Räcker superlativen ens till?

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #18

Målvakt:

Joni Ortio HV71

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Joni Ortio värvades som en tilltänkt toppmålvakt inför säsongen och med tanke på hans fina CV så lär det ha kostat ordentligt att få hans signatur på ett kontrakt. Matcherna som Ortio haft en avgörande betydelse i har dock varit förbluffande få. Mot både Timrå och Malmö den gångna veckan stod Ortio för direkt avgörande insatser, i synnerhet mot Timrå i torsdags. Det var en match som Ortio gick in och snodde mer eller mindre på egen hand. Det var viktigt för HV71 och viktigt för Joni Ortio.

Bubblare: Jacob Johansson Timrå

Backar:

Matt Caito Leksand

Foto: Jeanette Dahlström / BILDBYRÅN

Leksand har fått igång sitt powerplay den senaste tiden och i den spelformen har Matt Caito en viktig roll. Caito spelar även stabilt och bra i egen zon och är än mer bidragande i det offensiva spelet även i fem mot fem. Jag tycker mig också ha sett att Caito spelar mycket rejälare i närkampsspelet än tidigare något jag gillar att se även hos offensivt begåvade backar.

Arvid Lundberg Skellefteå

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Lugn, trygg och stabil. Arvid Lundberg står återigen att känna igen efter en säsong med Växjö i fjol där han inte var fullt så bra och pålitlig som vi har vant oss vid. Lundberg sticker inte ut men han gör alltid rätt saker på isen och hamnar sällan i tidsnöd eller sätter sina medspelare i svåra situationer. En klippa helt enkelt.

Bubblare: Linus Hultström Linköping, Oliwer Kaski HV71

Forwards:

Kalle Östman Leksand (2)

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Var ska vi börja och räcker ens superlativen till?

Kalle Östman ratades av Malmö inför den här säsongen, skrev på för Västerås men tack vare en omdiskuterad klausul kunde han bryta kontraktet och istället skriva på ett treårskontrakt med Leksand.

Leksands har fått valuta för pengarna under hela säsongen och i synnerhet den senaste tiden. I Marek Hrivik och Mikael Ruohomaas frånvaro har Östman tagit en roll som en produktiv spelare som Leksand kan luta sig mot.

Östman stod för sex poäng under den gångna veckans tre matcher varav fyra av dessa kom i 4-3 segern mot Örebro i lördags.

Kalle Östman är just nu kung i Leksand. Och då överdriver jag inte ens.

Patrik Karlkvist Oskarshamn (4)

Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Jag kan inte sluta att imponeras av den individuella skicklighet som Patrik Karlkvist besitter. Den dominans och det spel som Karlkvist och hans beryktade kedja stod för i lördags mot Luleå var av högsta klass. Kanske till och med säsongens bästa. Karlkvist och Ahti Oksanen svarade för tre poäng vardera medan Antti Suomela fick nöja sig med två mål varav det sista var en riktig läckerbit.

Ahti Oksanen Oskarshamn

Foto: Fredrik Sundvall / BILDBYRÅN /

Antti Suomela och Patrik Karlkvist har dragit till sig de största rubrikerna sett över hela säsongen. Där bakom finns Ahti Oksanen som genom sitt hårda slit, fysiska spel och förmåga att vinna- och låsa fast puckarna i anfallszon ger Karlkvist och Suomela utrymme att skina.

En SHL tränare jag pratade med benämnde Oksanen som nyckelspelaren till kedjans framgångar med sitt oömma spel. Det är därför på sin tid att Oksanen även han får sola sig i glansen i Veckans lag.

Bubblare: Oscar Möller Skellefteå, Robin Hanzl Timrå, Antti Suomela Oskarshamn

Coach:

Björn Hellkvist Leksand (2)

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Något har hänt med Leksand den senaste tiden och jag gillar det jag har sett. Ett lag, med betoning på lag, har växt fram och det är den stora anledningen till den fina trend man visat upp på slutet.

Hellkvist har fått ihop laget och gruppen som presterar aningen över dess förmåga för tillfället.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Linköpings Filip Bystedt är den junior som sticker ut allra mest för tillfället. Bystedt har bildat en kedja med Christoffer Ehn och Ty Rattie som varit genomgående bra för Linköping den gångna veckan.

Bystedt kan både driva spelet offensivt och ändå hantera defensiven som center i SHL. Det är inte många 18 åringar som klarar av att göra.

Veckans… Nollor

Oskarshamns Tim Juel, Luleås Matteus Ward och Växjös Emil Larmi höll alla varsin nolla den gångna veckan.

Veckans… Doldis

Timrås Erik Walli Walterholm får inga stora rubriker och för en ganska undanskymd roll bakom spelare Anton Lander, Robin Hanzl, Emil Pettersson och Jonathan Dahlén. Det hårda jobbet, energin och outtröttliga spelet som Walli Walterholm står för i byte efter byte är guld värt för Timrå. När Timrå hade en svacka för några veckor sedan var det Erik Walli Walterholm som drev laget och det verkar ha gett honom självförtroende för även när de ledande spelarna återigen klivit fram så har han fortsatt spela på en högre nivå än vad jag sett tidigare.

Veckans… Vändning

Örebros Kristian Näkyvä gjorde 3-1 mot Leksand när det återstod lite drygt sex minuter av lördagens drabbning. Med tanke på hur svårt Leksand har haft mot Örebro de senaste åren så trodde nog de flesta att Näkyväs mål punkterade matchen.

Leksand reducerade strax därefter genom Oscar Lang vilket gav masarna hopp. Sedan svarade Kalle Östman för både reduceringen och det matchavgörande målet inom loppet av knappt två minuter. Imponerade vändning av Leksand. Minst sagt.

Veckans… Värvning

Timrås sportchef Kimmo Kapanen har bra koll på den finska marknaden vilket han visat prov på under säsongens gång när han plockat in Joonas Lyytinen och Axel Rindell.

Kapanens senaste värvning, Olli Palola känner SHL sedan tidigare men likväl var det en högst osäker rekrytering eftersom Palola haft en svag säsong med Helsingfors. På tre matcher under den gångna veckan, dessutom Palolas tre första i Timråtröjan, svarade han för tre mål.

Veckans… Dramatik

Efter några turbulenta dagar tog HV71 sig samman och vann mot Timrå och mot Malmö samtidigt som Brynäs förlorade båda sina matcher. Det gör att det numera endast skiljer fyra poäng mellan lagen på varsin sida kvalstrecket. Det kan bli dramatiskt framöver. HV71 möter Luleå på tisdag i den enda match som spelas under landslagsuppehållet till följd av att Luleå behövde flytta matchen eftersom man ska spela CHL final mot Tappara senare i februari. Vinner HV71 den också så blir avslutningen oviss och direkt omöjlig att spekulera kring. Det trodde jag inte för en vecka sen.

Veckans… Grattis

https://twitter.com/leksands_if/status/1621901557959639040?s=20&t=Jl5T1vqALtxsBLxnmcuBLw

Veckans… Klubbrekord

https://twitter.com/cmorehockey/status/1621216580003586048?s=20&t=Jl5T1vqALtxsBLxnmcuBLw

Veckans… Profil

https://twitter.com/cmorehockey/status/1621237893065744389?s=20&t=Jl5T1vqALtxsBLxnmcuBLw

Veckans… Podd

Lyssna gärna på det senaste avsnittet av Sanny & Svensson när vi går igenom de hetaste sakerna från hockey-Sverige varje vecka.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vill ni vara med och påverka veckans lista.

Hör av er på Twitter, Instagram eller Facebook.

Tack för att ni tog er tid

Sanny