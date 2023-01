Tack och hej

Tommy Samuelsson var den enskilt största anledningen till att HV71 tog sig tillbaka till SHL och att den hockeyallsvenska sejouren endast blev ettårig. I en värld där resultaten är det som styr förstår jag att HV71 agerar och gör en förändring på tränarsidan och sparkar Samuelsson.

Tommy Samuelsson var det perfekta tränaren för HV71 i fjol. I samband med att man degraderats efter ångestkvalet mot Brynäs våren 2021 så var det en förening som spretade åt alla håll. Samuelsson kom in med sin rutin och med sitt lugn fick han alla att blicka framåt. Samuelsson har just den förmågan. Att få alla att dra åt samma håll. Men när förlusterna nu har staplats på rad och det rent spelmässigt stundtals sett bedrövligt ut så måste man agera.

Den gångna veckan hade HV71 möjlighet att ta upp jakten på lagen ovanför men det slutade med att man endast tog två av nio poäng.

Jag är osäker om Samuelsson är den felande länken men jag är desto mer säker på att HV71 inte kommer att klara av ytterligare en degradering till hockeyallsvenskan på samma sätt som sist.

Av den anledningen köper jag rakt upp och ned att man väljer att entlediga Tommy Samuelsson.

Är det någon som kan hur branschen fungerar och hur resultatstyrd den är så är det just Tommy Samuelsson.

Med det sagt så förstår jag ändå att beskedet lär har varit tufft att få. Samuelsson är en envis person och lär in i det sista varit fast besluten om att hitta vägar och lösningar för att få HV på det vinnande spåret igen.

Det går givetvis att diskutera lagbygget och huruvida det är tillräckligt bra. Men livlinan med att värva sig ur krisen har man redan gjort genom att ha plockat in fem nya spelare. Man har också bytt lagkapten och redan sparkat ut assisterande tränaren Johan Åkerman. Att entlediga Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman var den sista livlinan som gick att dra i.

Det kommer inte att komma någon spelare utifrån som kan göra skillnad och ett sätt att därför kunna få ihop gruppen att prestera kan då vara att byta tränare. Så ser verkligheten ut.

Sedan går det alltid att ställa sig frågan om det är Tommy Samuelssons fel att Andy Miele defensiva spel har uppenbara brister, att Joonas Nättinen och Mikael Bödker är tydliga felrekrytering, att Sam Vignault och Tyler Vesel inte klarat av att ta steget från hockeyallsvenskan till SHL, att Mattias Tedenby gjort tre mål på 21 matcher eller att Eric Martinsson är en skugga av den spelare han en gång var.

Med andra ord är det upp till bevis och börja leverera.

Nu finns inga livlinor kvar och fokus kommer än mer att ligga på spelartruppen och i synnerhet sportchefen Kent ”Nubben” Norberg.

Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman lotsade HV71 genom hockeyallsvenskan på ett föredömligt sätt. Idag fick duon sparken. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

