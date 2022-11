Ett väntat beslut

Det blev tillslut ohållbart. Joakim Fagervall var inte rätt person för Djurgården den här säsongen.

Om jag är överraskad? Inte direkt.

Att Djurgården på pappret har ett väldigt starkt lag betvivlar ingen. Sett till antalet poäng under inledningen av säsongen finns det egentligen inte mycket anmärka på även om trenden de fem senaste matcherna varit oroande.

Det är ingen kris att ligga trea i tabellen en poäng bakom Björklöven med en match mindre spelad. Det är dock ett problem hur tafatt och dåligt man stundtals har spelat.

För transparensens skull så vill jag lägga till noteringen att jag i fjol var en av de som lyfte fram Joakim Fagervall som den perfekta tränaren för Djurgården i samband med att han fick sparken från Malmö. Där och då var han det namn som jag trodde kunde rädda Djurgårdens SHL exsistens.

Fagervalls inträde i Djurgården gav också inledningsvis en effekt och jag upplevde att Djurgården fick en tydligare styrning och lugn och ett ledarskap som man saknade efter all den kaos som var kring Barry Smith, Linus Videll och Joakim Eriksson.

Trots en stark forcering under grundserien så lyckades man inte äta upp det glapp som man tappat under inledningen av säsongen.

Väl i kvalspelet mot Timrå var man chanslösa och det var väl inte i samband med det som jag började ana oråd och ställde mig frågan om Fagervall verkligen var rätt man för att ta Djurgården tillbaka till SHL.

Givet den press som Djurgården hade på sig i kvalspelet så förstår jag att spelet hackade en smula. Men det var en total avsaknad av strategi, struktur och tydlig spelide som till slut blev fallet mer än att det var en pressad situation. Av den anledningen reste jag ett frågetecken huruvida Fagervall skulle kunna styra upp en struktur och spelidé i hockeyallsvenskan där Djurgården på pappret har det bästa laget och således kommer vara ett mer spelförande lag.

Spelet har följt precis samma mönster som i kvalet under inledningen av den här säsongen och det fick Djurgården att agera.

Spelet med puck från bakplan har varit under all kritik, farten i spelet har varit obefintlig och Djurgården har mer eller mindre alltid fått möta ett samlat motstånd. I egen zon har man släppt till för mycket chanser emot sig och jag har flera gånger funderat kring om man vill överbelasta eller ej och om man vet hur man då ska göra det.

Med tanke på att Djurgården är en av Sveriges största föreningar så medföljer således en stor press och i synnerhet när man har det laget som man har på pappret. Varje match som Djurgården spelar är lite av en årets match för motståndarlaget. Att då ha en struktur att falla tillbaka på är viktigare än någonting annat.

Det stora problemet och det som fäller Joakim Fagervall är inte det faktum att man förlorade mot Almtuna och Västerås i helgen utan att man saknat en tydlig spelidé.

Faktum är att man tagit fler poäng än vad man egentligen borde ha gjort och det går att tillskriva målvaktsspelet och Carl Lindbom. Han har varit fullkomligt fenomenal och räddat Djurgården ett flertal gånger den här säsongen vilket i sig är bra men också ett underbetyg till laget och framför allt till spelet. 

Jag får lov att säga att Johan Garpenlöv har en ganska delikat uppgift framför sig. Trots hans bristande rutin som huvudtränare så kommer han in i ett läge där det spelmässiga bara kan bli bättre.

Garpenlöv har tidigare pratat om vikten av att vara ett spelförande lag och då borde han rimligtvis ha en plan för hur det ska kunna gå att utföra.

Lyckas Garpenlöv få fart på spelet bakifrån och därifrån kunna driva upp tempot och få anfall där man inte alltid möter fem spelare så kommer trenden peka spikrakt uppåt. Huvuduppgiften för Garpenlöv blir att jobba på spelvändningar, snabbare anfall och ett rakare spel mot mål. Får han alla spelare att köpa in på hans spelsätt och hitta ett lugn så har han alla förutsättningar att lyckas ta tillbaka Djurgården till SHL. Det tror jag inte Joakim Fagervall hade klarat av och därför anser jag att Djurgården har gjort rätt och förstår varför man tog det här beslutet.

Johan Garpenlöv kommer till ett ganska fint dukat bord och borde kunna få ordning på det spelmässiga. Photo: Maxim Thore / BILDBYRÅN /

Till sist. Jag undrar hur länge det tar innan Västerås sportchef Patrik Zetterberg ringer till Joakim Fagervall. Tränarmarknaden är inte större än så.

Tack för att ni tog er tid

Sanny