Problemet är detsamma som tidigare år

Det lockar att benämna kvällens match mellan Frölunda och HV71 som ett krismöte även om det är aningen missvisande.

HV71 har inte fått ordning på sitt spel varken offensivt eller defensivt medan Frölunda är det lag som fortsätter att förbrylla mig allra mest.

Så sent som i tisdags svarade Frölunda för två bra perioder mot Växjö för att i den tredje perioden klappa ihop helt och hållet. Utöver den årligen återkommande ineffektiviteten såg jag något som oroade mig en aning. Den mentala kollapsen i tredje perioden och hur sköra man är för en felstuds som i det här fallet gav Växjö en 2-1 ledning. Ledande spelare som Max Friberg och Joel Lundqvist visade upp en uppenbar frustration och uppgivenhet något som jag faktiskt inte sett så tydligt tidigare.

Frölundas problem är annars detsamma som tidigare år.

Det är återigen lite för blekt och slätstruket och bristen på offensiv spets är påtaglig. Det tydliggjordes med knappt tre minuter kvar av matchen mot Växjö i tisdags när Frölunda jagade en reducering och slängde in Joel Lundqvist, Radan Lenc och Mats Roselli Olsen. Med all respekt för framför allt Lundqvist och Rosseli så är det inte svårt att förstå varför man fortsatt är så ineffektiva.

En fråga som också bör ställas (vilket jag är övertygad om att man gör internt) är varför tilltänkta offensiva spelare inte levererar som förväntat. Ta Radan Lenc som exempel. I fjol rätt spetsigt och tillräckligt bra för att få ett nytt tvåårskontrakt. Nu har Lenc bytt Frölunda mot HV71 efter att inte varit i närheten av samma nivå som i fjol.

Vad beror det på att så många av de offensiva spelarna inte levererar som förväntat?

Det är en nöt att knäcka och en avgörande faktor för utgången av den här säsongen.

Roger Rönnberg lutar sig mot att de underliggande siffrorna ser bra ut och det går knappast att säga emot. Det är också det som förbryllar mig med Frölunda.

Frölunda är topp tre i alla tänkbara offensiva kategorier bortsett från returchanser. Tex är man näst bäst på skottförsök, skott på mål, skott ifrån slottet medan man är tredje bäst på att hitta in med passningar i slottet. Sett till att skapa kvalitativa målchanser är Frölunda dessutom seriens bästa lag. Ändå upplever jag att Frölunda är rätt trubbiga vilket, sett till statistiken, talar emot sig självt.

Defensivt sett är Frölunda stabila och även dessa siffror är i mångt och mycket i toppen av ligan bortsett från skott i det innersta slottet där man är bland de sämsta i serien.

Det uppenbara problemet är spelet i numerärt över- och underläge. I boxplay är Frölundas seriens sämsta lag medan spelet i powerplay är näst sämst i SHL. Det i kombination med ett rätt svajigt målvaktsspel har gjort att det spridit sig en osäkerhet i laget som kanske var anledningen till den mentala kollaps vi såg senast mot Växjö.

Jag tänker inte på något sätt benämna kvällens match mot HV71 som ett krismöte även om det såklart lockar. Frölunda är på en åttondeplats med 23 poäng efter 16 matcher att jämföra med fjolårets 34 och en andraplats. Dock ska sägas att man endast är ett par poäng bakom Timrå på fjärdeplatsen men också det faktum att man bara är tre poäng för Linköping på elfteplatsen.

Med andra ord. Vill du ha en regelbunden och god natts sömn är SHL knappast rätt liga att jobba med.

Nykomlingen HV71 har haft en sämre poängmässig start i år än vad man hade säsongen 20/21 när man åkte ur SHL.

2020 inledde man säsongen med 18 poäng på 14 matcher att jämföra med årets 14 poäng.

Om Frölunda var i toppen sett till den underliggande statistiken offensivt så är HV71 det motsatta. Bortsett från att man är femte bästa laget sett till skottförsök så är man sämst eller näst sämst i de flesta kategorier.

Ändå tycker jag att det är defensiven som är det stora problemet. I försvarszon är det ofta för passivt med spelare som hamnar på mellanhand eller också är det aningen för överambitiöst med spelare som jagar bakom mål och släpper markering framför.

Den strukturen är jag lite förvånad att man inte kommit till rätta med faktiskt.

Med endast två matcher kvar innan landslagsuppehållet så kan jag konstatera att det står mycket viktiga poäng på spel.

HV71 måste börja vinna för att inte halka efter i tabellen medan Frölunda måste hitta en jämnare nivå i sitt spel och utnyttja de chanser man ändå skapar.

Tre blytunga poäng står med andra ord på spel i dag i Göteborg.

Joel Lundqvist och hans Frölunda tar emot jumbon HV71 ikväll. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0368

Övriga matcher ikväll är:

Malmö- Linköping

En poäng skiljer nian Malmö och elvan Linköping i tabellen. Malmö krossade Linköping på bortaplan med 6-1 för en dryg vecka sen.

Skellefteå- Örebro

Skellefteå har fått tillbaka ett gäng spelare sedan lagen senast möttes för drygt två veckor sen. Då dominerade Skellefteå matchbilden i de två första perioderna för att falla igenom i den tredje. Sedan dess är Örebro ett av seriens formstarkaste lag och leder dessutom serien.

Luleå- Brynäs

Brynäs utan Anton Rödin och Simon Bertilsson har en tuff uppgift mot Luleå som visserligen bara vunnit tre av sju hemmamatcher i år.

Leksand- Rögle

Jag trodde att Rögles vändning skulle komma efter den övertygande segern hemma mot Leksand för nio dagar sen. Sedan dess har man endast tagit en poäng i dubbelmötet mot Oskarshamn. Leksand är sylvassa på hemmaplan och har vunnit sex av sina sju matcher.

Timrå- Växjö

Timrå har tagit 18 poäng på de senaste nio matcher och är med det formstarkast i serien tillsammans med Färjestad. Under denna period har man endast släppt in 15 mål vilket är bäst i serien. Växjö är, efter segern i tisdags, tvåa i serien och trots att de tilltänkta spetsspelarna inte imponerar så är man väldigt stabila. Timrå kan i händelse av en seger under ordinarie tid gå om Växjö i tabellen.

Färjestad- Oskarshamn

Färjestad har bäst poängsnitt i serien trots att man på senare tid haft en del skador. Idag får man tillbaka kaptenen Linus Johansson, Daniel Viksten och Joel Nyström. Oskarshamn tog fem av sex poäng i dubbelmötet med Rögle förra veckan men är fortsatt i stort behov av poäng i botten av tabellen.

Tack för att ni tog er tid

Sanny