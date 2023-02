Så otroligt dominant han är

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Just nu har bloggen diverse teknikproblem och därför har Veckans lag delats upp i två delar.

Den andra delen finner ni här.

Veckans lag #19

Målvakt:

Tim Juel Oskarshamn (2)

Under slutdelen av säsongen i fjol imponerande Tim Juel och därför fanns det förväntningar att han skulle kunna växa ut till en toppmålvakt den här säsongen. Hösten var högst medioker något som gjorde att både Oskarshamn och Juel själv kände att det kanske var ett bra läge att gå skilda vägar efter den här säsongen. Juel uppges vara klar för Timrå nästa år även om ingen har bekräftat detta. Den senaste tiden har Tim Juel spelat på en väldigt hög nivå och är just nu seriens hetaste målvakt. Juel räddade 51 av 52 skott mot Brynäs i torsdags för att sedan hålla nollan mot Färjestad i lördags.

Bubblare: Jhonas Enroth Örebro

Backar:

Anton Lindholm Leksand (3)

Det märktes på Leksands spel när Anton Lindholm missade tisdagens match mot Växjö. Hans pondus, lugn och självklara uppenbarelse har en stor betydelse för Leksands spel. Väl tillbaka i spel mot Luleå och Brynäs var Lindholm masarnas bästa spelare. Nog visste jag att Lindholm var bra men att han skulle spela på den här nivån i match efter match trodde jag inte.

Michael Kapla Rögle

Jag var tämligen övertygad om att Rögle gjort ett rejält kap i samband med att de värvade Michael Kapla från Skellefteå. Riktigt så har det inte blivit då Kapla, precis som laget, spelat ojämnt och alltför ofta under en förväntad nivå. Den gångna veckan var Kaplas i särklass bästa med sju poäng på tre matcher. Nu såg han självklar ut i sina agerande på isen och var en betydande faktor i spelet över hala banan.

Bubblare: Joel Persson Växjö, Filip Johansson Frölunda

Forwards:

Antti Suomela Oskarshamn (5)

Foto: David Wreland / BILDBYRÅN

Johan Larsson-, Hannes Björninen- och Dmytro Timashow Brynäs, Konstantin Komarek Luleå, Emil Sylvegård Malmö och Marcus Nilsson Färjestad har en sak gemensamt med Antti Suomela. Samtliga har gjort sju mål. Den enda skillnaden är att Soumela gjorde det under den gångna veckans tre matcher medan de andra gjort det under hela säsongen. Det säger en del om den hysterika form som Suomela är i just nu. Lägg dessutom till att Soumela svarade för tre assist och således stod för nio poäng på tre matcher.

Galet imponerande och så otroligt dominant han är nu Suomela.

Anthony Greco Frölunda

Det verkar onekligen som om Anthony Greco hittat mer och mer rätt den senaste tiden. Nu har han tagit tillvara på lägena han skapar och stod den gångna veckan för sex mål på tre matcher. Möjligtvis att Grecos resa till London under uppehållet gav susen och nödvändig energi till den avslutande den av säsongen.

Patrik Karlkvist Oskarshamn

Vid sidan av kedjekamraten Antti Suomela fortsätter Patrik Karlkvist att övertyga. Karlskvist är hal som få, skickliga på att hitta fria ytor, duktig på att hitta öppnade passningar och är ett ständigt offensivt hot. Det är ofta väldigt underhållande att se Karlkvist spela då han ofta bjuder på oväntade saker.

Bubblare: Jonathan Johnson Skellefteå, Richard Hugg Skellefteå, André Pettersson HV71

Coach:

Martin Filander Oskarshamn (3)

Oskarshamn vann sina tre matcher den gångna veckan. Mot Örebro i tisdags vände man och vann efter fem mål i den tredje perioden, mot Brynäs i torsdags övertygade Filanders gäng och vann med 7-1 innan man nollade Färjestad i lördags. Ser man till tabellen under kalenderåret 2023 är Oskarshamn seriens bästa lag med imponerande 29 poäng på 14 matcher. Jag tror ganska få lag vill möta Oskarshamn i ett kommande slutspel.

Veckans snackisar finner ni här.

Tack för att ni tog er tid

Sanny