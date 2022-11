Förekommer inte lika frekvent

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #8

Målvakt:

Emil Larmi Växjö

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Växjö har lyxen att förfoga över två riktigt bra målvakter just nu. I tisdags var det Adam Åhman som stod för en fin match när Växjö vann över Frölunda. Matchen efter fick Emil Larmi förtroendet och höll nollan mot Timrå och följde sedan upp det med en bra match mot Leksand i lördags.

I fjol var Larmi rätt fladdrig i sitt spel och det ingav knappast någon direkt trygghet. Den här säsongen upplever jag honom som lugnare i sitt rörelsemönster även om han fortsatt bjuder på några rätt spektakulära räddningar.

Bubblare: Linus Söderström Skellefteå

Backar:

Oscar Fantenberg Linköping (2)

Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

Efter en tio matchers lång skadefrånvaro gjorde Oscar Fantenberg comeback i torsdags mot Malmö. Och som han gjorde det. Fantenberg klockade in på dryga 26 minuter och svarade för ett mål och en assist. I lördags mot Oskarshamn var Fantenberg minst lika stabil och trygg även om istiden tillslut ”bara” skrevs till dryga 23 minuter.

Lukas Bengtsson Växjö (2)

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Att Lukas Bengtsson är skicklig på att transportera upp pucken i banan och skapa lägen offensivt känner alla till precis som att han har ett fruktat och vasst skott. Det jag, om möjligt, har imponerats än mer av har varit hur bra han är defensivt och sättet han löser de flesta situationer på.

Imponerande.

Bubblare: Adam Ollas Mattsson Malmö, Jonathan Pudas Skellefteå

Forwards:

Oscar Möller Skellefteå (2)

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Oscar Möller fortsätter att spela på en hög nivå i ett Skellefteå som visat upp en fin form på slutet. Den gångna veckan svarade Möller för tre mål varav 3-0 målet mot Frölunda i lördags var en fin individuell prestation när han lekande lätt öppnade upp en lucka mellan Lars Johanssons benskydd och retfullt enkelt stängde den matchen.

Marcus Nilsson Färjestad

Foto: David Wreland / BILDBYRÅN

I den dramatiska matchen mellan HV71 och Färjestad i lördags var Marcus Nilsson en av huvudrollsinnehavarna. Det var Nilssons som slet sig loss och skapade den straff som Victor Ejdsell kunde avgöra matchen på. Dessförinnan hade Nilsson stått för Färjestads två mål och var delaktig i mycket av det offensiva spelet.

Att Nilsson är skicklig har inte undgått någon. Jag tycker mig se en mer intensiv och driven spelare den här säsongen också. Jag har därför överseende med Nilssons defensiva jobb, när han hamnade i backposition, mot Oskarshamn i förlängningen i torsdags.

Broc Little Linköping

Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Broc Little är en av Linköpings absolut viktigaste spelare. Han kan på egen hand avgöra matcher med sin smått unika förmåga att dyka upp och göra mål från egentligen ingenstans. Den gångna veckan, när Linköping tog sju av nio poäng, svarade Little för tre mål. Dessutom är Little en spelare som också får istid i slutskedet av matcherna när Linköping leder och motståndarna tagit ut sin målvakt.

Det är ett tecken om något att han är en spelare som också går att lita på i defensiva situationer.

Bubblare: Andreas Wingerli Skellefteå, Johan Larsson Brynäs, Manuel Ågren Växjö

Coach:

Jörgen Jönsson Växjö

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Serieledande Växjö har haft en stark vecka och vunnit, i tur och ordning, mot Frölunda, Timrå och Leksand på bortaplan. Det är inget annat än imponerande.

Om Jörgen Jönsson fått en krona för varje gång han tvingats svara på frågan hur det är ersätta Sam Hallam i Växjö hade han förmodligen dubblat den lön han har som tränare.

Efter den här fina starten på säsongen så förekommer nog inte de frågorna lika frekvent längre. Jönsson har visat att han är en skicklig taktiker vilket tydliggjordes i tisdags när Växjö manövrerade ut Frölunda de sista 20 minuterna.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Linköpings Filip Bystedts istid har gått ned en smula den gångna veckan men likväl så fortsätter han att imponera på mig. I sina bästa stunder är Bystedt en spelare du lägger märke till och hans skridskoåkning och förmåga att ta upp pucken sticker ut för en spelare i hans ålder. Problemet kan ibland vara att han är aningen ojämn och har svårt värdera risker i olika situationer. Men för en spelare född 2004 så har han tillräckliga färdigheter som gör att han lär kunna ha hockeyn som yrke under många år framöver.

Den gångna veckan presenterade sig HV´s Oscar Fisker Molgaard, född 2005, på den stora scenen. Fisker Molgaard var bra mot Frölunda i torsdags och mot Färjestad i lördags där han för övrigt gjorde sitt första SHL mål. Det var en sportslig ljusglimt i ett annars nattsvart HV71.

Veckans… Nollor

Leksands Mantas Armalis höll nollan mot Rögle i torsdags och Växjös Emil Larmi gjorde detsamma mot Timrå.

Veckans… Doldis

Skellefteå lyfte tidigt upp Simon Robertsson, som ansågs vara en rätt fin talang, från deras ungdomsled. Genombrottet har inte riktigt kommit för Robertsson som var den första spelaren född 2003 att göra mål i SHL den 25 januari 2020.

Möjligtvis att det börjar röra på sig nu.

Efter att Robertsson kom tillbaka från den skada han ådrog sig mot Linköping i den andra omgången tycker jag mig ha sett en spelare som tar för sig mer och tar plats på ett tydligare sätt än tidigare.

På sju matcher har Robertsson svarat för tre mål och en assist vilket får ses som ett mer än godkänt facit.

Får se om det också kommer att räcka för att spurta sig in till JVM truppen framåt jul.

Veckans… Blåställ

Skellefteås Tom Kühnhackl får inte några större rubriker för de avgörande målen eller de snygga passningarna. Han har dock en attityd som jag gillar, är tillsynes prestigelös och sätter alltid laget främst. Sättet han täcker skott på är imponerande och det gör nästan ont att se när pucken träffar honom. Det behövs alla delar i ett lag för att bli framgångsrika och Tom Kühnhackl bidrar verkligen med karaktär och tuffhet till ett skickligt Skellefteå.

Veckans… Bästa

Leksand har den gångna veckan varvat sociala medier med sina briljanta videos. Först ut var den reklamvideo i samarbete med en sponsor där några av både herr- och damlagets spelare medverkade för att få Jon Knuts att skriva på ett kontrakt.

I tisdags, i samband med att Oscar Lang förlängde sitt kontrakt, la man upp ännu en snygg video som jag faktiskt fick lite gåshud av. Snyggt Leksand.

Veckans… Oväntade målkung



https://twitter.com/cmorehockey/status/1588253520452632578?s=20&t=EirqIIligMMxBAntvBSFfQ

Veckans… Passning



https://twitter.com/cmorehockey/status/1588237376807116807?s=20&t=EirqIIligMMxBAntvBSFfQ

Veckans… Mål

https://twitter.com/cmorehockey/status/1588932829949329408?s=20&t=GqsQ87lxloQkDrVdd_QulA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

