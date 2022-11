Genomgång av samtliga lag

Hur står sig lagen i SHL poängmässigt i år kontra i fjol?

Vilka spelare har varit bäst, vilka har överraskat, vem är den mest värdefulla och vilka måste höja sig framöver?

Jag har gått igenom samtliga 14 lag och försöker ge er svaren.

1) Växjö 18 matcher 34 poäng

(I fjol 33 poäng)

Plus en poäng

Kommentar: Växjö har seriens bästa backsida som också är den enskilt största anledningen till den fina hösten. Dessutom har både Adam Åhman och Emil Larmi lyft sig från i fjol och gett en helt annan stabilitet. Växjös höst blir faktiskt än mer imponerande med tanke på ingen (!) av lagets tilltänkta poängspelare bland forwards levererat som förväntat. Vad händer om eller när man får igång dem också?

Poängkung: Joel Persson 12 poäng

Säsongens överraskning: Hugo Gustafsson har haft en positiv utveckling under säsongen. De senaste matcherna har han matchats i en toppkedja med Robert Rosén och Dan Sexton.

MVP: Brian Cooper är en gigant i försvaret.

Han/de måste kliva fram: Jayden Halbgewachs tre mål, Joel Kellman tre mål, Dan Sexton två mål, Joachim Blichfeld två mål, Glenn Gustafsson två mål. Hörde jag sparkapital?

Brian Cooper är en del av Växjös starka backbesättning. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

2) Färjestad 17 matcher 32 poäng

(I fjol 22 poäng)

Plus tio poäng



Kommentar: Den största skillnad på Färjestad i år kontra de senaste säsongerna är att det finns en tydligare struktur i laget och också en grupp som är mer benägna att lägga ner jobbet i varje match. Färjestad har spelat elva av sina 17 matcher på bortaplan hittills vilket ändå stärker bilden av hur pass stabila man varit under hösten. På hemmaplan har Färjestad på sina sex matcher tagit 13 poäng och ett snitt på 2,17 poäng per match vilket, näst efter Leksand, är bäst i SHL.

Poängkung: Theodor Lennström 18 poäng

Säsongens överraskning: Först vid 30 års ålder fick August Tornberg chansen i SHL och nog fanns det folk som tvivlade. Tornberg har spelat bättre och stabilare än vad jag trodde på förhand.

MVP: Theodor Lennström. En gigant.

Han måste kliva fram: Finske landslagsmannen Ville Pokka skulle ge Färjestad den försvargeneral man kanske saknat i egen zon. Pokka har på sin höjd varit okej. Varken mer eller mindre.

3) Skellefteå 18 matcher 29 poäng

(I fjol 31 poäng)

Minus 2 poäng

Kommentar: Inledde säsongen strålande för att sedan åka på sex raka förluster. Därefter har man återhämtat sig och spelar återigen på en hög nivå och med ett underhållande spel. Skickligheten finns om än laget är aningen tunna sett till numerären. Framöver måste General Managern Erik Forsell hitta en eller ett par forwards och en back som stärker upp laget och gärna bidrar med tuffhet en aspekt som jag tycker mig sakna även den här säsongen.

Poängkung: Jonathan Pudas 23 poäng

Säsongens överraskning: Junioren Elias Salomonsson har stundtals varit riktigt bra den här säsongen och gett nödvändig bredd på backsidan nu när Filip Roos blev kvar i NHL.

MVP: Jonathan Pudas. Kommentar överflödig.

Han måste kliva fram: De senaste säsongerna har Gustaf Lindvall varit en av seriens bästa målvakter. Den här hösten vill nog Linvall helst av allt glömma. Faktum är att Lindvalls 88 i räddningsprocent är sämst av alla målvakter i serien.

Jonathan Pudas har varit Skellefteås mest värdefulla spelare. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

4) Örebro 18 matcher 29 poäng

(I fjol 29 poäng)

Plus/minus noll

Kommentar: Örebro avslutade hösten med tre raka förluster och är därför precis på samma nivå som i fjol. Detta efter att ha lett serien efter en period med fem raka segrar. Det är återigen ett kollektiv och en stabil defensiv som banat vägen. Offensiven har varit bättre i år än i fjol men det finns fortsatt en stor utvecklingspotential och spelare som kan kliva fram. Örebro har visserligen gjort tredje mest mål i SHL till stor del för att man har en hög skotteffektivitet. Örebro det lag som har minst skottförsök och skott på mål i serien. Det ser man givetvis till även om man är nöjda med utdelningen som varit.

Poängkung: Kristian Näkyvä 14 poäng

Säsongens överraskning: Att Leo Carlsson var en talang visste de flesta. Men att han skulle vara så här bra redan nu var få som trodde. Carlsson har varit Örebros genomgående bästa forward.

MVP: Även om Jhonas Enroth inte varit fullt lika bra i år som i fjol så är han fortsatt enormt viktig för Örebro.

Han måste kliva fram: Rodrigo Abols är Örebros förstecenter och har alla verktyg för att vara en toppspelare i serien. Inledde svagt för att sedan göra några bra matcher för att sedan vara okej. Både jag och förmodligen också Örebro har större krav än så.

5) Timrå 17 matcher 28 poäng

(I fjol elva poäng)

Plus 17 poäng

Kommentar: Höstens mest positiva överraskning. Det som inför säsongen lyftes fram som frågetecknet var huruvida back- och målvaktssidan skulle hålla. Efter att ha släppt in 20 mål på de första sex matcherna har man tightat till sin defensiv rejält. När sedan kedjan med Anton Lander, Emil Pettersson och Jonathan Dahlén levererar som den toppkedja man är samtidigt man har en fin bredd på sin forwardssida kan det mycket väl leda hela vägen till slutspel.

Poängkung: Anton Lander och Jonathan Dahlén 13 poäng

Säsongens överraskning: Jacob Johansson. Inför säsongen var han den svaga länken. Efter 17 matcher har han varit seriens bästa målvakt tillsammans med Leksands Mantas Armalis.

MVP: Anton Lander höll ett brandtal till gruppen efter den andra perioden mot Örebro hemma den 8 oktober. Timrå vände och vann och är sedan dess seriens formstarkaste lag. Landers betydelse både på- och utanför isen är enormt stor.

Han måste kliva fram: Jag förutspådde inför säsongen att Sebastian Hartmann skulle kunna ta nästa kliv och göra bortåt 20 mål. Därför är det en missräkning att han hittills endast gjort ett mål på 15 matcher.

6) Luleå 17 matcher 27 poäng

(I fjol 27 poäng)

Plus/minus noll

Kommentar: Luleås defensiv är bäst i serien. Det är faktiskt helt galet hur bra siffror som man har om man ser till den underliggande statistiken. Faktum är att defensiven är bättre än vad den var i fjol. Problemet ligger istället i offensiven där man visserligen skapar mycket men har väldigt svårt att kapitulera på chanserna. Det landar givetvis i att man till stora delar saknar offensiv spets i det här laget. En siffra som förstärker den tesen är skotteffektiviteten där bara jumbon HV71 är sämre.

Poängkung: Isac Brännström 14 poäng

Säsongens överraskning: Trots att Luleå haft problem att övertyga på hemmaplan så fortsätter man att fylla arenan i match efter match. Det är ändå imponerande i dessa tider.

MVP: Luleå förlitar sig på sin defensiv och sin målvakt Joel Lassinantti som inlett säsongen starkt. Men med en så pass stark defensiv så tycker jag det är fel att lyfta fram Lassinantti som den mest värdefulla spelaren. Det får istället bli Isac Brännström som leder Luleås offensiv som är deras svagaste sida. Att ta bort Brännström från laget vore ett större tapp än om man vilar Lassinantti eller Oscar Engsund.

Han/de måste kliva fram: Shinnimin, Tyrväinen, Komarek och Emanuelsson är några av spelarna måste steppa upp och leda lagets offensiv på ett tydligare sätt än vad man gjort hittills.

Isac Brännström har imponerat i Luleå och varit deras genomgående bästa spelare. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7) Leksand 16 matcher 27 poäng

(I fjol 34 poäng)

Minus sju poäng

Kommentar: I fjol efter 16 matcher låg Leksand trea i serien. En stor anledningen till att man inte är lika bra i år har varit att man inte gjort tillräckligt med mål. I fjol efter 16 matcher hade Leksand gjort 54 mål att jämföra med årets 44 som är tredje färst i serien. Jag tillskriver en viss del till det usla spelet i numerärt överläge. Leksand har totalt gjort fem mål i den spelformen och har en utdelning på 12,5 % vilket är sämst i serien. På hemmaplan har Leksand spelet drygt 45 minuter med minst en man mer på isen utan att göra ett endaste mål. Det är faktiskt helt galet. Trots det har Leksand ett snitt på 2,22 poäng per match på hemmaplan vilket är bäst i serien. Få ihop den ekvationen den som kan.



Poängkung: Oskar Lang 14 poäng

Säsongens överraskning: Oskar Lang har tagit vid där han avslutade säsongen med Tre Kronor i fjol. Leksands genomgående bästa forward har dock varit Justin Kloos som spelat på en långt mycket högre nivå den här hösten än vad han gjorde i fjol.

MVP: Mantas Armalis har visat upp ett spel som jag aldrig sett honom göra tidigare i sin karriär. Armalis är höstens målvakt tillsammans med Timrås Jacob Johansson.

Han måste kliva fram: Carter Ashton har visserligen haft en del skadebekymmer men två poäng på elva matcher är ett för klent facit. Nu fyller Ashton en roll även om han inte levererar poäng men med tanke på den konkurrens som Leksand har på sin forwardssida så finns en överhängande risk att Ashtons roll kan bli ganska begränsad framöver.

8) Frölunda 18 matcher 26 poäng

(I fjol 40 poäng)

Minus 14 poäng

Kommentar: Frölunda ledde serien efter 18 spelade matcher i fjol. Defensiven var då stark med endast 38 insläppta mål att jämföra med 52 den här säsongen. Spelet i powerplay var urstarkt med 19 mål på 18 matcher och en effektivitet på osannolika 36,54%. Bäst i serien. Den siffran har i år halverats och effektiviteten är på 18,03%.

I är är man plus sju i powerplay att jämföra med plus 16 efter 18 matcher i fjol. Med andra ord ligger en del av förklaringen till det markanta poängtappet i spelet i powerplay.

Frölunda fortsätter att skapa mycket lägen och är det lag i serien som har högst expected goals (förväntade mål på de chanser som man skapar). Likväl upplever jag det som ganska trubbigt något som statistiken inte är enig kring.

Poängkung: Ryan Lasch 14 poäng

Säsongens överraskning: Pontus Johansson har fått en stor roll under tiden som Andreas Borgman rehabiliterat den axel han opererade i somras. Johansson har gjort det bra och här förfogar Frölunda över en oslipad diamant.

MVP: Christian Folin är pålitlig och en spelare du vet vad du får av.

Han måste kliva fram: Lasse Johansson lyftes fram som en av säsongens bästa värvningar och en målvakt som äntligen skulle ge Frölunda en trygg sista utpost. Johansson har en räddningsprocent på 88,82 vilket är i den absoluta botten av målvakter i SHL. Det är ändå viktigt att tillägga att Johansson varit bättre och sett tryggare ut mellan stolparna de senaste tre, fyra matcherna. Men sett till spelet i stort under hösten har det inte varit tillräckligt bra.

9) Linköping 18 matcher 26 poäng

(I fjol 20 poäng)

Plus sex poäng

Kommentar: Det har varit lite väl mycket upp och ned under säsongen för Linköping. Det som jag imponerats av är ändå hur man återhämtade sig från det pinsamma nederlaget med 6-1 på hemmaplan mot Malmö för två veckor sedan. Fansen efterfrågade att spelarna skulle visa hjärta och krisen låg och lurade runt hörnet. Sedan dess har Linköping tagit elva poäng på fem matcher vilket är näst bäst i serien efter Växjö. Det tyder ändå på att det finns kvaliteter i det här laget den här säsongen.

Poängkung: Ty Rattie 11 poäng

Säsongens överraskning: Junioren Filip Bystedt har överraskat positivt under hösten. Nio poäng och en istid på snitt 12,24 minuter per match är nog långt mycket mer än vad Linköping vågade hoppas på inför säsongen.

MVP: Marcus Högberg kan stjäla matcher på egen hand. Fråga HV71 om inte annat.

Han måste kliva fram: Linus Hultströms sex poäng på 18 matcher är långt under förväntad nivå. Hultström är tänkt att vara en offensiv toppback i SHL något han inte varit under hösten.

Marcus Högberg som MVP i Linköping kan ingen säga emot va? Foto: David Wreland / BILDBYRÅN

10) Brynäs 17 matcher 23 poäng

(I fjol 19 poäng)

Plus fyra poäng

Kommentar: Precis som Linköping har Brynäs varit lite för ojämna. Det som inför säsongen målades upp som deras styrka var målvaktssidan. Veini Vehviläinen har sämst räddningsprocent i serien medan Anders Lindbäck är näst sämst bland förstamålavkterna i SHL. Det förvånar. Kan Brynäs slipa till sin defensiv (tredje flest insläppta mål) och höja sig på bortaplan där man endast tagit nio poäng på nio matcher kan man befästa sin slutspelsplats. Därför var segern mot Luleå på just bortaplan strax innan uppehållet viktig som man nu kanske kan bygga vidare på.

Poängkung: David Sklenicka 15 poäng

Säsongens överraskning: Samuel Johannesson blandar och ger fortsatt en del. Men helt klart är att bytet från Rögle till Brynäs gjort honom gott.

MVP: David Sklenicka har varit en succé så här långt. Han loggar mest istid i Brynäs och är en toppback i SHL.

Han måste kliva fram: Det är kanske aningen orättvist att sätta Johannes Kinnvall här. Jag hör att han lider något enormt av den fotskada han ådrog sig för några säsonger sedan vilket om inte annat syns på hans skridskoåkning. Men förväntningarna och förhoppningarna var högt ställda inför säsongen och för Brynäs del är det bara hoppas att han kommer till rätta med sin fot och att han kan göra sig själv rättvisa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11) Malmö 16 matcher 21 poäng

(I fjol 20 poäng)

Plus en poäng

Kommentar: Malmö inledde säsongen starkt och såg återigen ut som det Malmö vi såg för tre, fyra år sedan som fysiska, tunga och jobbiga att möta. Det som sticker ut har varit hur mycket sämre man är på hemmaplan än vad man är på bortaplan. I Malmö arena har man endast tagit sju poäng på tio matcher (sämst i serien) att jämföra med bortaplan där man tagit 14 poäng på sex matcher. Det ger ett snitt på 2,33 poäng per match vilket faktiskt är bäst i serien. När jag jämför spelet på bortaplan kontra hemmaplan har jag sett ett Malmö som prioriterat sin defensiv, det uppoffrande jobbet och hårdare spelet tydligare. Det krävs att man gör det även på hemmaplan framöver om det inte ska bli en säsong till i den absoluta botten av tabellen.

Poängkung: Pathrik Westerholm och Marcus Sylvegård 11 poäng

Säsongens överraskning: William Von Barnekow har visat upp ett uppofranade spel som gjort att han spelat till sig en ordinarie plats i laget. Barnekow sätt att täcka skott på förtjänar också att lyftas fram.

MVP: Utan Adam Ollas Mattsson är Malmös backsida faktiskt riktigt svag. Ollas Mattsson är en klippa som haft en fin utveckling under hans tid i Malmö.

Han måste kliva fram: Joakim Ryan gjorde 31 poäng från sin backposition i fjol. Hittills den här säsongen har Ryan gjort ynka tre pinnar på 16 matcher. Det är under en acceptabel nivå för en back som Malmö själva såg på som en toppback i ligan inför säsongen.

12) Rögle 16 matcher 21 poäng

(I fjol 38 poäng)

Minus 17 poäng

Kommentar: Efter 16 omgångar i fjol låg Rögle tvåa i serien med 38 poäng, två färre än Frölunda med två matcher mindre spelade.

Att Rögle har presterat långt under förväntan den här säsongen skriver nog alla under på. Segern senast mot Brynäs var viktig och då så jag ett lag som prioriterade det hårda jobbet och sin defensiv. Bottennappen under säsongen har varit många men ser jag till prestationerna mot Luleå borta och Leksand hemma så finns det en stor potential och skicklighet i det här laget. Jag tror fortsatt att Rögle kommer kunna klättra upp på topp sex.

Poängkung: Adam Tambellini 14 poäng

Säsongens överraskning: Adam Engström lämnade Djurgårdens J20 för Rögle efter att stockholmarna inte ansett att han var redo att spela seniorhockey. I Rögle har Engström varit en av få spelare som överraskat positivt. Engström har gjort det bra i sin roll som sjundback och kommer kunna växa och ta stora kliv även framledes.

MVP: Ludvig Larsson har lett Rögles i särklass bästa kedja med Marco Kasper och Oscar Stål Lyrenäs. Larsson visar upp en pondus i sitt spel och i sitt agerande något som fler borde ta efter.

Han/de måste kliva fram: Dennis Everberg, Daniel Zaar och Anton Bengtsson ska leda det här laget vilket man gjort med den äran tidigare. I år däremot finns det mer, mycket mer att kräva från trion.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13) Oskarshamn 16 matcher 20 poäng

(I fjol 26 poäng)

Minus sex poäng

Kommentar: Det stora problem har varit en alltför svajig och frikostig defensiv. Oskarshamn släpper i snitt in 3,5 mål per match och det krävs knappast någon vidare högskoleutbildning för att förstå att det är ohållbart i längden. Då räcker inte ens en av seriens bästa offensiver- och statistsikt sett det bästa powerplayet till för att kompensera för hur mycket det läcker bakåt. Nyckeln för Oskarshamn framåt ligger i att tighta till sin defensiv.

Poängkung: Antti Suomela 22 poäng

Säsongens överraskning: Skulle det gå att ersätta Fredrik Olofsson som var en av SHL bästa spelare i fjol? Antti Suomela har gjort det och kanske lite därtill. Vanligtvis tar det lite tid för nya spelare att anpassa sitt spel till SHL och det krävs i regel en portion tålamod och en startsträcka. Suomela har dominerat från dag ett.

MVP: Suomela eller Patrik Karlkvist? Karlkvist eller Soumela. Jag kan inte välja. Duon är fullkomligt lysande tillsammans och bär Oskarshamns offensiv på sina axlar.

Han/de måste kliva fram: Varken Joe Cannata eller Tim Juel har spelat på en tillräckligt bra nivå så här långt. Ingen av dem har heller stulit några poäng genom briljanta matcher så här långt.

Vem av Antti Suomela och Patrik Karlkvist (bilden) har varit MVP i Oskarshamn? Jag har svårt att välja. Foto: David Wreland / BILDBYRÅN

14) HV71 16 matcher 14 poäng

(Djurgården i fjol 12 poäng)

HV71 2020 19 poäng

Minus fem poäng mot säsongen som HV71 degraderades till hockeyallsvenskan.

Kommentar: HV71 har haft en blytung start på säsongen. Offensivt har man haft det tufft och sett till skotteffektivitet är HV´s 7,42% överlägset sämst i ligan. Nu är det inte så att HV radar upp den ena chansen efter den andra utan man är det lag som skjuter minst från skottsektorn och har också sämst expected goals (förväntade mål på de chanser som man skapar).

På 16 matcher har HV endast gjort 32 mål vilket således är ett snitt på två mål per match. Det säger sig självt att det i längden blir rätt svårt att vinna matcher när man är så pass trubbiga. Jag anser att offensiven varit ett större problem än vad defensiven har varit.

Poängkung: Fredrik Forsberg 13 poäng

Säsongens överraskning: Herman Hansson är den mest lyckade värvningen som HV71 gjort den här säsongen. Hansson har fart, energi och en fysisk närvaro i varje byte.

MVP: Jag ser faktiskt ingen spelare som tagit rollen som mest värdefulla spelare i det här laget än så länge. När jag plockar ut den spelare i varje lag som jag anser vara MVP så tänker jag mig vilken spelare som vore det största avbräcket att klara sig utan under en längre period. Men jag ser ingen spelare som är oersättlig i det här laget sett till säsongsinledningen.

Han/de måste kliva fram: Det här är ett kollektiv som gemensamt måste spela på en högre nivå än vad man gjort under hösten. Men det är klart att etablerade och meriterande nyförvärv som Eric Martinsson, Andy Miele, Mikkel Böcker, André Pettersson, Joni Ortio och Joonas Nättinen måste kliv fram och spela bättre.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny