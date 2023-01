Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #18

Målvakt:

Matteus Ward Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Tänk att det var Matteus Ward som till slut var den, av han och Joel Lassinantti, som säkrade ett nytt SHL- kontrakt för Luleå. Faktum är att det var ett synnerligen pressat läge som Luleå befann sig i inför den gångna veckan. Kvalstrecket hade letat sig obehagligt nära ett formsvagt Luleå.

Efter tre poäng mot Rögle respektive HV71 så har man nu distanserat sig från Malmö och HV71 under kvalstrecket. Ward höll sin första SHL-nolla mot Rögle i torsdags och stod även för en fin prestation mot HV71 i lördags.

Nu kan Luleå blicka uppåt mot slutspel och dra en suck av lättnad. Tacka Ward för det.

Bubblare: Tim Juel Oskarshamn

Backar:

Axel Rindell Timrå

Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

På en direkt obefintlig spelarmarknad har Timrås sportchef Kimmo Kapanen bland annat värvat Joonas Lyytinen och Axel Rindell under säsongen. Det är inte illa.

Lyytinen kom in och satte avtryck direkt medan det tog några fler matcher för Rindell att hitta rätt. Den senaste veckan har Rindell stått för två riktigt bra matcher och visat prov på sin fina spelförståelse i det offensiva spelet. Rindell får också ett stort förtroende vilket han tagit till vara på och stått för fyra poäng under den gångna veckans två matcher.

Vilket fynd han tyckas ha gjort Kimmo Kapanen i form av Axel Rindell.

Juuso Riikola Oskarshamn

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN /

Det har tagit sin tid. Närmare bestämt sisådär 30-talet matcher innan Juuso Riikola växt ut till den back som han värvades för att vara. Numera värderar Riikola de uppkomna situationerna bättre och forcerar inte fram spel på samma sätt som jag upplevde tidigare. Han är dessutom lugnare i spelet med puck, tar fler intiativ och utnyttjar sin fina skridskoåkning och är därför en mer dynamisk back både offensivt och defensivt.

Bubblare: Erik Gustafsson Luleå, Rasmus Bengtsson Oskarshamn

Forwards:

Jiri Smejkal Oskarshamn (4)

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Oavsett om det är powerplay, boxplay eller spel fem mot fem. Jiri Smejkal är på isen och som han gör det. Fem mål under veckans tre matcher och ett fullkomligt dominant spel. Det lyser om hela Oskarshamn och i synnerhet om Smejkal.

Har alla verkligen förstått hur vansinnigt bra Jiri Smejkal är?

Han går ju knappt att stoppa.

Anton Lander Timrå (2)

Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

Precis som Timrå så var kapten Anton Lander ur slag de matcher som Timrå förlorade klart för bara några veckor sedan. Den gångna veckan var Lander återigen tongivande och stundtals dominant.

Det var Lander som klev fram och avgjorde med sitt 4-3 mål efter att Brynäs hämtat upp en 3-0 ledning i torsdags. Lander gör jobbet över hela banan och står för ett spel som utstrålar pondus och klass.

Robin Alvarez må ha stått för ett hattrick och Jonathan Dahlén för några avgörande offensiva prestationer men det är ändå Lander som varit Timrås genomgående bästa spelare den gångna veckan.

Oscar Möller Skellefteå (3)

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Skellefteå vann båda sina matcher den gångna veckan och har med det tagit över serieledningen, om än på samma poäng men med bättre målskillnad än Växjö.

Oscar Möller svarade för två bra matcher och frågan jag ställer mig är om Möller någonsin gjort en dålig match. Arbetsinsatsen är alltid förstklassig och när han dessutom, som mot Frölunda i torsdags, var en avgörande faktor offensivt är han given i veckans lag.

Bubblare: Brendan Shinnimin Luleå, Robin Alvarez Timrå, Patrik Karlkvist Oskarshamn

Coach:

Thomas Berglund Luleå (2)

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Det var ett pressat Luleå som tog sig an veckans matcher. Berglund visste mycket väl vad som låg i potten. Ett par förluster och Luleå hade i allra högsta grad varit involverade i den absoluta bottenstriden. Med sex friska poäng in på kontot har Luleå hängt av sig både Malmö och HV71 och behöver inte längre oroa sig för kvalspel framåt våren.

Att komma upp med två så bra prestationer var ett styrkebesked. Ett högst nödvändigt sådant.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Kedjan med junioren Lucas Forsell, Patrik Lundh och Eric Engstrand var Färjestads bästa i toppmötet med Frölunda i lördags. Forsell svarade för två mål och har, i samband med värmlänningarnas alla skador, tagit en ordinarie plats i laget.

Det som Forsell visat upp sedan han kom tillbaka från att ha varit utlånad till Karlskoga i 17 matcher är ett mer moget spel som lovar gott inför framtiden.

Veckans… Nollor

Linköpings Marcus Högberg, Luleås Matteus Ward och Malmös Ben Maxwell höll alla nollan den gångna veckan. För Ward och Maxwell var det karriärens första SHL-nollor medan Högberg höll säsongens tredje.

Veckans… Hattrick

Som tidigare sagts. Det duggar tätt med hattricks i SHL just nu.

Robin Alvarez blev den elfte spelaren att svara för ett hattrick när hans Timrå slog Linköping i lördags.

De tidigare tio spelarna som svarat för ett ett hattrick är i tur och ordning Växjös Robert Rosén, Örebros Rodrigo Abols, Brynäs Nick Olesen, Linköpings Christoffer Ehn, Örebros Emil Larsson och Mathias Bromé, Leksands Carter Camper, Timårs Jonathan Dahlén, Skellefteås Oscar Möller och Linköpings Ty Rattie.

Veckans… Doldis

Färjestad har dragits med en del skador under i stort sett hela säsongen. Det har gjort att många fått ta större roller än vad som var tänkt på förhand. En sådan spelare är Marcus Westfält.

Jag gillar verkligen det jag har sett.

Wesfält hanterar defensiven bra och tar mer och mer offensiva intiativ. Westfält var inför säsongen tänkt att vara fjärdecenter men har, till följd av alla Färjestads skador, varit både andra- och tredjecenter. Och dessutom har han presterat långt över förväntan.

Veckans… Prestation

Marcus Högbergs match mot Växjö var av högsta klass. Linköping som lag betraktat stod för en bra försvarsmässig insats men likväl går det inte att förbise Högbergs fenomenala match.

I sin bästa stunder undrar jag om inte Högberg är den målvakt som har allra högst nivå i sitt spela av samtliga målvakter i SHL. Han har några insatser som sticker ut där han vunnit matcherna mer eller mindre på egen hand.

Veckans… Mardrömsvecka

HV71 inledde sin matchvecka med att ta två poäng hemma mot Oskarshamn i tisdags. Därefter förlorade man mot både Leksand och Luleå och är nu fast förankrade i botten av tabellen. Det ska till väldigt mycket för att smålänningarna ska undvika kval och när man endast tar två av nio poäng på hemmaplan så har jag svårt att se hur man ska kunna lyfta i tabellen. Det som var tänkt att bli den jämnaste säsongen någonsin slutade med att både Malmö och HV71 är mer eller mindre avsågade med 14 matcher kvar.

Veckans… Timeing

Det var inget dumt läge som Theo Lindstein klev fram och gjorde sitt första SHL-mål på. Lindsteins 2-1 mål mot Malmö gav Brynäs tre blytunga poäng och med det har man distanserat sig en aning från HV71 och framför allt Malmö i botten av tabellen.

https://twitter.com/cmorehockey/status/1619378507129167872?s=20&t=al1HfHMnEiVO7NyvojgNrw

Veckans… Flippmacka

https://twitter.com/cmorehockey/status/1618684695847346176?s=20&t=al1HfHMnEiVO7NyvojgNrw

Veckans… Flippmacka 2.0

https://twitter.com/cmorehockey/status/1619343751960317955?s=20&t=al1HfHMnEiVO7NyvojgNrw



Veckans… Podd

Lyssna gärna på det senaste avsnittet av Sanny & Svensson när vi går igenom de hetaste grejorna i hockey-Sverige varje vecka.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny