Jag har inga problem att sparka in öppna dörrar

Jag satt klistrad och såg derbyt mellan Djurgården och AIK i tisdags. Trots en magisk inramning så var matchen lite av en besvikelse eftersom Djurgården stundtals var rätt överlägsna. Matchen idag var något helt annat och det var inte svårt att att förstå vilken matchbild AIK ville ha.

Ska man som ett sämre lag, som vi får säga att AIK är i förhållande till Djurgården, måste man ha en taktik och inställning som man kan utmana motståndaren med. När fallet, som idag, handlade om att taktiken var själva inställningen så kan AIK mäta sig även mot bättre lag.

För det var tydligt vad taktiken gick ut på. Stöka, böka, tackla och passa på att börja bråka med en Djurgårdsspelare om du är i närheten av honom efter en avblåsning. Spela sedan uppoffrande och sätt alltid laget främst som Richard Gynge när han täckte tre skott varav ett där han satte veka livet på spel.

Att AIK tog sig an matchen på det här sättet skapade känslor och gjorde matchen mer sevärd och jämn då man, tillskillnad från senaste matchen, kunde hålla jämna steg med Djurgården.

Djurgården är i grunden ett långt mycket bättre, tyngre, intensivare och spetsigare lag lag även om det blev uppenbart att man inte hade kraften matchen igenom i synnerhet sedan både Marcus Krüger och Daniel Brodin kastade in handduken efter värmningen på is.

Med Jonathan Lekkerimäki, Noah Östlund och Liam Öhgren på JVM har Djurgården tvingats låna in spelare från Tyrsesö/Hanviken. Fredrik Schylter är en av dem. I tisdags hade han köpt en biljett till derbyt för att se sitt favoritlag spela varpå han fick beskedet att han istället skulle spela derbyt. Igår var han tillbaka i Hanviken för spel mot Väsby i hockeyettan. Idag var han på isen igen och var den som bröt dödläget när han snappade upp en retur från en annars väldigt, väldigt bra Claes Endre.

Snacka om att leva drömmen.

Fredrik Schyltes glädje efter målet och hur han blickade bort mot Djurgårdsklacken och skrek ut sin glädje värme i hjärtat.

Det var dock AIK´s kväll.

När AIK använde samma variant i powerplay för sjunde, åttonde gången där Daniel Muzito Bangenda åkte högt upp mot blålinjen och fick pucken för att ta sig närmare mål och avlossa sitt skott. Djurgårdsbacken Johan Alm blev lite passiv och det gav Bagenda den yta han behövde för att trycka in kvitteringen.

Att det till slut blev en fösare från Filip Windlert som möjligtvis tog via nån skridsko (osäker om det var Linus Arnesson eller Eric Norin) som avgjorde matchen kändes rätt givet sett till hur matchbilden såg ut.

Dagens seger var brutalt viktig för AIK i botten av tabellen. Nu har tränaren Anton Blomqvist den delikata uppgiften att förmå sina spelare att förstå att det är med den här inställningen man måste ta sig an matcherna även framöver med start mot Kristianstad nästa vecka.

För Djurgårdens del så tycker jag att man spelmässigt lyft sig på slutet vilket matchen i tisdags var ett bevis på.

Idag var soppan slut vilket gick ut över noggrannheten i spelet med puck. Kanske att det också var en bra läropeng att få spela en match och få känna på det fysiska, grisiga och råa spelet som man inte lyckades hantera idag. Det kan mycket väl vara en taktik som lag kommer försöka använda sig av framåt våren när Djurgården definitivt kommer gå in i slutspelet som en av favoriterna.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Till sist. Jag har inga problem att sparka in öppna dörrar. Av den anledningen. Wow. Vilket tryck det varit både i tisdags och idag. Hatten av.

Tack för att ni tog er tid

Sanny