Bland de mäktigare vi beskådat

Med endast en omgång kvar kunde HV71 säkra ett nytt SHL-kontrakt efter en sanslösa dramatik. Den glädje och framför allt den lättnad som sköljde över hela laget och dess supportrar igår var påtaglig. Pressen och stressen som man levt med hela säsongen har inte varit att leka med.

Det här har varit en av de mest imponerande vändningar jag har skådat. Faktiskt.

Den 2 februari 2023:

Samtidigt som Brynäs leder med 2-1 mot Färjestad i den andra perioden så ligger HV71 under med 1-0 i bortamötet mot Timrå.

Där och då skilde det 13 poäng mellan lagen.

Det mesta (mer eller mindre) pekade på att HV71 skulle tvingas genomlida ännu ett ovisst kval.

HV71 lyckades dock vända och vinna mot Timrå medan Brynäs förlorade mot Färjestad och avståndet mellan lagen var nu ”endast” sju poäng.

33 dagar senare så har HV71 säkrat ett nytt kontrakt och skickat Brynäs till ett ovisst kvalspel, den här gången mot ett formstarkt Malmö.

HV71 var fastspikade i kval, uträknade och viktigt att förtydliga, de började själva ställa sig in på kval i samband med att de endast tog två poäng på fyra hemmamatcher mot Oskarshamn, Leksand, Luleå och Timrå i slutet av januari.

Det gör HV´s upphämtning och vändning på säsongen till något av det mäktigare vi beskådat på många år.

Tabellen sedan Johan Lindbom tog över som huvudtränare i HV71 den 31a januari.

Onekligen fick HV71 den energi och tro som man önskar få efter ett tränarskifte.

Det går heller inte att komma runt det faktum att två spelare har lyft sig till en högre nivå än alla andra och mer eller mindre burit fram HV71 den senaste tiden.

André Petersson har svarat för tio mål och 15 poäng på tolv matcher och varit den av SHL´s bästa spelare.

Målvakten Joni Ortio har gått från 89,21 till 93,47 i räddningsprocent och från 2,98 till 1,96 insläppta mål per match sedan Johan Lindbom tog över som huvudtränare.

Det är anmärkningsvärda siffror.

Dessutom var det Petersson som svarade för två av tre mål igår samtidigt som Ortio, passande nog, höll säsongens första nolla.

Vi har gjort en sanning av att det sällan lönar sig att sparka en tränare men det börjar bli dags att syna det påståendet.

Ser vi till de senaste tre årens tränarrockader är det ganska tydliga siffror som påvisar att det faktiskt gett en positiv effekt.

HV71 i år:

Med Tommy Samuelsson 1,05 poäng per match

Med Johan Lindbom 1,92 poäng per match

Malmö i fjol:

Med Joakim Fagervall 1,18 poäng per match

Med Tomas Kollar 1,45 poäng per match

Djurgården i fjol:

Med Barry Smith 0,69 poäng per match

Med Nichlas Falk/Mikael Aaro 0,95 poäng per match

Med Joakim Fagervall 1,55 poäng per match

(Djurgården degraderades via kvalspel mot Timrå)

Färjestad i fjol:

Med Johan Pennerborn 1,5 poäng per match

Med Tomas Mitell 1,9 poäng per match samt ett SM-guld

Linköping säsongen 20/21:

Med Bert Robertsson 1,04 poäng per match

Med Daniel Eriksson/Johan Åkerman/Niclas Hävelid 1,35 poäng per match

Dessutom så fick Brynäs en positiv effekt när Josef Boumedienne klev in i kvalet efter att Peter Andersson fått sparken likväl som Timrå fick det efter att Ante Karlsson tog huvudansvaret i fjol.

Den enda rockaden som inte gett en poängmässig positiv effekt de senaste tre åren var när HV71 sparkade Nicklas Rahm och ersatte honom med Stephan ”Lillis” Lundh. Dock var skillnaden marginell då Rahm snittade en poäng per match medan ”Lillis” snitt var 0,95 poäng per match.

Det är ändå anmärkningsvärda siffror och kanske vi kan slå hål på den bild som gärna målas upp att det inte lönar sig att sparka en tränare.

Likväl går det inte att komma ifrån att det är ett misslyckande varje gång det sker.

Men när effekten är nära till hands så förstår jag att klubbarna agerar och i synnerhet när man vet vad som står på spel.

Det leder mig in till den kritiska frågan.

Hur tänker Brynäs inför kvalet när man dessutom i närtid sett vilken skillnad ett tränarbyte kan göra?

Fotnot: HV71 är tre poäng före Brynäs med en match kvar av grundserien. Brynäs kan komma på samma poäng som HV71 i händelse av en seger mot Växjö i morgon samtidigt som HV förlorar mot Oskarshamn. Dock så skiljer det 15 mål i favör för HV71 och av den anledningen ser jag det som osannolikt att Brynäs inte kommer få kvala.

Tack för att ni tog er tid

Sanny