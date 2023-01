Är det läge att vara orolig?

Fjolårets finallag, och de vanligtvis så stabila Luleå har sugits allt närmare en bottenstrid. På de senaste 14 matcherna har Luleå tagit elva poäng så den stora frågan lyder:

Är det läge att vara oroliga?

Samtidigt som Luleå blandar och ger på isen så har supportrarna fyllt arenan i match efter match. Trots att resultaten uteblivit och med en klubbledning som pratat om spetsvärvningar (som lyst med sin frånvaro) så har publiken slutit upp och byggt vidare på det sug och intresse som funnits efter pandemin och som kulminerade under slutspelet i fjol. Istället för att bygga vidare på framgångarna från i fjol och det intresse som finns kring förening har det sportsligt gått helt åt fel håll.

Samtidigt så är jag inte där. Att jag känner mig orolig över Luleå alltså.

Visst, det lär knappast bli en längre resa i slutspelet men jag tror allt att man når en kvartsfinal men mer än så har jag svårt att se att det här laget kommer att kunna nå.

Även om jag vet att Stefan ”Skuggan” Nilsson missbedömt marknaden och fått kritik för att han inte lyckades ersätta de spelare som lämnade efter fjolåret så kan jag till viss del förstå honom. Jag trodde i min ensamhet att det skulle finns långt fler spelare lediga på marknaden.

Dels handlar det om att den schweiziska ligan gått från fyra- till sex importer per lag till den här säsongen. Det betyder att det tillkommit 28 nya jobb i den schweiziska ligan för spelare som annars skulle ha funnits tillgänglig på marknaden. Dessutom har klubbar börjatplocka in en sjunde import för att täcka upp om någon importspelare blir skadad.

I våras såg vi det som otänkbart att någon ens skulle komma på tanken att spela i KHL efter Rysslands anfallskrig på Ukraina. Verkligheten har dock blivit något annat. Utöver de sex svenska spelare så har bland annat 46 kanadensiska- och 13 amerikanska spelare valt spel i KHL. Av dessa 65 spelare så skulle säkert 25, 30 väckt SHL klubbarnas intresse.

Rent spelmässigt är det uppenbart att Luleås problem är deras bristfällig offensiv eller rättare sagt brist på spelare som kan gör mål och poäng. Även om det i stort sett ”bara” handlar om Sami Lepistö, Pontus Andreasson och Linus Omark som lämnat så ska man ha i åtanke att alla andra lag i SHL stärkt sina lag rejält mot i fjol. Det är ett par, tre spelare i varje lag som som hade spelat i KHL om Ryssland inte startat anfallskriget mot Ukraina. Det gör ju som bekant att kvalitén på SHL har höjts samtidigt som Luleå har ett sämre lag i år.

Likväl trodde jag mer på det här laget än vad man hittills har presterat. Thomas ”Bulan” Berglunds hockey har alltid stått för en hög lägstanivå och det har i regel betytt att hans lag presterat på en hög nivå även om man inte alltid förfogat över offensiva spetsspelare.

En intressant notering som en annan SHL tränare jag pratade med gjorde mig uppmärksam på var Luleås mer fysiska spel den här säsongen. När jag pratade med tränaren i fråga så tyckte han att Luleå tappat sitt spel och åkte och jagade tacklingar och hamnade fel i sina positioner.

I närmare titt i statistiken ger honom rätt.

Luleå är det lag som snittar tredje mest tacklingar i SHL att jämföra med tre av de fyra senaste åren då man varit det lag som delat ut minst tacklingar.

Tidigare år har Luleå varit extremt noggranna med att inte jaga tacklingar i offensiv zon för att man inte ska tappa fart i sin backcheckingen.

Jag tycker det var en intressant iakttagelse som kanske mer går att vikta åt en det funnits en frustation och att man möjligtvis försöker jaga det fysiska spelet i en större utsträckning. Det kan vara tecken på stress och att man som spelare vill forcera fram saker på isen.

När jag sett Luleå spela de senaste matcherna, mot Leksand, Timrå och Frölunda i SHL och CHL, har jag svårt att förstå att man tagit så pass få poäng som man har gjort.

Rent spelmässigt har det inte alls varit så dåligt som folk vill göra gällande. Tvärtom har det stundtals varit ganska bra om än det är ofantligt trubbigt offensivt.

För att belysa just den detaljen så är Luleå det lag i serien som har näst mest offensiv zontid men gör trots det minst mål i serien. Det ger en klar bild av vad Luleås problem sitter.

Jag noterar också att det förekommit en viss form av kritik mot lagets kapten Erik Gustafsson något jag vill nyansera. Gustafsson är inte den back han var för ett par, tre år sedan. Men han är fortsatt en stabil och bra SHL-back. Jag har kollat igenom hans senaste matcher och bilden av honom som en synnerligen pålitlig back förtydligas. Det har skett misstag (som på Frölundas 1-0 mål i lördags) men jag anser att kritiken är missriktad och att det knappast är han som ska behöva motta den i synnerhet sedan Luleås defensiv är seriens absolut bästa.

Juhani Tyrväinen har inte sått att känna igen den här säsongen. Eftersom marknaden är tunn och således kommer det bli svårt att värva in spetsspelare utifrån så måste en spelare som Tyrväinen lyfta sig rejält. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Ska Luleå rädda upp den här säsongen så måste man värva in minst ett par forwards och på en marknad som är tämligen död lär det bli en utmaning. Kanske att ett par värvningar skulle kunna få fart på Juhani Tyrväinnen som är en skugga av sitt forna jag.

Han verkar inte ens vara arg och är inte längre en spelare som man som motståndare behöver frukta.

För Luleås del är det av största vikt att han kommer igång för någon frälsare utifrån lär bli svår att hitta.

Ikväll tar Luleå emot Färjestad i vad som är en repris på fjolårets final.

Färjestad är ett lag som numera lever på en tydligare struktur i sitt spel i kombination med en offensiv skicklighet som Luleå saknar.

Färjestad saknar flera betydande spelare som bland annat lagkaptenen Linus Johansson, Victor Ejdsell och Per Åslund.

Läge för Luleå ikväll kanske?

Poängen måste börja trilla in nu annars kan det bli en tuff avslutning på säsongen.

Kvällens övriga fem matcher är:

Skellefteå- Malmö

Efter 16 raka segrar har Skellefteå nu två raka förluster. Givetvis finns det ingen som helst anledning till oro.

Jumbon Malmö vann mot Skellefteå i premiären och har under säsongens två matcher tagit fyra av sex poäng.

Tiden börjar bli knapp för skåningarna som måste börja ta poäng för att inte bli avhängda i bottenstriden. Malmös kommande matcher, utöver Skellefteå, är Leksand på bortaplan, Växjö hemma och Rögle borta. Det krävs nog minst sju, åtta poäng i dessa matcher för att få kontakt med lagen ovanför strecket.

Brynäs- Leksand

Under säsongens tidigare två möten har lagen vunnit sin respektive hemmamatch. Brynäs stora problem har varit deras försvarsspel och i synnerhet målvaktsspelet. En seger idag och Brynäs är endast två poäng bakom Leksand som är skadeskjutna och saknar sina två toppcentrar Marek Hrivik och Mikael Ruohomaa.

Matcherna mellan Brynäs och Leksand är speciella och ofta sevärda och med ett bra tryck på läktarn.

Örebro- Linköping

Linköping har vunnit två raka matcher och spelmässigt går man från klarhet till klarhet. Just nu känns det otänkbart att Linköping ens ska kunna missa slutspel något som man gjort de senaste fyra säsongerna. Örebro spelade Spengler Cup med ett tufft matchande under mellandagarna och jag tror att fem dagar utan matcher har gjort laget gott. Förra veckan vann Örebro en av tre match som alla gick till övertid.

Under säsongens tidigare två möten har lagen vunnit sin respektive hemmamatch.

Timrå- Rögle

Timrå förlorade båda sina hemmamatcher mot Färjestad och Luleå den gångna veckan. I förlusten mot Färjestad i lördags spelade Tim Erixon drygt 33 minuter vilket är den högsta noteringen från en spelare den här säsongen.

Rögle vann mot HV71 i lördags med 2-1 trots att man bara mäktade med elva skott på mål under hela matchen. Rögle måste rada upp några segrar för att ta sig in på den topp sex plats som jag anser man ska kunna ha när serien summeras. Timrå, på en femteplats, är för tillfället fyra poäng före Rögle i tabellen.

Växjö- Frölunda

Jag var på plats i Scandinavium senast som lagen möttes den första november. Växjö spelade stabilt matchen igenom och vann till slut med 4-2 efter en stark tredjeperiod. Jag lämnade Göteborg men en gnagande känsla av oro för Frölunda fortsättning på säsongen. Sedan den förlustmatchen har Frölunda lyft sitt spel och är seriens tredje bästa lag, efter Växjö och Skellefteå. Det som skiljer markant är deras tålamod i spelet utan puck som påminner en del om Växjös.

Smålänningarna har imponerat över hela säsongen och ser fortsatt oförskämt starka ut.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Klockan 18:30 drar vi igång uppsnacket på Cmore inför kvällens sex matcher.

Häng gärna med då.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny