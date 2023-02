Borde gått att lösa på ett bättre sätt

Luleå tar emot HV71 i veckans enda SHL-match. En synnerligen viktig sådan. Både lagen får dock klara sig utan varsin toppspelare.

Det är faktiskt för dåligt och direkt genant för en liga likt SHL som omsätter flera miljarder kronor.

När Sam Hallam tog ut den landslagstrupp som ska representera Tre Kronor i det som som jag fortsatt benämner som Sweden Hockey Games noterade jag att han valt att ta ut 15 forwards. Det kändes både givet och genomtänkt med en bredare trupp i synnerhet sedan två av spelarna, Isac Brännström och André Petersson, skulle spela den match som klämdes in under landslagsuppehållet till följd av att Luleå gått till final i CHL. Därför blev jag, milt uttryckt, smått förvånad när det igår stod klart att varken Isac Brännström eller André Petersson kommer till spel ikväll när Luleå tar sig an HV71.

Det är ju inte en match i mängden vi pratar om. Det står tre enormt viktiga poäng på spel. Efter två raka segrar har HV71 tagit upp jakten på Brynäs ovanför kvalstrecket. En seger efter full tid ikväll och HV är endast en poäng bakom Brynäs ovanför kvalstrecket.

Matchen är också viktig för Luleå som i händelse av en seger helt och hållet skulle haka av HV71 i tabellen och ta sig in på en slutspelsplats något man säkerligen lär ha budgeterat för.

Att båda lagen tvingas klara sig utan varsin av sina bästa spelare är faktiskt direkt genant.

HV71 betalar André Pettersson i runda slängar mellan 250-300 000 kr i månaden medan Luleå pröjsar strax under 150 000 kr i månaden till Isac Brännström. Om man hårddrar det så är det för att de ska prestera i matcher likt den ikväll.

Att ingen av spelarna kan medverka ikväll tycker jag någonstans ger ett löjets skimmer över hockeyn.

Klart som tusan att det måste ha gått att lösa på ett annat sätt.

Sam Hallam vill ha tillgång till 15 forwards för att dels kunna träna och spela ihop formationer och för att kunna rotera och provtrycka fler spelare. Det betyder med andra ord att nio av 15 forwards kommer att stå över någon av de tre matcherna förutsatt att alla är friska. Med andra ord finns en överhängande risk att både Brännström och Petersson tvingas vila en av matcherna. Det hade man utan problem kunnat lösa genom att låta duon vila torsdagens match mot Tjeckien för att sedan spela det efterföljande två matcherna.

Så jäkla viktiga är varken André Petersson eller Isac Brännström för Tre Kronor eller matchen mot Tjeckien i sig för den delen.

Rent krasst så står och faller inte Tre Kronor med duon på samma sätt som Luleå och HV71 gör.

Nu tvingas båda lagen göra om i sina formationer och spela in någon annan på deras position i powerplay.

Det har gått att lösa tidigare och nog hade det gått den här gången också

Nuvarande förbundskaptenen och tidigare Växjötränaren Sam Hallam är sedan tidigare bekant med att landslagsledningen låtit spelare få spela matcher med sina klubblag under landslagsamlingarna. Bland annat lät dåvarande förbundskaptenen Rikard Grönborg Växjös Robert Rosén spela en CHL-kvartsfinal mot Zürich i december 2016 innan han anslöt till Tre Kronors samling dagen efter. Det kallas för bollkänsla eller spelförståelse.

Det är dock viktigt att förtydliga. Förbundet har sin fulla rätt till att ta ut spelarna till följd av det avtal som skrevs mellan förbundet och ligaorganisationerna för ca 20 år sedan. Svenska ishockeyförbundet upplät de kommersiella avtalen till respektive liga mot att klubbarna i gengäld garanterade att släppa sina spelare till landslagssamlingarna. Det är förmodligen av den anledningen att klubbarna själva valt att tiga och sticka huvudet i sanden.

Men nog borde det väl gått att lösa på ett bättre sätt än så här?

Jag menar. Det är inte en match i serielunken utan en brutalt viktig match för båda lagen.

Kanske att begreppet säsongens viktigaste match är aningen urvattnat vid det här laget eftersom det använts så många gånger redan i år.

Men det är bara ta en titt i tabellen och förstå betydelsen av de tre poängen.

Som spelare vet jag att det kan vara både befriande och kul att spela i landslaget men att man också känner en form av förskyllan gentemot klubben man spelar i och den som faktiskt betalar ens lön. Den skuld jag syftar på upplevde i alla fall jag när jag var iväg och spelade för landslaget den säsongen vi i Timrå huserade i botten av tabellen. Jag kände en form av skuld mot laget och min arbetsgivare för att jag behövdes mer på hemmaplan och då ska man veta att det endast handlade om missade träningar och inte matcher.

Av den anledningen hamnar både Isac Brännström och André Petersson i en svår sits. En sits som de själva inte satt sig i eller förtjänar att vara i för den delen.

Rent formellt är det ett kontraktsbrott att tacka nej till landslaget även om det såklart är luddigt. En spelare som bestämt sig för att inte spela i landslaget kommer givetvis inte att tas ut eller vara med i diskussionen kring att representera Tre Kronor. Men i grunden ska du kunna påvisa en skada i synnerhet om du som spelare vill representera Tre Kronor framöver.

I det standardavtal som alla svenska spelare i SHL skriver på så står det att du ska stå till landslagets förfogande under säsongen.

Det visste SHL om när man flyttade matchen men man hade nog hoppats att den här situationen inte skulle behöva uppstå.

Jag tycker det är för låg nivå.

Det står, indirekt i kvällens match, miljontals kronor på spel för i synnerhet HV71 men även för Luleå och att då inte få tillgång till sina bästa spelare för att de måste träna (!) med landslaget är faktiskt svårt att ta in.

Läs den meningen en gång till för att ta in hur otroligt dumt det faktiskt är.

Iscac Brännström och André Petersson ska alltså träna med landslaget och kan därför inte spela en väldigt viktig match för Luleå respektive HV71.

Jag baxnar.

Jag står mer än gärna upp för landslaget och anser att Tre Kronor är en viktig del för spelarnas individuella utveckling. Därför fyller dessa Euro hockey tour turneringar ett syfte.

Men den här gången skulle klubblaget gått före något som jag tycker förbundet och Sam Hallam borde haft en större förståelse för.

