Första gången sedan 2006

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #11

Målvakt:

Alexander Hellnemo Skellefteå

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

I tisdags mot Växjös svarade Linus Söderström för en insats av högsta klass. När Söderström gjorde Gustaf Lindvall sällskap på skade/sjudomslistan lär nog en del Luleåsupportrar ha slickat sig gott runt munnen när de fick vetskap att en oprövad junior skulle vakta Skellefteås kasse i rivalmötet.

Den oprövade junioren, Alexander Hellnemo var hur lugn och trygg som helst och stod för en genomgående riktigt bra match och räddade bland annat samtliga tre straffar som gav Skellefteå bonuspoängen.

När Hellnemo sedan fick chansen igen mot Linköping i lördags var jag desto mer osäker. Det är en sak att vara bra i en match men en gigantiskt skillnad att klara av att komma upp på samma nivå ett par dagar senare. Hellnemo hade garanterat fått massvis med klappar på axeln och sms som sagt hur bra han var. Att då, som 18 åring, kunna nollställa sig mentalt är kanske det som imponerar på mig allra mest. Hellnemo klev ut och var fullkomligt överjävligt bra mot Linköping och var endast dryga minuten bort från att hålla nollan.

Hellnemo är faktiskt den första juniormålvakten som vunnit en match för Skellefteå sedan man tog klivet upp i SHL 2006.

Bubblare: Jacob Johansson Timrå

Backar:

Emil Andrae HV71

Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN

Som många andra i HV71 har Emil Andrae lyft sig rejält på slutet. Efter bakslaget mot Timrå i tisdags när HV var tämligen chanslösa studsade smålänningarna tillbaka och vann mot både Leksand och Rögle. Det tyder för mig på att man hittat mer och mer rätt och inte är lika känsliga för en dålig prestation som man var innan landslagsuppehållet.

Emil Andrae svarade bland annat för fyra assist när HV vann över Rögle i lördags och i och med segern är HV71 inte längre på kvalplats.

Den stora skillnaden i HV´s spel numera är att man är mycket tryggare och lugnare vilket börjar bakifrån där Joni Ortio var lysande i lördags samt att backsidan i och med Niklas Hjalmarssons intåg fått sig ett lyft. Emil Andrae, i par med Victor Sjöholm har varit riktigt bra där den sistnämnde fått ett enormt lyft efter utlåningen till Södertälje.

Joonas Lyytinen Timrå

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Jag var nog inte ensam om att höja på ögonbrynen när Timrå valde att släppa iväg sin bästa offensiva back i Joey LaLeggia till HV71 och ersätta honom med Joonas Lyytinen. De senaste två säsongerna spelade Lyytinen endast 26 matcher och på dessa svarade han för två poäng. Han beskrevs som en bra tvåvägsback och var en långt mycket billigare spelare än LaLaggia då man hade för avsikt att värva ytterligare en back utöver Lyytinen för att ersätta honom.

Lyytinen har varit riktigt bra och gett Timrå stabilitet och ett lugn i spelet med puck från bakplan. Lyytinen gör få misstag, är trygg i alla delar av spelet och har helt enkelt varit ett fynd.

Den gångna veckan fick han dessutom ta ett större ansvar då Timrå saknande Didrik Strömberg. Lyytinen snittade drygt 23 minuters istid per match och stod för tre poäng.

Bubblare: Oscar Fantenberg Linköping, Petter Granberg Skellefteå

Forwards:

Kalle Kossila Växjö

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Efter att ha missat de första 17 matcherna på säsongen har Kalle Kossila varit fullkomligt fenomenal sedan han gjorde debut för Växjö mot Leksand i början av november. Tio poäng, varav sju mål under hans första sju matcher är synnerligen starka siffror.

Faktum är att veckans sex poäng var aningen i underkant. I synnerhet mot Skellefteå hade Kossila bud på att både göra ett eller två mål till när han visade prov på fin bolltalang och hade ett par vassa chanser på volley.

Samtliga Kossilas sex poäng under den gångna veckan kom dessutom i spel fem mot fem vilket än med tydliggör hur otroligt bra han har varit.

Max Friberg Frölunda

Foto: Andreas Sandström / BILDBYRÅN

Kedjan med Max Friberg, Joel Lundqvist och Patrik Carlsson har varit riktigt bra under den gångna vekan. Friberg avgjorde mötet mot Luleå i tisdags och i lördags mot Brynäs bar Fribergs kedja mer eller mindre laget på sina axlar.

Trots att Frölunda förlorade stort mot Timrå i torsdags kunde Friberg kvittera ut ett mer än godkänt betyg i den matchen.

Fribergs intensitet och riviga spel kommer om möjligt än mer till pass i ett Frölunda som spelar mycket tightare i egen zon och i mittzon. Det gör att man har än mer kraft kvar när man väl lyckas vända spelet och etablera anfall.

Jiri Smejkal Oskarshamn (3)

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Offensiva spjutspetsarna Antti Soumela och Patrik Karlkvist är mer eleganta och för ögat sexigre spelare än vad Jiri Smejkal är. Men frågan är om inte Smejkal är den allra nyttigaste ändå. Jag menar. Han spelar i boxplay, powerplay och både när Oskarshamn ska jaga ett mål i slutminuterna eller försvara en ledning.

Smejkal banar väg för sina lagkamrater, gör det smutsiga jobbet och bidrar i allra högsta grad offensivt med bland annat fem assist under den gångna veckan.

Bubblare: Michael Lindqvist Färjestad, Antti Soumela Oskarshamn, Robin Hanzl Timrå

Coach:

Martin Filander Oskarshamn

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Alla lag som varit på den undre halvan av tabellen har haft någon form av krisstämpel på sig bortset från möjligtvis Oskarshamn. Även om laget haft offantligt svårt att ta trepoängare, i synnerhet på hemmaplan, har det varit lugnt och stabilt runt föreningen. Sportchefen Thomas Fröberg har inte uttalat sig om behovet av att värva och Martin Filander har stått stadigt och pratat mer om sitt grundspel och noggrannheten att utföra det på än att hitta ursäkter eller bortförklaringar. Den gångna veckan tog Oskarshamn åtta av nio poäng vilket var bäst av alla lag.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Axel Sandin Pellikka har den senaste veckan fått lite mer istid efter det att man saknat Elias Salmonsson. Pellikka har tackat för förtroendet och spelat riktigt bra och visat att han har spetskvaliteter i framför allt spelet med puck. Pellikka har tagit sig förbi den två år äldre och JVM-aktuelle Anton Olsson i Skellefteås backhierarki.

Mot Växjö i tisdags blev Pellikka den första spelaren född 2005 att göra ett matchavgörande mål i SHL. Begreppet talang, stortalang och supertalang är sedan länge missbrukat så jag väljer att konstatera att Pellikka är en spelare som sticker ut och som jag är väldig spänd på att följa framöver.



Veckans… Nollor

Frölundas Lasse Johansson höll nollan för andra veckan i rad när Frölunda slog Luleå i tisdags. Timrås David Rautio gjorde blott sin fjärde match för säsongen när Timrå vann med 5-0 (!) mot Frölunda i torsdags. Det var Rautios 37e nolla i karriären vilket, efter Joel Lassinantti och Fredrik Norrena, är bäst i SHL genom tiderna.

Veckans… Personliga favorit

HV´s Victor Sjöholm var under inledningen av säsongen utlånad till Södertälje för att få istid och möjlighet till utveckling. Inget konstigt med det utan en fin möjlighet för unge Sjöholm som behövde få istid för att spela sig till en plats i JVM. Sista matchen innan landslagsuppehållet i november kallades Sjöholm tillbaka till HV71 igen och därifrån har han sedan spelat till sig en ordinarie tröja.

Sjöholm är ett krutpaket som spelar med karaktär och ett stort hjärta. Som det ser ut just nu så lär Sjöholm vara given i JVM framåt jul och nyår.

Veckans… Doldis

Adam Engströms utveckling i Rögle är minst sagt imponerande. Från att inte ha ansetts varit redo för seniorhockey Djurgården har han nu tagit en ledande position som en av Rögles bästa backar. I par med William Wallinder har Engström tagit ytterligare kliv och fått ännu mer utrymme för sin spelskicklighet. Faktum är att det är backparet Engström/Wallinder som varit Rögles i särklass bästa och också en stor anledning till att man vunnit fler matcher på slutet. Rögle har på senare tid haft ett bättre spel bakifrån vilket genererat en bättre offensiv till skillnad från tidigare under säsongen då man mestadels spelat efter sargerna egen zon. Det ska bli spännande att följa Adam Engströms fortsatt utveckling i Rögle och precis som ovan nämnde Victor Sjöholm lär Engström spurtat sig till en plats i JVM.

Veckans… Märkligaste

Leksand spelade fyra minuter i powerplay under veckans två hemmamatcher mot Färjestad och HV71. Kanske inte så anmärkningsvärt i sig.

Det som är i det närmaste chockerande är att Leksand ännu inte gjort mål i powerplay på hemmaplan under hela säsongen. Leksand har spelat en timme, en minut och tolv sekunder med minst en man mer på isen i Tegera Arena utan att ha gjort mål.

Har det ens hänt tidigare?

Nu gjorde Leksand mål i powerplay mot Oskarshamn i lördags. På bortaplan såklart. Faktum är att man är det fjärde bästa laget i powerplay på bortaplan.

Förklara det den som kan.

Veckans… Kross

Nu lyckades Luleå snygga till siffrorna en aning genom att göra två mål i den sista perioden. Dessförinnan hade Växjö gjort inget mindre än sju mål och visat prov på en sanslös effektivitet. Serieledande Växjö fortsätter att imponera och för Luleås del så växer frågetecknen sig större och större efter fem raka förluster.

Veckans… Det lönar sig att gå på mål

https://twitter.com/cmorehockey/status/1598402018565128202?s=20&t=sLESqvU59tGuc_K8iBKg6g

Veckans… Kyligaste

https://twitter.com/cmorehockey/status/1597675149641252865?s=20&t=sLESqvU59tGuc_K8iBKg6g

Veckans… Grattis

Veckans… Podd

Lyssna gärna på det senaste avsnittet av Sanny & Svensson när vi går igenom de hetaste grejorna i hockey-Sverige varje vecka.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vill ni vara med och påverka veckans lista.

Hör av er på Twitter, Instagram eller Facebook.

Tack för att ni tog er tid

Sanny