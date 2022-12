Sparkapital eller floppar?

Idag är det återstart i SHL efter en kortare julledighet. Nu väntar andra halvan av säsongen och en chans att positionera sig väl inför den viktigaste tiden på året. Jag har gått igenom samtliga lag för att se vad som varit bra och vad som måste blir bättre alternativ förändras framöver:

Brynäs:

👍

Jag fick en del skit i samband med att jag placerade Brynäs som lag 13 inför säsongen. I min stilla ensamhet så undrar jag hur det sett ut om inte David Skelnicka gjort sådan succé.

Ingen såg det här framför sig. Låt gå att det var en bra- och meriterande värvning men att Sklenicka skulle vara så här dominant kunde ingen förutspå.

Det är bara att gratulera Brynäs som förfogar över en av seriens bästa backar.

Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

👎🏻

I fjol svarade Oula Palve för 35 poäng och var med den noteringen Brynäs bästa poänggörare. På 26 matcher den här säsongen har Palve svarat för två mål och totalt sex poäng. Det är fullkomligt uselt och frågan som bör ställas. Varför spelar han ens kvar i Brynäs?

Och vad gäller målvaktssidan, som inför säsongen målades upp som seriens bästa så… Ja ni vet hur det sett ut och hur utfallet har blivit hittills.

Frölunda:

👍

Jag gillar den kalibrering som skett i spelet sedan landslagsuppehållet i början av november. Frölundas spel präglas nu av ett långt mycket större tålamod och ett mer cyniskt uppträdande.

Max Friberg sa en väldigt intressant detalj i samband med att jag gjorde en intervju med honom på Cmore för ett par veckor sedan. Jag gick igång på när Friberg sa att ”Vi behöver inte avgöra matcherna i den första perioden hela tiden”.

Jag tycker det sammanfattar ”det nya Frölunda” på ett väldigt bra sätt. Det är inte lika forcerat och ibland chansartat utan defensiven har prioriterats på ett tydligare sätt.

👎🏻

Jere Innala och Petteri Lindbohm har meriter från VM och OS medan Anto Grecco värvades för att bidra offensivt.

Ingen av värvningarna har slagit speciellt väl ut. Än så länge kanske bör tilläggas.

Sparkapital eller floppar?

Jag återkommer gärna men just nu lutar det mer åt det sistnämnda.

Jag har högre förväntningar på både Petteri Lindbohm och Jere Innala. Kan det vända och bli bättre under den andra halvan av säsongen? Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN /

Färjestad:

👍

Trots att Färjestad haft en höst där man tvingats klara sig utan några av sina bästa spelare så är man ändå med i toppen av tabellen. Anledningen stavas att man helt enkelt fått en tydligare struktur på sitt spel och det gör att man inte är beroende av enskilda spelares prestationer. Givetvis har det varit direkt omöjligt att ersätta Theodor Lennström som missat de senaste tolv matcherna. Men strukturen i spelet finns där och det är anledningen att man är med i toppen av tabellen.

👎🏻

Ville Pokka värvades som en tilltänkt spetsback med meriter från KHL, NHL, OS och VM. När tempot i matcherna skruvats upp (som mot Frölunda för ett par veckor sedan) så får Pokka stora problem i både spelet med och utan puck. Det sistnämnda förvånar eftersom det trots allt varit hans styrka under åren i KHL.

HV71:

👍

Fredrik Forsberg har levererat likt en toppspelare den här säsongen med 22 pinnar på 26 matcher.

Men Forsberg gör ju bara sina poäng i powerplay?

Nåja.

Forsberg har, efter Örebros Kristian Näkyvä, gjort flest poäng (17) i spel med lika antal på isen.

👎🏻

Vi kan efter drygt halva säsongen slå fast att Joonas Nättinen, Mikkel Bödker och Andy Miele inte är den absoluta spets som en nykomling likt HV71 behöver.

Leksand:

👍

Mantas Armalis har varit en av seriens bästa målvakter. Det finns såklart mängder av förklaringar till det. Kortfattat har målvaktstränaren Alexander Millner varit en avgörande faktor till att Mantas spelar djupare in i målet och är kompaktare och upplevs tryggare än tidigare.

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

👎🏻

Leksand är ännu mållösa i powerplay på hemmaplan och John Quenneville är fortsatt en floppvärving. Det känns således uttjatat.

Det är möjligtvis så att jag haft lite för stora förväntningar på en spelare som Olle Alsing som jag såg som en lysande värvning inför säsongen. Alsing är mer av en tvåvägsback men trots det är hans sex poäng långt under hans kapacitet och sett till förtroendet han får är det givetvis för svagt facit.

När Alsing var med i Tre Kronor under Karjala Tournement så var han faktiskt en av de bästa backarna. Den nivån har han uppenbarligen i sig men den har dessvärre lyst med sin frånvaro under säsongen.

Linköping:

👍

Det blåser inte längre krisarnas vindar i Linköping så fort man förlorar. Jag tycker det finns ett helt annat lugn i och kring föreningen och det vill jag till stor del tillskriva huvudtränaren Klas Östman.

👎🏻

Tittar vi i poängligan så hittar vi Linus Hultström på plats 30. Inte så illa ändå för en offensiv back. Dock så bör det kanske förtydligas att Hultströms nio poäng gör att han är på plats 30 i backarnas poängliga. Det är givetvis långt under vad som förväntas från Hultström som är en spelare som i mångt och mycket bedöms efter hur många poäng han gör eller i det här fallet inte gör.

Luleå:

👍

Joel Lassinantti har redan hållit nollan sex gånger under hösten vilket är tangerat rekord för honom under en säsong. Det säger mig två saker.

Luleå har seriens bästa defensiv och Lassinantti håller en väldigt hög nivå.

👎🏻

Seriens trubbigaste lag. Luleå har gjort 60 mål framåt vilket är sämst i serien. Att det endast krävs 18 poäng för Isak Brännström för att toppa den den interna poängligan säger egentligen det mesta. Dessutom har Leo Komarov, som det fanns en hype kring, i ärlighetens namn varit rätt medioker.

Oskarshamn:

👍

Patrik Karlkvist och Antti Suomela är etta och tvåa i SHL’s poängliga och deras betydelse går inte nog att trycka på. En spelare som är nog så viktigt och en absolut toppspelare är Jiri Smejkal. Det fanns en överhängande risk att Smejkal skulle bli ihågkommen som en flopp efter att ha gått skadad under hela försäsongen. Smejkal har visat sig vara en dominant faktor som banar väg för sina lagkamrater i det offensiva spelet.

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

👎🏻

Det finns en charm med att spela en offensiv hockey. Trots min bakgrund som en defensiv back så sätter jag pris på ett lag- och förening som förespråkar en anfallsglad hockey. Men när det gått ut över defensiven på ett så uppenbart sätt som det ändå gjort i år så finns det en avsaknad av balans. Kort och gott. Ryck upp ert defensiva spel annars blir det kval i vår.

Malmö:

👍

Det finns ett tålamod som jag ändå uppskattar. Istället för att skylla på att bussen går för sakta till bortmatcherna, att skridskorna är för dåligt slipade, att maten är för lågt tempererad eller att Tomas Kollar inte är rätt tränare som upplever jag för första gången på några år att det inte pekas finger åt höger eller vänster. Det uppskattar jag och tror också att det kommer löna sig i längden.

👎🏻

Malmö valde att byta lagkapten i samband med landslagsuppehållet för knappt två veckor sedan. Kan det hjälpa Carl Söderberg att inte behöva vara lagkapten tro?

En sak är säker.

Malmö behöver en Söderberg i slag för att ta sig över strecket oavsett om han är har ett C på bröstet eller ej.

Rögle:

👍

Det har funnits en större variation i spelet den senaste månaden vilket framhävt en större delaktighet, kreativitet och ett bättre spel bakifrån. Jag tror Rögle måste hitta den balansen mer frekvent för att få ut mer av det här laget än vad man fått hittills.

👎🏻

Helt klart att det spelmässigt varit under förväntan under den första halvan av säsongen. Det går att peka på många detaljer såsom spelet med puck. Jag väljer att lyfta fram defensiven som varit alltför ihålig och givmild. Det håller såklart inte.

Skellefteå:

👍

Det finns väldigt mycket att gilla med Skellefteås spel. Inget annat lag har samma passningsspel som Skellefteå har. Det är deras enskilt största styrka och anledning till att de är så underhållande att se på. Jag väljer att lyfta fram det mer än Linus Söderström, Jonathan Pudas och Oscar Möllers dominans.

👎🏻

Vi måste ändå bedöma Skellefteå utifrån att de är en guldkandidat. Då tycker jag mig se en tydlig avsaknad av den tuffhet som kommer krävas i ett slutspel. Det såg vi om inte annat i fjol. Med andra ord. En elak och tuff forward hade det här laget behövt.

Robert Ohlsson står säkert och myser(vilket bilden dock inte säger) på bänken när han ser sitt lag spela. Han vet dock med sig att han behöver få in lite tuffhet i laget om det kunna leda hela vägen till guld. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Timrå:

👍

Hemvändarna och Jacob Johansson i all ära. Det är ändå laget och kollektivet jag vill lyfta fram och hur tydligt alla köpt in- och accepterat spelsättet på. Det var lite spretigt inledningsvis och det tog ett tag för alla att förstå vilket jobb som krävdes för att vinna även om den individuella skickligheten finns där.

👎🏻

Timrå har på senare tid sett tröttkörda ut. Jag drar inga större slutsatser av det utan konstaterar att man gått hårt på ett fåtal spelare. Det gäller att man återhämtat sig och börjar plocka poäng annars kommer man snart känna flåset av lagen bakifrån.

Växjö:

👍

Backsidan. Men herregud vilken backsida. Växjö är här och nu laget att slå i ett slutspel. Nu ska jag inte gå händelserna i förväg men om Växjö vinner guld så kommer fler lag att prioritera att bygga en stabil backsida för att nå framgång. Givetvis måste jag lyfta fram forwarden Kalle Kossila som gjort tio mål på sina tio matcher och svarat för totalt 15 poäng. Imponerande.

👎🏻

Det finns ett glapp mellan en väldigt bra backsida och en forwardsida som delvis har underpresterat. Det känns aningen märkligt att säga om det lag som faktiskt leder serien. Faktum är att det finns mer att få ut från väldigt många forwards i den här truppen.

Örebro:

👍

Örebro är det tredje mest målglada laget i serien vilket kanske överraskar många. Jag tycker man haft en bra utveckling på många spelare som levererat på en högre nivå än förväntat.

👎🏻

Förra veckan gick Örebro ut med att man inte skulle förlänga huvudtränaren Niklas Erikssons avtal som går ut den sista april.

Jag fattar ingenting. Absolut ingenting.

Eriksson får ju fått ut långt mycket mer än vad som går att begära av det här laget. I år igen kanske ska tilläggas.

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

