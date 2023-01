Viktigaste veckan för säsongen

Det går knappast att underskatta betydelsen av de kommande matcherna för HV71. Ikväll tar man emot Oskarshamn för att senare i veckan möta Leksand och Luleå på hemmaplan. På dessa matcher måste man ta minst sex poäng annars känns kvalspel nästintill oundvikligt.

HV71 har inför kvällens möte med Oskarshamn en match mindre spelad än Brynäs och Luleå som är närmast ovanför strecket. Medan både Brynäs och Luleå har spelledigt ikväll har HV71 således en fin möjlighet att sätta press på lagen ovanför och krympa det poängmässiga avståndet. Jag gissar på att en del fans från både Brynäs och Luleå lär hålla en extra tumme för Oskarshamn ikväll.

Rent spelmässigt tycker jag att HV71 har lyft sig de senaste matcherna. Segern hemma mot Frölunda i fredags var viktig om än det var tämligen givmilt från göteborgarnas sida så var det en prestation som lär ha stärkt gruppens självförtroende.

Matchen mot Örebro i lördags hade HV71 lika gärna kunnat vinna om man utnyttjat de chanser man ändå skapade. Bland annat hade man ett par skott i stolpen och en i ribban vid ställningen 3-2 till Örebro i den tredje perioden.

Nu räcker det inte att vara nära längre utan det är dags att leverera och vinna matcher för att sätta press på lagen ovanför strecket.

När jag sett HV71 de senaste matcherna tycker jag mig ha sett en helt annat fart och intensitet i anfallsspelet. Jag tycker man får till snabbare spelvändningar och hittar kreativa lösningar i anfallszon på ett sätt som jag inte riktigt har sett tidigare under säsongen. Det har gjort att man fått mer numerära övertag i sina spelvändningar, kommit till fler avslut på mål och framför allt tagit fler skott i skottsektorn.

En spelare som lyft sig rejält är André Petersson. De senaste matcherna har han varit en betydande faktor för smålänningarnas anfallsspel något som inte alltid har varit fallet under säsongen. Petersson är en spelare som kan göra skillnad sett till att stå för det oväntade. Det som överraskat på mig de senaste matcherna har varit hans förmåga att hitta öppnande passningar mer än att han varit den renodlade avslutare jag annars mest ser honom som.

Det stora sorgebarnet är fortsatt spelet i numerärt över- och underläge. Det har under säsongen kostat smålänningarna många poäng. Faktum är att HV71 seriens sämsta lag i powerplay och boxplay och det krävs att man höjer sig avsevärt för att börja plocka poängen som kommer att krävas för att försöka undvika kval.

Ikväll står Oskarshamn, ett av seriens formstarkaste lag, för motståndet. Oskarshamn som nog svarade för säsongens plattmatch i lördags borta mot Timrå lär komma rejält taggade till kvällens match. 

Även om HV71 är nykomling och i botten av tabellen vill jag tro att dessa matcher fortsatt är spciella för Oskarshamn och en match man mer än kanske någon annan vill vinna. I alla fall har jag fått den uppfattningen tidigare när jag jobbat med dessa matcher.

Sista chansen för HV71 den här veckan alltså.

Det krävs som sagt sex poäng annars ligger ännu ett kvalspel nära till hands.

Under veckans tre hemmamatcher måste HV71 ta minst sex poäng. Foto: Carl Sandin

Till sist. Jag var kritisk till Nick Halloran och det faktum att han helt gav upp efter att ha fått spenderat två matcher på bänken. Att efter det börja prata om att man vill flytta är för mig fortsatt enkom ett egoistiskt beslut även om det kanske i förlängningen är bäst för hans egen karriär. Men i ett lagspel som hockey ändå är så tycker jag det skickar dåliga signaler när en spelare vi lämna för att han sats åt sidan nån match. Det är ju inte så att han inte fått chansen under säsongen. Halloran han fått hanka sig fram i en toppkedja med bland annat Robin Hanzel, som får anses vara en toppcenter i ligan, och hemvändande Anton Wedin. Med andra ord är det knappast så att Halloran fått kämpa på i motvind direkt.

Med det sagt så tror jag att Halloran kommer bli en injektion i ett redan starkt MoDo. På hockeyallsvensk nivå har Halloran spetsegenskaper och en speed som han kommer kunna utnyttja på ett bra sätt .

Tack för att ni tog er tid

Sanny