Att Frölunda plockar in Loui Eriksson är inget annat än ett misslyckande. Likväl är jag spänd på att se vad Eriksson kan bidra med. För Frölundas del har det på senare tid blivit uppenbart att behovet av att få in en avslutare av rang likväl som ny energi in i laget varit väldigt stor.

Ni har säkert hängt med i följetongen kring Loui Eriksson.

I somras sa Frölunda tack men nej tack till en återkomst för Loui Eriksson som själv var öppen med att han ville avsluta karriären i Frölunda. Sportchefen Fredrik Sjöström ville ge den bifintliga truppen chansen samt att både Liam Dower Nilsson och Joel Ratkovic Berndtsson skulle få möjligheten att spela sig in i laget. Därefter har Joel Lundqvist uttalat sig att han gärna ser Loui i Frölunda samt att både fans och lokalmedia drivit på för att få Frölunda att ändra sig.

Efter 18 matcher och en tveksamt start på säsongen väljer Frölunda nu att plocka in Loui Eriksson.

Att det är ett form krisdrag och ett underbetyg till den befintliga truppen går inte att komma ifrån.

Frölunda tackade nej av en anledning i somras och det var knappast pga det ekonomiska eftersom Loui var öppen med att han inte krävde någon monsterlön för att få spela i Göteborg igen efter 17 år i Nordamerika och 1050 (!) matcher i NHL.

Frölunda plockar med andra ord in Loui för att man anser att laget har underpresterat.

Värvningen av Loui skiljer sig en del från en vanlig ”under- säsongenvärvning” när lag förstärker trupperna fram till den 15 februari. Det handlar i regel om spelare som dykt upp på marknaden mer än att det är en spelare som man tidigare tackat nej till för bara någon månad sedan. Där i ligger misslyckandet för Frölunda som lag.

Den prestigen ska dock inte ligga som ett hinder för att göra en högst nödvändig förändring.

Den stora frågan är givetvis vad Loui kan bidra med.

Som jag ser det så är det till och börja med en plats vikt för honom i powerplay. I förstauppställningen, den som Ryan Lasch styr, har man tidigare envisats med att spela Jere Innala (trots att hans skott inte är tillräckligt giftigt) och på senare tid även Jacob Nilsson. I den positionen, i den högre tekningscirkeln, kommer Loui kunna göra det väldigt bra och Frölunda kommer få ett större hot som bör kunna lyfta deras undermåliga (tredje sämst i SHL) powerplay.

Med sin spelförståelse tror jag Loui kan komma och betyda mycket för Frölundas spel även i fem mot fem. Han åker inte snabbast eller kommer vara den som är den bästa spelaren att sätta press men i spelet med puck kan han dra ned tempot och på så sätt skapa ett lugn. Den förmågan har endast Ryan Lasch i den befintliga truppen och något säger mig att duon borde kunna fungera väldigt bra tillsammans.

De senaste åren har Loiu haft en mer defensiv roll i NHL och med tanke på att han inte spelat en match sedan 29e april så kan det givetvis ta sin tid för honom att komma in i spelet igen. Det får man nog ha tålamod med.

I det läge som Frölunda befinner sig och med en avsaknaden av offensiv spets så var det helt rätt att plocka in Loui Eriksson.

Det går dock inte att komma runt att det är en synnerligen tydlig signal till den nuvarande truppen att flera måste kliva fram och börja leverera.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

