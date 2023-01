Giganternas kamp

HV71, Brynäs och Luleå är de tre lag som allra tydligast spelar för att undvika att hamna i kvalspel mot Malmö framåt våren.

HV71, just nu på trettonde plats, har ett gynnsamt spelschema för att på allvar kunna ta upp jakten på lagen ovanför.

Det kommer bli spännande att följa.

Jag ser också fram emot mötet mellan två av SHL´s giganter när topplagen Skellefteå och Frölunda möts.

Luleås Konstatin Komarek säger till SHL´s hemsida inför kvällens match mot Rögle att det är slutspelskaraktär på matcherna framöver vilket är en bra sammanfattning av de kvarvarande matcherna för deras del. Han säger vidare:

”Rögle är ändå ett av lagen som är ganska nära oss i tabellen”.

Komarek har delvis rätt i sak då det skiljer åtta poäng mellan lagen och en seger ikväll skulle betyda att man är fem poäng bakom Rögle som befinner sig på tämligen säker mark.

I första hand handlar det faktiskt om att hålla undan för HV71 under strecket som är sex poäng bakom Luleå. Dessutom möts lagen i Jönköping på lördag.

För mig är det glasklart. Säkra ett nytt kontrakt, undvik kval och därefter kan ni blicka uppåt i tabellen.

Det är kanske onödigt att dra några förhastade slutsatser av Komareks uttalanden. Likväl. Säger det möjligtvis ändå lite, lite om att man trots att blickar mer uppåt än nedåt i tabellen likt HV71 gjorde för ett par säsonger sedan?

Tänker man som spelare, i det läge som Luleå befinner sig i, att ”det löser sig”, ”vi vet att vi är bra om vi spelar som vi kan” och ”vi har det i oss” kan det bli brutalt tufft om man förlorar ytterligare några matcher.

Luleås seger över Linköping i lördags var annars enormt viktig och framför allt var det starkt på sättet som man tog sig an matchen givet det pressade läge man befinner sig i. Det var stabilt och tryckt i defensiven och spelet med- och utan puck var bättre än matcherna i SHL dessförinnan.

Ikväll tar man sig an Rögle och det är ingen direkt drömmotståndare.

Rögle har haft en förmåga att spela bort Luleås presspel och har därav skapat numerära överlägen tämligen enkelt. Mötet lagen emellan i höstas var en uppvisning av Rögle som svarade för två perioder som nog sammantaget över säsongen är det bästa man gjort i år.

Annars är Rögle ett lag som jag fortsatt har svårt att bli klok på. Det varvas bra prestationer med en del mediokra och det som slår mig är hur svårt det här laget har haft att hitta en jämnhet i sitt spel och därför är man just nu utanför topp sex i tabellen.

Luleå kan i händelse av en seger på allvar ta upp jakten på en slutspelsplats.

Det är dock sekundärt.

Det handlar i första hand om att undvika kval. Därefter kan man ta ny sats och sätta en målsättning framåt.

Kvällens övriga matcher är:

Örebro- Oskarshamn

Örebro har tagit poäng i elva av de senaste 13 matcherna och har med det befäst sin position som ett givet topp sex lag.

Sedan Oskarshamn tog klivet upp i SHL 2019 så är Örebro det lag som man haft allra svårast för. Två segrar på 14 matcher är deras facit så här långt. Oskarshamn har ännu inte tagit poäng mot Örebro i Behrn Arena och endast lyckats göra elva mål på sju matcher.

Trendbrott ikväll?

Oskarshamn är, efter Växjö och Färjestad, seriens tredje bästa lag efter jul. Dock så har man just nu två raka förluster efter nederlagen mot Timrå och senast mot HV71.

Brynäs- Timrå

För Brynäs del handlar det om att plocka poäng för att hålla undan för HV71 nedanför kvalstrecket medan Timrå bör ha som målsättning att hålla fast vid den så viktiga sjätteplatsen som man just nu sitter på.

Brynäs har 2-0 i inbördes möten den här säsongen och senast som lagen möttes svarade Brynäs två riktiga bra perioder vilket ledde till seger.

Timrås tidigare lagkapten Jacob Blomqvist lämnade just Timrå för Brynäs strax innan jul och har svarat för fyra mål på nio matcher vilket får ses som ett väldigt starkt facit. En seger idag skulle ge självförtroende inför matchen mot Malmö på lördag. Den här veckan kan med andra ord skapa distans nedåt eller en fortsatt nervös avslutning i botten av tabellen.

Malmö- Färjestad

Ett av få lag som Malmö har plusstatisk på den här säsongen är Färjestad. Skåningarna har faktiskt tagit fyra av sex poäng mot värmlänningarna även om trean Färjestad nästan har dubbelt så många poäng som jumbon Malmö i tabellen.

På hemmaplan är Malmö seriens sämsta lag medan Färjestad är seriens näst bästa bortalag. Färjestad får tillbaka lagkaptenen Linus Johansson vilket är enormt viktigt eftersom man dras med mängder av skador. För Malmös del handlar det om att bygga upp ett spel och en tro på sig själva inför kvalet som man med största sannolikhet kommer att tvingas spela.

Linköping- Växjö

Efter tre raka hemmaförluster måste Linköping studsa tillbaka ikväll för att befästa sin slutspelsplats. Nu möter man dessutom Växjö som man inte besegrat på hemmaplan sedan i slutet av september 2019.

Växjö fortsätter att imponera och spelet på bortaplan har varit riktigt bra under säsongen. På 18 bortmatcher den här säsongen har man vunnit tolv och endast lämnat isen poänglösa fyra gånger. Det säger en del om deras höga lägstanivå.

HV71- Leksand

Efter segern mot Oskarshamn i tisdags har HV71 tre raka segrar på hemmaplan. Det är en trend som måste bibehålla om man på allvar ska hota lagen ovanför. Utöver kvällens match har HV tre av de nästkommande fyra matcherna på hemmaplan.

Leksand dras med en del tuffa skador på bland annat Marek Hrivik och Mikael Ruohomaa men har trots det tagit åtta av nio poäng de senaste tre matcherna efter att dessförinnan ha förlorat tre raka matcher. Leksand är nu bara två poäng bakom Timrå på sjätteplatsen och är i allra högsta grad med i kampen om den åtråvärda sjätteplatsen.

Skellefteå- Frölunda

Toppmöte i all ära men jag ser mer fram i mot matchen i matchen mellan två av SHL´s bästa spelare genom tiderna.

Jag pratar såklart om giganternas kamp.

Joakim Lindström vs Joel Lundqvist.

Under 2000-talet är det ettan och tvåan i SHL´s totala poängliga.

Lindström står noterad för 512 poäng medan Lundqvist är tvåa på 502.

Ser man på inbördes möten mellan lagen är Joel den spelare i SHL som gjort flest poäng på Skellefteå medan Lindström är den fjärde bästa poänggöraren mot Frölunda under 2000 talet.

Håll i er nu.

Både Joel Lundqvist och Joakim Lindström har gjort 36 poäng vardera när lagen har ställts mot varandra i grundserien.

Skellefteå är annars urstarka på hemmaplan med elva raka segrar. Senast som man förlorade på hemmaplan var den 25e oktober mot Växjö. På 17 matcher den här säsongen har Skellefteå endast förlorat tre men då ska sägas att en av dessa var mot Frölunda den 13e oktober med 5-2.

Gissa förresten vem som hade assist på Liam Dower Nilsson matchavgörande mål?

Rätt svar är såklart Joel Lundqvist.

Svarar Joakim Lindström upp på det ikväll tro?

Lindström vs Lundqvist Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny