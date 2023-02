Hur hade det sett ut utan honom?

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #20

Målvakt:

Emil Larmi Växjö (2)

När Emil Larmi plockades in under säsongen i fjol var han tämligen fladdrig mellan stolparna och intrycket han gav var inget som jag imponerades av.

Men.

Larmi har tagit stora kliv, tightat till sitt spel och är inte längre lika yviga i sina rörelser. För det förtjänar givetvis Larmi beröm men också målvaktstränaren Andreas Andersson som är den som slipat till hans spel.

Varken HV71 eller Luleå lyckades att överlista Emil Larmi den gångna veckan.

Växjös defensiv är inte att leka med just nu. Med veckans två nollor har Larmi hållit nollan fyra gånger på nio matcher under 2023 medan hans kollega Adam Åhman gjort det två gånger på åtta matcher.

Imponerande.

Bubblare: Christoffer Rifalk Rögle

Backar:

Joel Persson Växjö (2)

Det är nästan oförskämt hur bra Joel Persson spelar i match efter match. På så sätt har jag nästan dåligt samvete att hans prestationer inte lyfts upp oftare i bloggen. Joel Persson radar upp den ena topprestationen efter den andra. Solid och trygg defensivt och sylvass i spelet med puck.

Joey LaLeggia HV71

Den tidigare storbacken David Petrasek gjorde som mest 15 mål under en säsong vilket stått sig som klubbrekord för HV71. När Joey LaLeggia sköt hem den viktiga bonuspoängen mot Linköping i lördags var det hans 16 mål i HV71 och således är han den back i klubbens historia som gjort flest mål under en och samma säsong.

Jag undrar i min ensamhet hur avhängda HV71 hade varit i bottenstriden om man inte lyckats värva LaLeggia från Timrå i mitten på oktober.

Bubblare: Hardy Häman Aktell Växjö, Niklas Friman Brynäs

Forwards:

Linus Johansson Färjestad

Efter att Färjestads spel hackat en del på slutet så klev kapten Johansson fram och svarade för en riktigt starkt vecka. Tillsammans med Joakim Nygård så var Johansson den enskilt största anledningen till att Färjestad tog sex av nio poäng och befäste sin plats som ett topp sex lag. Johansson svarade för sju poäng under veckans tre matcher vilket var bäst i hela SHL.

Joakim Nygård Färjestad (3)

Det finns nog få spelare som är så nyttiga för sitt lag, i alla delar av spelet, som Joakim Nygård är för Färjestad.

Han är i mångt och mycket en komplett spelare på SHL-nivå.

Den gångna veckan svarade Nygård, utöver sitt gedigna spel över hela banan, för fem poäng och totalt var han inne på åtta mål framåt och ett mål bakåt.

Antti Suomela Oskarshamn (6)

Jag är rädd att jag kommer att uppfattas som ganska tjatig nu. Men Antti Suomela är seriens i särklass bästa spelare just nu och det går inte att förbise honom i Veckans lag.

Övriga kommentarer är direkt överflödiga.

Kejdan med Ahti Oksanen, Patrik Karlkvist och Antti Suomela är bäst i serien.

Bubblare: Ahti Oksanen Oskarshamn, Dmytro Timashov Brynäs, Marcus Sylvegård Malmö

Coach:

Mikko Manner Brynäs (2)

Att Brynäs, i det här pressade läget, kliver upp och vinner tre raka matcher och tar åtta av nio möjliga poäng är otroligt starkt. Med tanke på HV’s poängintag på slutet var det också direkt nödvändigt i bottenstriden.

Brynäs vann över Skellefteå på bortaplan i tisdags och bröt deras svit på 15 raka segrar på hemmaplan. Därefter vann man mot Malmö i torsdags och Frölunda i lördags.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Färjestads Lucas Forsell var utlånad till Karlskoga efter att inte tagit en plats i laget under inledningen av säsongen. Forsell satte inget vidare avtryck i hockeyallsvenskan och blev föga förvånande förbisedd i JVM-truppen.

Den senaste tiden har Forsell varit riktigt bra och den gångna veckan stod Forsell för tre mål i en alltmer betydande roll. När Färjestad plockade ut målvakten i slutskedet av matchen mot Örebro fick Forsell istid vilket säger en del om det förtroende han fått och också tagit tillvara på.

Veckans… Nollor

Växjös Emil Larmi höll nollan mot HV71 och Luleå medan Christoffer Rifalk lyckades med det omöjliga och stänga ned Oskarshamn, seriens hetaste och bästa lag just nu.

Veckans… Hattrick

Oskarshamns Cameron Brace blev den trettonde spelaren att svara för ett hattrick den här säsongen när hans Oskarshamn vann över Linköping i torsdags.

De tidigare tolv spelarna som svarat för ett ett hattrick är i tur och ordning Oskarshamn Antti Suomela, Timrås Robin Alvarez, Växjös Robert Rosén, Örebros Rodrigo Abols, Brynäs Nick Olesen, Linköpings Christoffer Ehn, Örebros Emil Larsson och Mathias Bromé, Leksands Carter Camper, Timårs Jonathan Dahlén, Skellefteås Oscar Möller och Linköpings Ty Rattie.

Veckans… Doldis

Även om Malmö haft en tuff säsong så ska ingen skugga falla över Christoffer Forsberg som alltid står för ett hårt och gediget jobb. Forsberg svarade för en stark vecka och kommer vara en av Malmös viktigaste spelare i det kommande kvalet.

Veckans… Comeback

Efter att ha missat 30 matcher så gjorde Dennis Everberg en efterlängtad comeback för sitt Rögle mot Luleå i torsdags. Det går att finna många förklaringar till skåningarnas bleka säsong men det jag kan konstatera är att Rögle är ett helt annat lag med Everberg på isen.

Veckans… Citat

”Deras målvakt är helt utomjordiskt bra”

Leksands tränaren Björn Hellkvist med en hyllning till Tim Juel efter förlusten mot Oskarshamn i tisdags.

Veckans… Argaste

Veckans… Propp



Veckans… Räddning



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

