Är nog bara en tidsfråga

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #6

Målvakt:

Joel Lassinantti Luleå

Joel Lassinantti höll sin tredje nolla för säsongen när Luleå vann över Linköping i tisdags. Döm av min förvåning så släppte omutlige Lassinatti in ett par mål när Timrå kom på besök i torsdags.

Faktum är dock att Timrå skapade rätt klara chanser, i synnerhet under den andra perioden. Räddningarna på Robin Alvarez och Erik Anderssons öppna lägen stack ut.

Bubblare: Jonas Gunnarsson HV71

Backar:

Filip Berglund Örebro

Örebro har haft en riktigt stark vecka och en spelare som vuxit mer och mer under upptakten av säsongen är Filip Berglund. Målskytt i tre raka matcher och överlag hur stabil och trygg som helst över hela banan. Berglund börjar återigen likna den spelare jag trodde han skulle vara i samband med att Linköping värvade honom från Skellefteå våren 2020.

Anton Lindholm Leksand

Det var länge sedan som Leksand förfogade över en så här stabil och fysisk dominant back. Det gör mig lite varm i hjärtat att den här typen av backar fortsatt värdesätts så högt. Nu ska det tydliggöras att Lindholm inte på något sätt är ovän med pucken men hans styrka ligger fortsatt i det defensiva- och fysiska spelet något han dominerar i stort sett varje gång han är på isen.

Bubblare: Emil Andrae HV71, Elmeri Eronen Timrå

Forwards:

Oskar Lang Leksand

Då kan vi nog konstatera att genombrottet äntligen har kommit även i SHL för Oskar Lang. Det är få, om ens någon, som fått sitt genombrott internationellt före man fått det i SHL. Lang är undantaget.

Under VM i fjol var Lang en av Tre Kronors bättre spelare något som förvånade precis som att ha ens blev uttagen i truppen. Det verkar dock ha stärkt Lang något enormt och han spelar nu på en nivå han aldrig tidigare varit i närheten av. Fortsatt finns det mer att få ut när det kommer till effektivitet framför mål men det är nog bara en tidsfråga. Det händer alltid något kring Oskar Lang som är en sevärd spelare och en upphottad variant av Mattias Tedenby.

Emil Larsson Örebro

Efter att ha suttit ned med Oscar Sundh och fått ta del av han och hans familjs historia så tar det lite emot att sätta Emil Larsson i Veckans lag. Jag måste faktiskt erkänna det. Oavsett vad Larsson tycker om den tackling som han delade ut på Sundh som avslutade hans karriär så är det pinsamt ynkligt att inte ens höra av sig efteråt.

Men Veckans lag bedöms efter prestationerna på isen och där har Larsson haft en synnerligen stark vecka. Larsson har varit inblandad i det mesta som skett offensivt och stod själv för fyra mål på tre matcher. När Larsson har självförtroende och tar för sig på isen är han en väldigt jobbig spelare att möta.

Jiri Smejkal Oskarshamn

Det började lukta floppvärvning under försäsongen när Jiri Smejkal gick skadad och inte kunde spela matcher. Jaha, en sådan spelare som inte förberett sig och inte heller kommer att kunna anpassa sig till spelet i SHL.

Den typen har man sett förut.

En sak kan jag slå fast. Jiri Smejkal är då ingen flopp utan en spelare av hög, hög SHL kaliber. Inledningsvis tvingades Martin Filander matcha Smejkal mer sparsamt för att få honom att komma in i spelet och återhämta sig från den skadade som höll honom borta under försäsongen. Det jag har sett på slutet andas rakt igenom klass. Smejkal matchas nu i både powerplay och boxplay och är en av lagets viktigaste spelare.

Bubblare: Antti Suomela Oskarshamn, Joel Lundqvist Frölunda, Rodigo Abols Örebro

Coach:

Niklas Eriksson Örebro

Återigen har Niklas Eriksson fått sitt lag att prestera över förväntan. Det börjar faktiskt bli rätt vanligt numera.

I fjol sades en sjundeplats och ett uttåg i kvartsfinalen vara lite av ett misslyckande. Personligen är jag helt oförstående till det eftersom laget som Eriksson förfogade över borde varit nöjda att ens hamna topp tio.

I år har föreningen återigen skarpa målsättningar om topp sex vilket jag anser att man inte riktigt har en trupp för. Likväl så har man ändå imponerat under inledningen av säsongen och den gångna veckans tre segrar mot Skellefteå, Färjestad och Malmö var ett styrkebesked från serieledarna.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Hur bra är inte Leo Carlsson? För varje match som går så blir jag mer och mer imponerad. En sådan uppsikt över banan hela tiden, smarta passningar som ger medspelare tid och framför allt, Leo Carlsson bestämmer tempot och pulsen på matchen när han är på isen. Att se en 17 årig spelare kunna dra ned på tempot för att sedan växla upp och överraska sina motståndare är otroligt imponerande.

Veckans… Nolla

Joel Lassinantti höll nollan när Luleå vann över Linköping i tisdags. Det var hans tredje nolla för säsongen en notering han är bäst med i SHL.

Veckans… Hattrick

Örebros Emil Larsson svarade för säsongens första hattrick mot Färjestad i torsdags. Där vill jag passa på att lyfta fram William Wikmans ödmjukhet som istället för att själv skjuta mot det öppna målet spelade över till Larsson som kunde göra sitt tredje mål när Färjestad plockat ut sin målvakt.

Efter en något trevande inledning på säsongen svarade även Mathias Bromé för ett hattrick när Örebro mötte Malmö i lördags. Som om inte det vore nog så stod även Leksands Carter Camper för ett äkta hattrick när han gjorde tre raka mål i en och samma period mot Luleå i lördags.

Hattarna av.

Veckans… Comeback

I lördags gick HV71 ut med att Niklas Hjalmarsson ska börja träna med laget från och med idag. Hjalmarsson har spelat VM och OS för Tre Kronor och har vunnit Stanley Cup tre gånger. Hjalmarsson avslutade sin karriär sommaren 2021 och har således varit klubblös sedan dess. Nu ska kroppen testas av och kolla så den håller och framför allt att Hjalmarsson själv känner att han kan prestera. I så fall blir det comeback i HV71 efter 14 säsonger och 822 matcher i världens bästa liga.

Veckans… I Skymundan

När jag lyfter fram Veckans junior så har det i regel varit svårt att bortse från Leo Carlssons fina spel. Jag vill återigen slå ett slag för Skellefteås Elias Salmonsson som svarat för en stark vecka i ett just nu formsvagt Skellefteå. Mot Örebro i tisdags gjorde Salomssons sina två första mål i SHL och var en av Skellefteås klart bästa spelare.

Veckans… Hyllning

https://twitter.com/cmorehockey/status/1583853951665209346?s=20&t=62FjKAVDiVUgkX_asR7AEg

Veckans… Räddning

https://twitter.com/cmorehockey/status/1583824713021034497?s=20&t=62FjKAVDiVUgkX_asR7AEg

Veckans… Andra gången gillt

https://twitter.com/cmorehockey/status/1583144736319107072?s=20&t=gnim195r3Sttyfj4ktNRYg

Veckans… Podd

Lyssna gärna på Sanny&Svensson med det hetaste snackisarna från SHL och hockeyAllsvenskan.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tack för att ni tog er tid

Sanny