Något vi får vänja oss vid

JVM är som alltid en av årets höjdpunkter. Det som de senaste tio, tolv åren varit svensk hockey styrka är nu den svaga länken. Jag tycker därför det vore fel att ha medaljkrav på det här laget även om semifinal är en rimlig målsättning.

Jag var spänd på att se den trupp som nye förbundskaptenen Magnus Hävelid presenterade idag.

Inga större skräller även om det givetvis går att diskutera huruvida Oscar Asplund skulle varit med istället för Hugo Jonasson eller om Albert Sjöberg eller Liam Dower Nilsson borde varit med istället för William Strömgren eller Fabian Wagner.

På det stora hela ingen skräll som fick mig att trilla av stolen på samma sätt som i fjol när Rögles William Wallinder nobbades.

Det som de senaste åren varit svensk hockey- och i synnerhet Juniorkronornas styrka har varit dess backsida. Sett till årets trupp får vi nog vara ärliga att säga att det är den svagaste lagdelen. Med både Linköpings Mattias Hävelid och Skellefteås Elias Salomonsson skadade samt att Simon Edvinsson valt att tacka nej så saknar Juniorkronorna sin första-, andra- och tredjeback. Det är klart att det kommer märkas.

Förbundskaptenen Magnus Hävelid ville inte gå in närmare på anledningen till varför Simon Edvinsson tackat nej utan tydliggjorde att han och förbundet gärna sett honom i Juniorkronorna.

Jag kan någonstans känna att det borde vara ett form av krav på juniorspelare att ställa upp och spela JVM. Det är en sista ”betalning” för den utbildning som svensk hockey stått för under deras uppväxt och juniorår. Utan att på något sätt hänga ut Edvinsson som en svikare så borde ett JVM var bland det största för en juniorspelare förutsatt att han inte redan spelar i NHL.

Edvinsson hade varit den givna toppbacken, lagkaptenen och spelat runt 25 minuter per match. Sett till utbildning och erfarenhet så har jag svårt att se att det skulle hämma hans utveckling eller möjlighet att ta plats i Detroit Red Wings framöver.

Att Edvinsson valt att tacka nej är väl kanske en utveckling vi får vänja oss vid då spelarna själva har en starka vilja och tydligare mål med sina karriärer och prioriterar sig själva mer än vad som kanske var fallet för tio år sedan.

Jag säger det inte med en bitterhet utan tror att det är en utveckling som kommer vara än mer tydlig framöver. Tyvärr.

Simon Edvinsson var tänkt som Juniorkronornas förstaback och förmodligen också en av turneringens bästa. Dessvärre har han valt att tacka nej vilket gör att Sveriges backsida är kraftigt försvagad. Photo: Joel Marklund / BILDBYRÅN /

Ser man däremot på forwardsidan så tycker jag att den ser spännande ut. Mycket hänger på huruvida Djurgårdskedjan med Jonathan Lekkerimäki, Noah Östlund och Liam Öhgren kan vara en produktiv kedja även om man inte riktigt lyckats vara det i Djurgården under hösten. Vi har tidigare sett vad kedjan kan göra tillsammans i landslaget och i synnerhet under Magnus Hävelids ledning i fjol när man vann U18 VM. Därför hoppas jag att de kan hitta tillbaka till den charmiga spelglädje jag sett framför allt under fjolåret.

Jag förmodar att en förstakedja formeras med Isak Rosén, Fabian Lysell och Leo Carlsson förutsatt att Lysell mognat i spelet under hösten med Providence i AHL. Jag upplevde att han spelade lite för sig själv under sommarens JVM och inte riktigt använde sig av sina kedjekamrater utan tog pucken och åkte själv tills det tog stopp. Jag vet att det lyfts fram som att han försöker och vill något. Men ska han spela med Leo Carlsson så måste han fördela pucken tidigare för att sedan göra sig spelbar igen. Då borde det finnas alla möjligheter att kedjan kan producera och leda Juniorkronorna.

Bakom dessa två toppkedjor finns också Filip Bystedt som kommer få en viktig roll och spela i en av powerplayuppställningarna. Utöver det handlar mycket om att acceptera sina roller och kunna bidra med både hårt jobb och offensiv bredd.

Som världsläget ser ut just nu när JVM spelas utan rysk medverkan så bör semifinal vara en rimlig målsättning. Därifrån går det säkert att skrälla sig vidare även om Kanada, USA och Finland får gälla som favoriter.

JVM-truppens

… Viktigaste spelare

Leo Carlsson har haft en fenomenal höst med Örebro och tippas gå så tidigt som nummer tre i sommarens draft.

… Joker

Adam Engström har haft en remarkabel och imponerande utveckling i Rögle den här säsongen och kommer få en betydande roll i JVM. I synnerhet sedan ovan nämna Hävelid, Salomonsson och Edvinsson saknas.

… Målvaktsetta

De senaste åren har Jesper Wallstedt och Calle Clang vaktat det svenska målet och det har ju nästan varit ”för bra” med två så enormt bra målvakter. Nu får Carl Lindbom chansen och den har han verkligen förtjänat efter en fin höst med Djurgården.

… Genombrottsman

Axel Sandin Pellikka har tagit stora kliv de senaste veckorna och spurtade sig in i JVM-truppen. Hans kyla med puck och spelsinne sticker ut. Trots att Pellikka är två år yngre så har han spetsegenskaper som kommer bli viktiga i det här lagbygget.

