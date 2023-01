Betyder nada, noll och ingenting

Det går att dra hur många- eller hur få slutsatser och taktiska analyser som man själv behagar efter ett gruppspel som varit av varierad kvalité för Juniorkronorna.

Det saknar dock betydelse när det nu handlar om att vinna eller försvinna och att vara bäst när det gäller.

En sak kan jag dock slå fast.

Det här laget har knappt visat något som gör att jag tror på dem inför kvartsfinalen mot Finland på måndag.

Att förlora mot ett väldigt, väldigt bra Kanada i Kanada är egentligen inte mycket att säga om.

Jag spelade ett JVM och mötte då Kanada i just Kanada och vet hur otroligt speciellt det är och inget som man kan förbereda sig för på förhand utan att det är något som man måste få uppleva och dra lärdom från.

Kanske var det anledning till att den svenska matchinledningen var katastrofal när Kanada snabbt gick upp till 3-0 ledning och redan dödat matchen.

Var det den uppgivenheten som gjorde att Magnus Hävelid, som haft ett rykte om sig att vara aktiv i sin coachning, bara rullade på med sina backar och kedjor för att spara på kraften inför kvartsfinalen där man nu kommer att ställas mot Finland?

Då gäller det att det här laget förstår vad det handlar om och vad som krävs för att vinna. Just nu är jag osäker om man gör det eller om det funnits en för stor tilltro till det egna lagets kapacitet i förhållande till de andra nationerna.

Att tappa så otroligt många puckar mot ett skickligt kanadensiskt lag som jag upplevde tillkom av delvis en form av nonchalans är givetvis under all kritik. Det här är ett svenskt lag som måste inse att man slår ur underläge och från det kan skapa kraft och energi och vara jobbiga att möta.

Nu spelade man det kanadensiska laget rakt i händerna genom att inte ha ödmjukheten i spelet med puck. Jag kan inte hjälpa att känna en form av uppgivenhet när jag såg det. Även om det är juniorspelare vi pratar om så spelar alla på seniornivå och då borde man fått med sig vikten av att kontrollera- och vårda pucken när läget så kräver men också spela bort den när man hamnat under press. Jag förstår givetvis att detta är något som man måste lära sig genom erfarenhet men tiden är dyrbar och för mig handlar det enbart om en inställning och en medvetenhet om hur bra man är som lag och individ. Min känsla är att den här truppen har övervärderat hur bra forwards man har och trott att man kunnat kontrollera spelet och lutat sig mot att alla i truppen spelar seniorhockey. Det betyder nada, noll och ingenting när man inte har ödmjukheten i spelet. Det här måste tränarna med Magnus Hävelid i spetsen visa laget på video och om det börjar drällas med puckar mot Finland i kvartsfinalen måste Hävelid vara mer aktiv i sin coachning och matcha laget mycket, mycket hårdare.

Inför turneringen så lyfte jag fram Sveriges forwardsida som den starkaste lagdelen. Jag vet att en spelare som Leo Carlsson störts av en förkylning (kanske lite mer därtill) och inte riktigt kommit upp i en förväntat nivå. Han är dock inte ensam. Fabian Lysell spelar för sig själv och är alltför blek, Jonathan Lekkerimäki håller sig för mycket på utsidan, Isak Rosén blixtrar till alltför sällan, Noah Östlund och Liam Öhgren får inte ut tillräckligt medan Filip Bystedt spelar med väldigt små marginaler. Anledningen att jag lyfter fram dessa spelare är att samtliga har potential att kunna göra skillnad och att Juniorkronorna kommer behöva att de spelar på en högre nivå i kvartsfinalen.

På måndag klockan 17:00 (svensk tid) är det dags att slå finnarna som slagit ut Juniorkronorna de två senaste turneringarna.

Då gäller det för det svenska laget att vara som bäst när det gäller något man inte varit så här långt under mästerskapet.

Photo: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny