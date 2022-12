Hälften av serien är spelad och det är dags och summera ihop vad vi fått se under hösten.

Inför säsongen var vi många som lyfte fram årets upplaga av SHL som den bästa på väldigt, väldigt länge.

Vilka har varit bäst? Vem har gjort det snyggaste målet, den vassaste räddningen eller den läckraste passningen?

Vem är höstens överraskning, hemvändare, junior och besvikelse?

Jag har listat höstens

… Poängkung

Antti Suomela 32 poäng

… Framspelare

Joel Persson 20 assistpoäng

… Skyttekung

Oscar Möller 15 mål.

Målvakt:

Linus Söderström Skellefteå

Backar:

Jonathan Pudas Skellefteå

Theodor Lennström Färjestad

Forwards:

Patrik Karlkvist Oskarshamn

Antti Suomela Oskarshamn

Oscar Möller Skellefteå

…. Junior

Hur bra har inte Leo Carlsson varit? För varje match som gått så har jag blivit mer och mer imponerad. En sådan uppsikt över banan hela tiden, smarta passningar som ger medspelare tid och framför allt, Leo Carlsson bestämmer tempot och pulsen på matchen när han är på isen. Att se en 17 årig spelare kunna dra ned på tempot för att sedan växla upp och överraska sina motståndare är otroligt imponerande.

… Vändning

Linköping låg under med 3-0 mot HV71 i fredags inför den tredje perioden. När matchen var slut hade Linköping vänt matchen och vunnit med 4-3 efter ett hattrick av Ty Rattie. Imponerande.

… Match

Frölunda mot Leksand i Scandinavium den första oktober är en match som sticker ut. Leksand vann med 4-3 och matchen var av högsta kvalité sett till inramning och intensitet på isen.

Roger Rönnberg var imponerad över Leksand efter den andra perioden och sa bland annat:

”Det var länge sedan jag såg Leksand så bra”.

… Stöld

Foto: David Wreland / BILDBYRÅN

Linköping lämnade Jönköping och matchen mot HV71 den åttonde oktober med rånarluvor. Det var i alla fall det man själva sa efteråt. Marcus Högbergs insats mellan stolparna var av högsta klass och förmodligen den enskilt bästa målvaktsinsatsen under säsongen. Linköping vann med 3-1 efter att Marcus Ljungh gjort 2-1 med 44 sekunder kvar efter en kraftig HV-dominans.

… Överraskning

Växjös Hugo Gustafsson har haft en sanslös utvecklingen den här hösten.

Efter en rätt knackig fjolårssäsong så ställde jag mig frågan huruvida Gustafsson skulle kunna ta en plats i Växjö i år. Efter halva säsongen så kan jag konstatera att Gustafsson varit Växjös genomgående bästa forward tillsammans med Kalle Kossila. De tio senaste matcherna har Gustafsson svarat för tio av hans totalt 14 poäng och ett alltmer övertygande spel.

… Märkligaste

Leksand har spelat en timme, en minut och tolv sekunder med minst en man mer på isen på hemmaplan utan att ha gjort mål. Det är otroliga siffror och jag skulle nog kunna sträcka mig så långt att det aldrig har hänt tidigare.

… Tur det finns en andra halva

Som lag betraktat är det ändå en enorm missräkning att Rögle har varit så pass ojämna och svaga som man ändå har varit. Så sent som för ett par dagar sedan var skåningarna inte ens på slutspelsplats. Efter segern igår så är man åtminstone på en tiondeplats även om det fortsatt är milsvid från förväntad nivå.

… Inte riktigt vad vi hade trott

Inför säsongen var jag inte överdrivet positiv till Brynäs och såg, ”till skillnad från den målsättning de själva hade, inte på dem som ett slutspelslag. Det jag dock inte var det minst orolig över var deras målvaktsspel där Veini Vehviläinen och Anders Lindbäck var två synnerligen starka namn. Vehviläinen valde att lämna efter att ha varit direkt dålig och fått klent med istid medan Lindbäck spelat långt under förväntad nivå. För att belysa Lindbäcks första halva så har han släppt in elva mål fler än förväntat något som givetvis kostat poäng.

Det som på förhand skulle vara det bästa målvaktsparet har istället visat sig vara seriens sämsta.

… Hemvändare

Den ena stjärnan efter den andra valde att återvända till SHL inför den här säsongen.

Vem har egentligen varit bäst?

Sett till den senaste månaden har Frölundas Lasse Johansson varit bäst men sett över den första halvan får han se sig slagen av:

5) Jonathan Dahlén Timrå

4) Anton Lindholm Leksand

3) Lukas Bengtsson Växjö

2) Anton Lander Timrå

1) Linus Söderström Skellefteå

… Trender

Först var det filmningar och förstärkningar som Referensgruppen fokuserade på för att stävja den utveckling som man sett de senaste åren och i synnerhet under slutspelet i fjol. De senaste veckorna har det varit knätacklingar som man skickat vidare till Disciplinnämnden som dömt ut väldigt stränga straff.

… Räddningar

https://twitter.com/cmorehockey/status/1578823059024510976?s=20&t=s4UY5Crwf0QbkRcpRkFlGg

… Mål

https://twitter.com/cmorehockey/status/1581338439043100672?s=20&t=KMksa71PmIg7rhskGSky-Q

… Passning

https://twitter.com/cmorehockey/status/1588237376807116807?s=20&t=lzudf_UVW4D4PWaQxpupAw

… Klack



https://twitter.com/cmorehockey/status/1578775792573554688?s=46&t=i04xZ7s1ZtNJCYTtFaSqTA



… Målvakt:

Linus Söderström Skellefteå

Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Linus Söderström har vunnit tio av sina tolv starter den här säsongen och på dessa matcher har han en räddningsprocent på 94,72 och har endast släppt in 15 mål. Det är makalösa siffror.

Ändå var Söderström inte helt given. Konkurransen från Mantas Armalis och Jacob Johansson har varit tuff och det ligger Söderström i fatet att han inte kunnat matchas mer frekvent än de tolv matcher han stått.

Ser man till förväntande mål så är Söderström bäst i klassen. Kortfattat kan man säga att Skellefteå släpper in 0,77 mål mål mindre per match sett till de chanser man släpper till när Söderström står. Totalt har han släppt in 9,3 mål mindre än vad han har förväntats att göra på det chanser han fått emot sig. Det krävs knappast någon vidare högskoleutbilning för att förstå vad Söderström har betytt för Skellefteå under den första halvan av säsongen.

… Back:

Jonathan Pudas Skellefteå

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Jonathan Pudas inledde säsongen ruskigt starkt och såg ut att kunna slå David Petraseks 53 poäng vilket är ett rekord för flest antal poäng från en back som har stått sig sedan säsongen 09/10.

Pudas har missat Skellefteås senaste två matcher men dessförinnan stod han ”endast” för fyra poäng på åtta matcher vilket varit under hans nivå. Det ska dock sägas att Pudas gör en väldigt stor nytta över hela banan med sitt riviga spel och sin ”jag hatar att förlora-mentalitet”. Pudas snittar drygt 24 minuters istid per match vilket är näst mest efter Linköpings Oscar Fantenberg.

… Forward:

Antti Suomela Oskarshamn

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

När jag har pratat runt med några SHL tränare de senaste veckorna har jag ställt frågan vilken spelare i motståndarlagen som de tyckt varit bäst. Svaren har varierat en smula men till slut har de flesta ändå landat in på Oskarshamns Antti Suomela. Det är faktiskt inte svårt att förstå.

Den finske centern har stundtals varit fullkomligt dominant med sin spelskicklighet, styrka, teknik och fart. Suomela har svarat för 32 poäng på 24 matcher och leder Oskarshamns förstakedja med Patrik Karlkvist och Ahti Oksanen.

… Coach:

Jörgen Jönsson Växjö

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Skulle det ens kunna gå och ersätta Sam Hallam i Växjö?

Svar ja.

Jörgen Jönsson har gjort succé med Växjö under den första halvan av säsongen.

Mycket är sig likt och Växjö går att känna igen från tidigare år.

Jag vet att inga guld delas ut den här tiden på året men som Växjö har spelat och hur laget är byggt så känns det för mig som om smålänningarna är laget att slå framåt våren.

Tack för att ni tog er tid

Sanny