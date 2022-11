Tidernas lag

Så länge jag kan minnas har jag inte missat en Idrott- eller Fotbollsgala. Varje gång har jag känt en form av avundsjuka och önskat att vi inom hockeyn haft detsamma.

Ikväll kommer blickarna att riktas mot hockeyn då Tidernas hockeygala ska utse de bästa spelarna och de största ögonblicken från svensk hockeys 100 åriga historia. Se till att bänka er.

Hur gör man ens för att kunna utse tidernas bästa spelare i svensk hockey, är det ens möjligt att värdera tidsepoker mot varandra?

Hur rankar man det som Stefan Persson och Tomas Jonsson gjorde på sin tid kontra det som Erik Karlsson och Victor Hedman gjort i modern tid? Eller Kenny Jönsson kontra Anders Eldebrink kontra Lasse Björn. Eller Henrik Zetterberg, Daniel- och Henrik Sedin, Daniel Alfredsson mot Mats Näslund och Kenta Nilsson eller Sven Tumba, Ulf ”Lill Pröjsan” Nilsson och Anders Hedberg. Det är ju stört omöjligt och i mångt och mycket handlar det om tycke och smak.

Men när en jury förbisett Tommy Salo kan jag säga att de faktiskt har gjort ett misstag. Att Salo inte är nominerad som en av svensk hockeys fem bästa målvakter är kanske inte ett hån men det är både märkligt och direkt felaktigt.

Tommy Salo vann VM och OS-guld och spelade tio säsonger och över 500 matcher i NHL.

Salo ställde alltid upp för Tre Kronor när det vankades VM och år efter år var han en av turneringens bästa målvakter.

När Sverige vann VM-guld 1998 avgjordes finalerna, av någon outgrundlig anledning, i bäst av två matcher.

Tommy Salo var omutlig i de bägge finalerna när Tre Kronor efter 120 minuters spel stod som vinnare med ett mål emot noll(!).

Eller som straffräddningen i Lillehammer 1994 som innebar att Tre Kronor vann sitt första OS-guld någonsin.

Det finns så enormt mycket positivt att lyfta fram från Tommy Salos framgångsrika karriär men dessvärre är han ihågkommen för ett enda misstag.

Vitryssland i OS 2002. Ett svenskt hockey-fiasko som han själv fick all skuld för.

Genom att inte nominera Tommy Salo så tycker jag att svensk hockey återigen vänder honom ryggen. Det är tråkigt för den målvakt som, näst efter Henrik Lundqvist, varit vår mest framgångsrika målvakt.

När svensk hockeys bästa ska hyllas så ska självfallet Tommy Salo vara en av dem.

Vilka har då varit bäst sett till Tre Kronors första 100 år?

Jag har plockat ut den målvakt, det backpar, den kedja och en tränare som jag anser varit de bästa.

Målvakt:

Henrik Lundqvist

© Bildbyrån

Meriter i Tre Kronor: Ett VM guld, två VM silver, ett OS guld och ett OS silver.

Sveriges i särklass bästa målvakt genom tiderna. Lundqvist har nominerats till Vezina Trophy, som NHL bästa målvakt, fyra gånger och 2012 vann han det prestigefyllda priset. I landslaget har Lundqvist alltid varit bra och haft direkt avgörande roller till OS guldet 2006 och VM guldet 2017.

Backar:

Nicklas Lidström

© Bildbyrån

Meriter i Tre Kronor: Ett VM-guld, ett VM- silver, ett VM-brons och ett OS-guld.

En av världens bästa backar genom tiderna. Kanske till och med den bästa. För att ytterligare styrka det så går det att lyfta fram sju Norris Trophy som NHL´s bästa back och fyra Stanley Cup med Detroit Redwings. I samband med titeln 2002 utsågs Lidström dessutom till slutspels mest värdefulla spelare.

2008 var Lidström den första europiska kapten att lyfta Lord Stanley.

Börje Salming

© Bildbyrån

Meriter i Tre Kronor: Ett VM-silver och VM-brons

Börje Salming banade vägen för europiska spelare i NHL. Nicklas Lidström har själv sagt att Börje var hans förebild som ung och det kan nog många skriva under på. Börje Salming är kanske den enskilt viktigaste spelaren för svensk hockey och han var den som gjorde att vi sågs på på ett annat sätt och fick respekt i Nordamerika.

Forwards:

Peter Forsberg

© Bildbyrån

Meriter i Tre Kronor: Två VM-guld, tre VM-silver, två OS-guld

Peter Forsberg var under hela sin karriär en dominant spelare. Oavsett om han spelade i MoDo, Tre Kronor eller i NHL. Vann Stanley Cup med Colorado två gånger, har utsetts till NHL´s mest värdefulla spelare en gång och vann poängligan säsongen 2003/2004. ”Foppa” drogs med återkommande fotproblem under andra halvan av hans NHL karriär men höll likväl en sanslöst hög nivå.

Mats Sundin

© Bildbyrån

Meriter i Tre Kronor: Tre VM-guld, två VM-silver, två VM-brons och ett OS-guld

Ingen annan svensk har gjort fler poäng i NHL än Mats Sundins 1349 och endast Nicklas Lidström har gjort fler matcher. Sundin var Torontos klart mest lysande stjärna under 13 säsonger och bar ofta laget på sina axlar.

Sundin är en ledare personifierad och hade alltid den rollen i så väl klubblag som landslag.

Håkan Loob

© Bildbyrån

Meriter i Tre Kronor: Två VM-guld, ett VM-silver, silver i Canada Cup, ett VM-brons och ett OS-guld.



Håkan Loob är fortsatt den enda svensken som gjort 50 mål under en NHL- säsong. Loob innehar också det omöjliga rekordet i Elitserien/SHL från säsongen 82/83 när han smällde in makalösa 42 mål och 76 poäng på 36 matcher.

Vann Stanley Cup med Calgary Flames 1989.

Coach:

Conny Evensson

© Bildbyrån

Meriter i Tre Kronor: Två VM-guld

Framgångsrik tränare som vunnit tre SM-guld och ledde Tre Kronor till VM guld både 91 och 92. Faktum är att det var Evenssons enda säsonger som förbundskapten innan han flyttade till Kloten i den schweiziska ligan.

Evenssons största styrka var hans förmåga att få alla att känna sig delaktiga och acceptera sin roller.

* * * * * * * * * * * * * * *

Mina bästa Tre Kronor minnen:

Drömmålet mot Sovjet- VM 1987

Oslagbara och omöjliga Sovjet. Med en minut och 21 sekunder kvar av matchen kvitterade Tomas Sandström till 2-2 efter ett sagolikt fint förarbete av Håkan Loob som hittade en helt friställd Sandström med en bakomryggen-passning som ställde varenda sovjetiska spelare på isen. Klassiskt mål mot vad som då var världens bästa lag.

Vändningen mot Finland- VM 2003

Med knappt 27 minuter kvar av semifinalen mot Finland i Hartwall Arena 2003 låg Tre Kronor under med 5-1. Med fem minuter kvar av matchen styr Per Johan Axelsson in Ronnie Sundins backskott och Tre Kronor har vänt 1-5 till ledning med 6-5.

De finska spelarna och den finska publiken var paralyserade och fick se sitt lag förlora efter bragdmatch av Tre Kronor.

De tre storas guldmål- OS 2006

Foto: Andreas Sandström / BILDBYRÅN

Det var sista chansen för den gyllene generationen med Mats Sundin, Nicklas Lidström och Peter Forsberg att vinna något tillsammans när alla de bästa spelarna var med. Efter fiaskot i OS 2002 och World Cup 2004 var tiden kommen.

Tre Kronor ställdes mot Finland i finalen och efter 40 spelade minuter var ställningen 2-2.

Direkt efter nedsläpp i den tredje perioden fick Sundin pucken av Forsberg och droppade den vidare till Nicklas Lidström som…

The rest is history.

Lidström gjorde 3-2 och Tre Kronor vann OS- guld när alla de bästa spelarna var med.

Det hade inte kunnat gå att regissera ett bättre slut tillsammans i landslaget för tre av svensk hockey absolut största spelare genom tiderna.

* * * * * * * * * * * * * * *

Tidernas Hockeygala sänds ikväll på SVT1 klockan 20.00

Till sist: Ta chansen nu Svenska ishockeyförbundet nu när ni har alla blickar riktade mot er!

Pensionera nummer 5, 13 och 21 som en hyllning till Nicklas Lidström, Mats Sundin, Peter Forsberg och Börje Salming.

Ingen andra spelare ska få bära deras nummer i landslaget.

Tack för att ni tog er tid

Sanny