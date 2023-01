Driver sitt lag just nu

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #15

Målvakt:

Tim Juel Oskarshamn

Till och börja med är det en ganska stor skillnad mellan att vakta Oskarshamns kasse jämfört med tex Växjös. Kortfattat får Oskarshamns målvakter fler skott emot sig och dessutom i svårare lägen. Med det sagt. Varken Tim Juel eller Joe Cannata har gått in och snott någon match och stått på huvudet den här säsongen. Faktum är att båda varit rätt mediokra och det har mer varit en regel än ett undantag att man släppt in en eller ett par billiga mål varje match. Fram till den här veckan. Tim Juel har varit fullkomligt lysande och spelat på den nivå som han visade upp under slutskedet av säsongen i fjol. I synnerhet i matcherna mot Skellefteå och Leksand så var Juel brutalt bra.

Under veckans tre matcher räddade Juel 117 av de 121 skott han fick emot sig. Imponerande.

Bubblare: Emil Larmi Växjö

Backar:

Theodor Lennström Färjestad (3)

Färjestad är inne i en positiv trend och har sedan Theodor Lennströms comeback på annandagen tagit sex raka segrar. Jag tror knappast det är en tillfällighet.

Lennström är en klasspelare som har en väldigt stor påverkan på sitt lag. Den gångna veckan snittade Lennström 27 och en halv minut per match och avgjorde bland annat matchen mot Timrå på övertid och var med och spelade fram till Remi Elies sena kvittering mot Örebro i tisdag.

Även om det kryllar av förstklassiga backar i SHL den här säsongen så har jag svårt att se att någon har varit bättre än Lennström.

Oscar Fantenberg Linköping (3)

Vid sidan av Marcus Högberg är Oscar Fantenberg Linköpings i särklass viktigaste spelare. Han loggar enormt med istid, är trygg i alla delar av spelat och andas pondus. Även om han inte sticker ut och är spektakulär som ovan nämnda Lennström så är han likväl en klippa som tränaren Klas Östman nog inte skulle byta bort mot någon annan spelare i hockey-Europa.

Det fina med Fantenberg är att han kan logga i stort sett hur mycket istid som helst utan att han för den delen börja göra enkla misstag och slarviga saker på isen.

Bubblare: Tim Erixon Timrå, Julius Honka Luleå

Forwards:

Christoffer Ehn Linköping

Linköping har de senaste åren haft stora problem med Skellefteå. I hemmapremiären i höstas hade Skellefteå lekstuga mot ett rätt vilset Linköping och jag undrade i min ensamhet om det här skulle bli ytterligare en miserabel säsong för LHC. Så här det inte blivit utan Linköping har hittat en trygghet i sitt spel och för första gången på länge känns det stabilt runt föreningen.

När Skellefteå stod för motståndet i lördags i Saab Arena kom Linköping ut och tog tag i taktpinnen. Christoffer Ehn stod för ett hattrick i segern och som som alltid ett hårt- och uppoffrande jobb. Dessutom var Ehn bra även mot Malmö och Brynäs den gångna veckan.

Ahti Oksanen Oskarshamn

Bakom Oskarshamns superduo Patrik Karlkvist och Antti Suomela gör Ahti Oksanen ett väldigt bra jobb utan att få några större rubriker. Oksanen är visserligen inte lika sevärd sett till teknik, passningar och skott som sina kedjekamrater men likväl enormt nyttig. Han ger Karlkvist och Suomela möjligheten att skina med sitt hårda slit och förmåga att vinna puckar. Oksanen har varit bra hela säsongen men så bra som han varit den gånga veckan har jag inte sett honom tidigare.

Oksanen har gjort 25 poäng vilket får ses som fullt godkänt. Av dessa har endast två fjuttiga poäng kommit i powerplay. I spel med lika antal spelare på isen så har dock ingen i SHL gjort fler poäng än Oksanens 23.

Jon Knuts Leksand

Det är Jon Knuts hjärta för Leksand som driver masarna just nu. Med skador på två av lagets toppspelare har Knuts fått en än större roll och bidragit i alla delar av spelet. Hans jobb går aldrig att klaga på och som alltid är det förstklassigt.

Dessutom har Knuts gjort mål i fyra raka matcher och sett till den gångna veckans tre matcher svarade han för tre mål och en assist.

Bubblare: Tom Kühnhackl Skellefteå, Patrik Karlkvist Oskarshamn, Patrick Rusell Linköping

Coach:

Martin Filander Oskarshamn (2)

Oskarshamn har skakat av sig det värsta kvalhotet genom att vinna fem av sex matcher sedan återstarten på annandagen.

Den gångna veckan tog Filanders gäng full pott och bröt bland annat Skellefteås svit på 16 raka segrar. Ingen annan tränare är lika viktig för sitt lag som Filander är för Oskarshamn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

En skada stoppade Linköpings Mattias Hävelid från JVM vilket var ett tungt tapp för Juniorkronorna. Den gångna veckan gjorde Hävelid comeback efter en längre tids frånvaro och visade per omgående vilken enormt begåvade spelare han är.

I segern mot Skellefteå i lördags svarade Hävelid dessutom för karriärens första SHL mål och det var minsann inget dåligt sådant.

Jag tror faktiskt inte folk förstår hur pass bra Hävelid är och vilken enorm potential han besitter. Linköping är bara att gratulera.

Veckans… Nollor

Linköpings Marcus Högberg höll nollan mot Malmö medan Emil Larmi och Matt Tomkins gjorde detsamma när Färjestad och Växjö var mållösa när deras lag möttes i torsdags. Till slut vann Färjestad efter straffläggning men i statistiken så fick Larmi likväl en nolla.

Veckans… Doldis

För den bredare publiken är nog Örebro Elias Ekström är doldis även om jag vet att de egna fansen sätter ett stort pris på hans fina spel. Kedjan med Ekström, Oliver Eklind och Christoffer Mastomäki fortsätter att vara riktigt bra i match efter match.

Veckans… Hattrick

Christoffer Ehn blev den sjätte spelaren den här säsongen att stå för ett hattrick när Linköping vann över Skellefteå i lördags. De tidigare fem spelarna som svarat för ett ett hattrick är i tur och ordning Örebros Emil Larsson och Mathias Bromé, Leksands Carter Camper, Timårs Jonathan Dahlén och Linköpings Ty Rattie.

Veckans… Tangerade Rekord

Sviten stannade till slut på 16 raka segrar för Skellefteå innan man gick på pumpen mot Oskarshamn i torsdags. Med det så tangerade man ”bara” Färjestads rekord från säsongen 01/02. Surt såklart att inte ta den där 17e segern men oavsett om nu är ensam rekordhållare eller ej så har det varit en imponerade svit som man radat upp.

Veckans… Tredje gången gillt

Örebro Linus Öberg gjorde först två mål mot Färjestad som båda dömdes bort. Det första kändes som en ren 50/50 bedömning medan den andra var en solklar sparkrörelse. Strax därefter gjorde han dock ett regelrätt mål när han kom in från västerkanten och avslutade snyggt och distinkt.

Veckans… Skada

Det sista Leksand behövde var en skada på Mikael Ruohomaa som bröt armen i den första perioden mot Frölunda i torsdags. Lägg därtill att man sedan tidigare saknar Marek Hrivik och ekvationen blir ganska enkelt. Leksand får helt enkelt se upp för lagen bakom i tabellen för utan Ruohomaa och Hrivik är man i ärlighetens namn ett ganska mediokert lag.

Veckans… Jag såg dig allt

Även om Niklas Lasu inte kan ta sig in i Veckans lag med tanke på att han var avstängd mot Timrå och mot Leksand och således enbart spelade en match så gick den matchen mig inte obemärkt förbi. Lasu var lysande i segern mot Luleå och min känsla är att det är lite av hans före när Luleå står för motståndet.

Veckans… Det tar sig

Jag må ha varit kritisk mot Frölundas Petteri Lindbohm sett till vad han presterat under säsongen. En spelare med hans meriter har givetvis en förväntan på sig att prestera och kunna vara en ledande back i Frölunda. Startsträckan har varit lång och Frölunda har behövt haft ett stort tålamod med honom.

Jag tycker att han, sett till det två senaste matcherna mot Leksand och Luleå, varit riktigt bra och för Frölundas del är det goda nyheter då man saknat både Andreas Borgman och Christian Folin.

Veckans… Viktigaste

Soppan kring Rodrigo Abols luktar illa och jag var rädd att det skulle bli ett störningsmoment för Örebro. Det bästa sättet att få tyst på spekulationer om en eventuell schism är att gå ut och prestera. Det gjorde Abols och även Örebro den gångna veckan. Nu kan man nog lägga detta bakom sig och istället fokusera på spelet på isen och dra lärdom av Abols-gate så något liknande inte sker igen.

Veckans… Räddning

Veckans… Hyllning

Veckans… Intervju

Veckans… Podd

