt.

Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Han hade jag förväntat mig mer av: Skellefteå har varit aningen tunna på forwardsidan under säsongen och därför var det helt rätt att plocka in både Melker Karlsson och Adam Mascherin som båda kände till föreningen och som spelet i SHL. Mascherin rehabiliterade inledningsvis den skada han ådrog sig i fjol men har sedan comebacken inte varit i närheten av där han var i fjol.

3- Färjestad 90 poäng

Poäng i fjol 82 (6a)

Plus åtta poäng

Mitt förhandstips 3a

Kommentar: Trots att man dragits med mängder av skador på nyckelspelare under hela säsongen så har man lyckats hålla en hög nivå utan några större dippar. Det tyder på att strukturen finns på plats och att man har en bred trupp där många haft en positiv utveckling.

Färjestad är i allra högsta grad en het kandidat till guldet i år igen.

Poängkung: Joakim Nygård 38 poäng

Säsongens överraskning: Marcus Westfält har, på grund av alla skador, fått en bra mycket större roll än vad som var tänkt på förhand. Westfält har spelat moget och lugnt och växt med förtroendet.

Bästa värvning: Med tanke på hur Matt Tomkins avslutade säsongen med Frölunda i fjol så var mina förväntningar inte direkt höga. Tomkins har spelat bra och stabilt i stort sett hela säsongen.

MVP: Sättet som Theodor Lennström dominerat den här säsongen kan endast Oskarshamns Antti Suomela matcha. Ibland har det mer eller mindre känts som om Lennström kunnat göra lite vad han vill på isen. Så dominant har han varit.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Han hade jag förväntat mig mer av: Ville Pokka värvades som en toppback med rutin från både VM och OS. Pokka har stundtals sett rätt vilsen ut även om han spelat upp sig på slutet i samband med att han parades ihop med ovan nämnda Lennström.

4- Örebro 83 poäng

Poäng i fjol 81 (7a)

Plus två poäng

Mitt förhandstips 8a

Kommentar: Har svarat för sin bästa säsong i klubbens historia. Trots det har mycket av snacket handlat om det faktum att Rodrigo Abols kommer lämna för spel i Rögle och att tränaren Niklas Eriksson inte kommer få fortsatt förtroende. Trots det har man gått samman och levererat ett spel som imponerat.

Örebro kommer bli en utmanare till Skellefteå, Växjö och Färjestad.

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

Poängkung: Rodrigo Abols 41 poäng

Säsongens överraskning: William Wikman har knappast fått några större rubriker den här säsongen. Men den energin och frenesi som han stått för har Örebro som lag mått väldigt bra av. Jag hade inga större förväntningar på Wikman men han har snabbt etablerat sig som en viktig spelare i det här lagbygget. Jag vill också nämna Elias Ekström som varit en av Örebros genomgående bästa spelare under hela säsongen.

Bästa värvning: Mathias Bromé hade en tuff inledning på säsongen men har därefter vuxit mer och mer. Poängskörden stannade på 39 poäng på 51 matcher vilket är riktigt bra i synnerhet sedan Bromé endast svarade för tre poäng under de tio första omgångarna.

MVP: Soppan kring Rodrigo Abols luktade illa när han och General Managern Stefan Bengtzen gav två vitt skilda bilder av huruvida Abols fått ett kontraktsförlag eller ej. När Abols själv gick ut och bekräftade nyheten om att han skulle lämna för Rögle till nästa säsong så var jag orolig huruvida han ens skulle spela kvar i Örebro resten av säsong.

Abols har sedan dess spelat sin bästa hockey i karriären och bland annat svarat för 21 poäng på 24 matcher.

Han hade jag förväntat mig mer av: Jag hittar faktiskt ingen spelare som jag tycker underpresterat sett till mina förväntningar.

5- Timrå 81 poäng

Poäng i fjol 56 (14e)

Plus 25 poäng

Mitt förhandstips 12a

Kommentar: Timrå IK är säsongens positiva överraskning alla kategorier. Visserligen levereade man starka nyförvärv i form av Anton Wedin, Emil Pettersson, Anton Lander och Jonathan Dahlén inför säsongen men att ta sig från en 14e plats till en femte plats är imponerande. Dessutom har Kimmo Kapanen lyckats bygga om laget under säsongen på ett väldigt bra sätt och hittat guldkorn som Joonas Lyytinen och Axel Ridnell samt fått ut mycket från beprövade spelare som Magnus Pääjärvi och Olli Palola.

Poängkung: Jonathan Dahlén 42 poäng

Säsongens överraskning: Målvaktssidan var Timrås svagaste lagdel inför säsongen. När grundserien summeras har Jacob Johansson spelat 47 av 52 matcher och varit en av seriens bästa målvakter.

Bästa värvning: Det är hugget som stucket mellan Anton Lander och Jontahn Dahlén. Både har varit ruskigt bra för Timrå under hela säsongen.

Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

MVP: Utan Jacob Johanssons fenomenala spel mellan stolparna hade inte Timrå varit där man är idag.

Han hade jag förväntat mig mer av: Jag trodde inför säsongen att Sebastian Hartmann var redo att göra runt 20 mål den här säsongen. Jag vet att skador har stört honom men likväl är sju mål på 48 matcher lite för klent.

6- Frölunda 81 poäng

Poäng i fjol 87 (4a)

Minus sex poäng

Mitt förhandstips 7a

Kommentar: Sett till mina förväntningar har Frölunda presterat ungefär som förväntat. Spelet har dock varit aningen ojämnt vilket på slutet kan tillskrivas skador på flertalet nyckelspelare. Frölunda hade en period i höstas där man spelade mer kompakt och samlat och med omsorg valde sina lägen att sätta press på ett bättre sätt. Det var också under den tidsperioden som man presterade säsongens bästa hockey. Frölundas största problem sett över säsongen har varit spelet i numerärt överläge något även styrks av statistiken som säger att man varit sämst i klassen.

Poängkung: Joel Lundqvist 29 poäng

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Säsongens överraskning: Joel Lundqvist gör sin bästa säsong på flera år och har varit Frölundas genomgående bästa spelare tillsammans med Max Friberg. Det är faktiskt otroligt imponerande hur pass bra som Lundqvist har spelat.

Bästa värvning: Tom Nilsson skrev på för Örebro i våras men av någon anledning bröts kontraktet innan Nilsson ens anslutit till laget. Det blev Frölundas stora lycka som fick in en spelare som är rejäl och fysisk och alltid sätter läget främst.

MVP: Tänk att Joel Lundqvist, vid en ålder av 41, varit Frölundas genomgående bästa och viktigaste spelare även den här säsongen.

Han hade jag förväntat mig mer av: Det finns en del spelare i Frölunda som jag känner inte riktigt levt upp till förväntningarna. Ryan Lasch är en spelare som enkom bedöms efter antalet poäng han gör eller i det här fallet inte gör.

I fjol vann Lasch SHL´s poängliga på 66 poäng och av förhandstipsen så var det många som trodde han skulle göra nåt liknande i år. Därför är hans 24 poäng på 41 matcher ett väldigt dåligt facit.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

7- Oskarshamn 78 poäng

Poäng i fjol 72 (9a)

Plus sex poäng

Mitt förhandstips 11a

Kommentar: Även om det säkerligen finns en form av besvikelse i Oskarshamn över att man inte lyckades knipa sjätteplatsen och ta sig direkt till kvartsfinal så går det inte att bortse från den succésäsong man ändå har haft.

Det är lätt att glömma bort att Oskarshamn faktisk låg sist i tabellen efter 20 spelade matcher. Även om formen se senaste matcherna varit på nedåtgående är Oskarshamn seriens bästa lag efter jul. Det tyder på att man återigen visat upp ett stort tålamod och har en trygghet i sitt spel som i regel är det mest sevärda i serien.

Poängkung: Antti Suomela 66 poäng

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN /

Säsongens överraskning: Hela Oskarshamn fortsätter att överraska efter att ännu en gång varit enormt lyckosamma i sin rekryteringar. Det stora frågan inför säsongen var huruvida man skulle klara av att ersätta Kim Rosdahl och Fredrik Olofsson i förstakedjan vid sidan av Patrik Karlkvist. Vi kan väl konstatera att vi ganska snabbt fick svar på den frågeställningen.

Bästa värvning: Antti Suomela är den bästa värvningen alla kategorier av samtliga lag i SHL den här säsongen.

MVP: Antti Suomela. Här känner jag att jag inte ens behöver förklara varför jag plockar ut Suomela som lagets mest värdefulla spelare.

Han hade jag förväntat mig mer av: Det som Robin Norell visade upp under slutdelen av säsongen i fjol och i synnerhet under slutspelet imponerande på mig. Av den anledningen trodde jag att Norell skulle bära med sig det spelet in i den här säsongen och fortsätta ta stora kliv. Norell har varit helt okej men inte i närheten av den nivå han avslutade på i fjol.

8- Leksand 77 poäng

Poäng i fjol 75 poäng (8a)

Plus två poäng

Mitt förhandstips 6a

Kommentar: Leksand hade en period på nio, tio matcher från mitten på januari till mitten av februari där man var seriens poängmässigt bästa lag. Det jag gillade då var hur hårt man spelade för varandra något som föll sig naturligt när man sakande några av sina bästa spelare. Sedan trion Marek Hrivik, Peter Cehlarik och Mikael Rouhomaa kom tillbaka i laget har man tagit sju poäng på sju matcher. Det är den stora nöten att knäcka hur man kan spela så bra utan sina bästa spelare men har svårt att prestera när dem är med.

Poängkung: Oskar Lang 32 poäng

Säsongens överraskning: Kalle Östman fick inte vara kvar i Malmö efter säsongen i fjol och var inställd på att börja om i hockeyallsvenskan med Västerås. När Leksand tappade Filip Cederqvist till Buffalo så valde Leksand att plocka in Östman som han ersättare. Resten är historia.

Bästa värvning: Mantas Armalis och Anton Lindholm har varit Leksands, i särklass, bästa spelare sett över säsongen.

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN /

MVP: Mantas Armalis har den här säsongen visat upp ett spel och en jämnhet som jag inte sett från honom tidigare under hans karriär. Armalis har varit en av seriens absolut bästa målvakter.

Han hade jag förväntat mig mer av: Emil Heineman är en spelare som jag gillar skarpt och ser en framtid i som en blivande NHL-spelare. Därför trodde jag att det här skulle bli hans stora genombrottssäsong. Att poängskörden stannade vid 15 på 35 matcher var under förväntad nivå.

9- Rögle 72 poäng

Poäng i fjol 100 (1a)

Minus 28 poäng

Mitt förhandstips 2a

Kommentar: Sett till mina förväntningar så har Rögle varit säsongens största besvikelse. Efter att haft en spikrak utveckling de senaste åren har den här säsongen varit en missräkning. Bristen på en toppcenter och en toppback har blivit kostsam som i kombination med skador på Dennis Everberg och Daniel Zaar gjort att det har hattats fram och tillbaka i laget för att försöka hitta någon form av kraft.

Rögle har släppt in fjärde flest mål i serien att jämföra med i fjol då man släppte in fjärde minst mål.

Poängkung: Adam Tambellini 46 poäng

Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Säsongens överraskning: Adam Engström lämnade Djurgårdens J20 för Rögle efter att stockholmarna inte ansett att han var redo att spela seniorhockey. I Rögle har Engström varit en av få spelare som överraskat positivt.

Bästa värvning: Det tog sin tid för Michael Kapla att komma in i Rögles spelsätt. På slutet har dock Kapla visat att han är en riktigt vass back.

MVP: Ludvig Larsson är en gedigen spelare alltid presterar på en hög nivå. Larsson har varit genomgående bra och när Rögle var som bäst så var det hans kedja med Marco Kasper och Oscar Stål Lyrenäs som visade vägen.

Han hade jag förväntat mig mer av: Anton Bengtsson har de senaste åren vuxit ut till en pålitlig toppspelare. Den här säsongen har han inte alls presterat på samma nivå även om han alltid står för ett hårt jobb. Till Bengtssons försvar så måste jag ändå nämna att det hattats med hans position och kedjekamrater något som inte varit direkt positivt för hans spel.

10-Luleå 71 poäng

Poäng i fjol 97 (2a)

Minus 26 poäng

Mitt förhandstips 5a

Kommentar: Finalförlusten mot Färjestad i match sju i våras tog nog hårdare än vad man först ville erkänna. Det, i kombination, med att man missbedömde spelarmarknaden å det grövsta är det två enskilt största anledningarna till att man haft en så svag säsong. Luleå har heller aldrig varit det maskinliknande lag som vi vant oss vid att se de senaste åren. Dessutom har man haft en sanslöst svag offensiv och deras 117 mål är sämst i serien.

Poängkung: Brendan Shinnimin 31 poäng

Brendan Shinnimin jstod för den avgörande straffen och sköt Luleå till final.Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN /

Säsongens överraskning: –

Bästa värvning: Matteus Ward hade inledningsvis tufft att få istid men i samband med att Joel Lassinanttis spel darrade och Luleå hade svårt att vinna matcher så var det faktisk Ward som kom in och spelade bra.

MVP: Brendan Shinnimin har varit Luleås genomgående bästa spelare. Han har fokuserat på hockey och inte massa annat trams som filmningar vilket gjort att han också svarat för en riktigt bra säsong. Under i synnerhet den andra halvan av serien har Shinnimin varit riktigt vass

Han hade jag förväntat mig mer av: Leo Komorov skulle komma in och ge Luleå energi och vara en stark fysisk spelare mer än att han skulle producera poäng. Men speciellt mycket energi och kraft har Komorov då inte stått för.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

11- HV71 68 poäng

Poäng (säsongen 20/21) 51 (14e)

Plus 17 poäng

Mitt förhandstips 9a

Kommentar: Räddade upp en misslyckad säsong med att ta 28 poäng på 14 matcher efter det att man sparkade Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman och plockade in Johan Lindbom och Per Gustafsson. Den vändningen har varit imponerande. HV71 har tvingats till stora förändringar på spelartruppen under säsongen och värvat in sex spelare utifrån något som visat prov på att man har en god ekonomi som gör att man kunnat vara handlingskraftiga.

Att säkra nytt kontrakt som nykomling är alltid starkt även om HV71 inte varit en traditionell nykomling i den bemärkelsen.

Poängkung: André Petersson 42 poäng

Säsongens överraskning: Unge Victor Sjöholm har tagit stora kliv under säsongen. Trots att HV värvat in tre backar under året så har Sjöholm varit bofast som en av sex backar. Spelar tufft och hårt och sätter alltid laget främst.

Bästa värvning: André Petersson har burit HV på sin axlar den senaste tiden. Petersson har varit enormt viktig och gett laget nödvändig offensiv spets.

MVP: Joni Ortios avslutning på säsongen bör nämnas i sammanhanget men ovan nämnda Petersson har varit lagets i särklass viktigaste spelare.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Han hade jag förväntat mig mer av: Det finns ett gäng. Eric Martinsson, Mikkel Böcker, Mattias Tedenby och Joonas Nättinen är fyra spelare som det fanns bra mycket högre förväntningar på.

12- Linköping 67 poäng

Poäng i fjol 69 poäng (11a)

Minus två poäng

Mitt förhandstips 10a

Kommentar: Det blev inget slutspel i år heller. Linköping föll ihop som ett korthus under slutdelen av säsongen. Två poäng på de avslutande sju matcherna gör att säsongen får summeras som ett misslyckande. Det år inte att komma ifrån.

Målsättningen iför säsongen var slutspel något man också budgeterat för. Det gör att man således kommer få en ekonomisk smäll efter att ha satsat hårt inför säsongen med några spektakulära nyförvärv.

Poängkung: Ty Rattie 34 poäng

Säsongens överraskning: Filip Bystedt har svarat för en riktigt fin säsong och varit en av de bästa juniorerna i SHL.

Bästa värvning: Utöver den pondus och självklarhet som Oscar Fantenberg visat upp i match efter match har han svarat för sin poängmässigt bästa säsong i karriären. Fantenberg har varit en av seriens absolut bästa backar.

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

MVP: Marcus Högberg har matchas hårt under säsongen och stundtals varit en av seriens bästa målvakter. Dock lämnar avslutningen på säsongen en del att önska för Högberg precis som för Linköping.

Han hade jag förväntat mig mer av: Markus Ljungh är Linköpings förstacenter och då förväntar jag mig att en spelare i den positionen gör mer än 22 poäng på 44 matcher.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

13- Brynäs 62 poäng

Poäng i fjol 69 (10a)

Minus sju poäng

Mitt förhandstips 13e

Kommentar: Sett till vad jag tippade är Brynäs på den nivå som jag förväntade mig. Med det sagt så går det inte att komma ifrån att säsongen i stort varit ett misslyckande. Spelet har inte fungerat och i de matcher som man ändå spelat bra har bristen på offensiv spets och effektivitet kostat poäng. Jag tycker heller inte det funnits samma linjer och tydlighet i spelet i år mot i fjol och det var just av den anledningen som jag tippade Brynäs på 13e plats inför säsongen. Jag hörde att det fanns en önskan från spelartruppen om att förändra spelet från i fjol och den typen av inflytande och med en förening med en redan dålig självbild brukar sällan vara en lyckad kombination.

Poängkung: Dmytro Timashov 33 poäng

Säsongens överraskning: Samuel Johannesson värvades från Rögle för att ta nästa kliv i sin karriär. Det har han onekligen gjort. Offensivt har Johannesson varit en succé och gett Brynäs ett backspel som man saknat de senaste säsongerna.

Bästa värvning: David Sklenicka inledde säsongen fenomenalt och presterade på en nivå som var långt över min förväntan. Har dock, precis som Brynäs i stort, varit aningen för ojämn.

Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

MVP: –

Han hade jag förväntat mig mer av: Som alltid i ett bottenlag så kan den listan göras lång. Kaptenen Anton Rödin har endast svarat för sex mål på 40 matcher vilket såklart är under en förväntad nivå.

Rödin har, som kapten, dessutom en förväntan på sig att leda laget något som han uppenbarligen inte lyckats med med tanke på lagets placering.

14- Malmö 61 poäng

Poäng i fjol 67 poäng (12a)

Minus sex poäng

Mitt förhandstips 14e

Kommentar: De flesta var nog rörande överens om att Malmö skulle tvingas kvala när man såg över hur trupperna var byggda inför säsongen. Skåningarna inledde dock starkt för att sedan falla igenom totalt innan man den senaste tiden hittat ett vägvinnande spel.

Trots att det varit en tämligen tuff säsong så har det inte stormat runt tränaren Tomas Kollar som tillsynes verkar ha haft klubbens stöd. Det tycker jag tyder på ett lugn mer än en uppgivenhet från föreningens sida.

Med tanke på Malmös mentala status och hur pass länge man kunnat förbereda sig för kvalet så tycker jag att mycket talar för skåningarna de kommande veckorna.

Poängkung: Marcus Sylvegård 41 poäng

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

Säsongens överraskning: Att Marcus Sylvegård, lite i skymundan, gör 41 poäng och delar tiondeplatsen med Rodrigo Abols i SHL´s poängliga är överraskande likväl som det är imponerande.

Bästa värvning: Den senaste tiden har Adam Werner fått ett stort förtroende och stundtals varit riktigt bra. Med tanke på att Daniel Marmenlind fortsatt är skadad så kommer Werner vara den som Malmö lutar sig mot i kvalet.

MVP: Adam Ollas Mattsson gör få dåliga matcher. Han spelar i regel mycket och på en hög nivå.

Han hade jag förväntat mig mer av: Carl Söderberg har, precis som Malmö, spelat upp sig på slutet. Men sett över hela säsongen har Söderberg inte varit i närheten av den nivå han var i fjol.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny