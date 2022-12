En seger som kan förändra en hel säsong

Ikväll spelas den sista omgången under 2022 och det handlar delvis om att sätta punkt för det som varit och kunna blicka framåt med en positiv känsla.

Sex heta matcher väntar och jag är synnerligen spänd på att se vad Brynäs seger senast betytt för deras självförtroende.

Brynäs seger mot Luleå i onsdags var förmodligen säsongens i särklass viktigaste. Inte bara att man inkasserade tre enormt viktiga poäng utan mer för sättet som man vann på. När säsongen summeras kan det faktiskt vara matchen mot Luleå som man blickar tillbaka på och ser som en vändpunkt.

Inför matchen mot Luleå i onsdags hade Brynäs förlorat åtta av de nio senaste matcherna och vid ett underläge med 3-0 i den första perioden mot, vad som tidigare i alla fall har varit, ett starkt defensivt Luleå tydde det mesta på att man skulle förlora ännu en match.

Var det botten som man slog i och en känsla av att ”nu kan det inte bli värre” som gjorde att man gick samman som grupp och uppträdde på ett sätt som jag inte sett den här säsongen?

Jag tror faktiskt det.

Sättet som man vände och vann på imponerade och det om något kan svetsa samman en grupp och skapa en känsla inom laget att man spelar för varandra oavsett vad det står på tavlan och vad man gjort i matcherna dessförinnan. Av den anledningen var segern lika viktig som den var imponerade.

Att Brynäs till slut vann med 7-4 betyder att man skapade lite andrum till HV71 och Malmö under kvalstrecket och att pressen inför kvällens match mot Rögle inte är lika stor. Nu kan man gå ut och bygga vidare på insatsen senaste då spelare som Oula Palve plötsligt vakande till liv, Samuel Johannesson spelade likt en offensiv toppback i ligan, Simon Bertilsson stod för sin bästa match för säsongen medan Jacob Blomqvist stått för så mycket hjärta, glädje (över att spela i Brynäs) och ledaregenskaper som Brynäs saknat.

För mig är det matcher och vändningar likt senast som kan förändra en hel säsong.

Jag var med om något liknande med Timrå där jag vill minnas att vi lågt under med 5-1 mot HV71 för att sedan vända och vinna med 6-5. Antalet gånger som vi lyfta fram den matchen i efterhand var många och alltid som en påminnelse om att vi kunde prestera i pressade lägen.

Min erfarenhet med Brynäs är att man lidit av en dålig självbild under många år och sett på sig själva som ett topplag medan verkligheten mer varit det motsatta. Jag tror att nyckeln kan ligga i att slå ur underläge och att bygga upp att ”ingen tror på oss” och en vi mot världen- mentalitet. Det kan vara vägen framåt för att alla ska spela med samma inlevelse och vilja som under vändningen mot Luleå för två dagar sen.

Brynässpelarna tar emot publikens hyllningar efter den senaste matchen mot Luleå.Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Ikväll tar sig Brynäs an Rögle i årets sista match. Ett Rögle som börjar äta sig närmare och närmare den topp sex plats som jag har som ett krav att man ska landa in på när säsongen summeras.

Rögle har vunnit bägge de tidigare matcherna mellan lagen den här säsongen.

De övriga fem matcherna ikväll är:

Luleå- Skellefteå

Inför det första derbyt mot Luleå den 27 oktober hade Skellefteå sex raka förluster. Efter segern på straffar i den matchen har Skellefteå vunnit 14 (!) raka matcher och är två poäng bakom Växjö i tabellen med en match mindre spelad.

Luleå däremot forsätter att förbrylla mig. Bottennappen har varit för många och den ojämnheten jag sett under säsongen är inget som jag förknippat med Luleå de senaste åren.

Faktum är att Luleå, i händelse av en förlust, kan ”fira” in det nya året utanför slutspelsstrecket.

Timrå- Malmö

Jag upplevde Timrå som rätt tröttkörda innan juluppehållet men efter detsamma har jag sett en helt annan energi och driv i laget igen. En seger idag gör att man befäster sin position som ett topp sex lag vilket får ses som den största positiva överraskningen den här säsongen.

Malmö vann senast mot HV71 och bröt sin 12 matcher långa förlustsvit på hemmaplan. Under matchen uppstod en dispyt mellan Emil Sylvegård och Carl Söderberg där Sylvegård knuffade till Söderberg i båset varpå en ordväxling uppstod.

Jag älskar det.

För mig är det enbart positivt och jag ser det inte alls som ett tecken på någon disharmoni i gruppen enbart för den sakens skull. Det är ett tecken på två spelare som bryr sig och som det brinner till lite hos. Jag har varit med om detta massvis med gånger och också fått det framkallat av tränare som velat ha en reaktion från gruppen.

Oskarshamn- Färjestad

Efter juluppehållet har Oskarshamn tagit två raka trepoängare efter att först slagit Brynäs och senast Linköping vilket skapat utrymme till HV71 och Malmö under strecket. Offensiven i all ära men det som jag tycker gjort att Oskarshamn vunnit matcherna är att defensiven varit mycket bättre.

Färjestad har stått för två starka insatser mot Rögle och Leksand. Joakim Nygård har varit fenomenal i dessa matcher, Theodor Lennström har varit en rejäl injektion och Ville Pokka (som jag varit kritiskt mot) har stått för sina två, i särklass, bästa matcher för säsongen.

Leksand- Linköping

Lite i skymundan har Leksand underpresterat rejält. En förlust idag och masarna kan vara utanför slutspelsstrecket. Det är faktiskt under all kritik. Å andra sidan kan man kliva förbi Linköping i tabellen i händelse av en seger och fira nyår på en sjunde- eller åttondeplats. Så små är marginalerna. Oavsett det så tror jag få i Leksand är nöjda med vad man presterat. Deras offensiv och i synnerhet powerplay har hackat rejält och som bekant har man ännu inte gjort mål i den spelformen på hemmaplan under säsongen.

Linköping förlorade visserligen senast men har ändå hittat ett helt annat lugn i sitt spel. Det går väl att se till den berömda processen och där kan jag utläsa att man är ett långt mycket bättre- och tryggare lag idag än vad man var under inledningen av säsongen.

HV71- Växjö

December månad har varit nattsvart för HV71 med fem raka förluster. Nu var matchen mot Malmö senast ett rejält steg framåt mot hur det såg ut den 26 december mot Linköping. Malmö är som bekant jumbo i tabellen och det krävs således en helt annan prestation idag mot serieledande Växjö.

HV71 har tagit fyra av sex poäng mot Växjö den här säsongen och vann på ett övertygande sätt på hemmaplan den 22a oktober med 5-2. HV måste vinna för att inte tappa mer mark i bottenstriden.

Växjö vill givetvis fira nyår som Sveriges bästa lag vilket man garanterat kommer att göra i händelse av en seger.

Tack för att ni tog er tid

Sanny