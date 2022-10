Har tystat kritikerna

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #5

Målvakt:

Mantas Armalis Leksand (2)

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Såsom Mantas Armalis spelar för tillfället blir han rätt svår att flytta på framöver. Tanken var nog mer att Armalis skulle utmana och sätta press på Kasimir Kaskisuo än att han skulle konkurrera ut honom som han gjort under inledningen av säsongen.

Armalis har alltid haft en hög potential men har under tidigare år haft problem att hålla sig skadefri något som givetvis hämmat hans prestationer i matchsituationer.

Tillsammans med målvaktstränaren Alexander Millner har Armalis lyft sitt spel några nivåer den här säsongen.

Bubblare: Jacob Johansson Timrå

Backar:

Theodor Lennström Färjestad (2)

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Theodor Lennström svarade för ett mål och fyra assist och stod för en fullkomligt dominant insats när Färjestad vann över Frölunda i lördags.

I det defensiva spelet är Lennström rejäl, vinner sina närkamper och kommer alltid ut med pucken under kontroll. Han driver upp spelet med pondus och med sin skridskoåkning tar han sig förbi sin bevakning och skapar offensiva chanser.

Oscar Engsund Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

I ett defensivt starkt Luleå har Oscar Engsund varit en klippa. Svarade för säsongens bästa match mot Färjestad i torsdags och följde upp den med en stabil insats mot Oskarshamn i lördags. Engsund var inne på fem av Luleås sju gjorda mål och sköt själv det matchavgörande målet mot Färjestad.

Bubblare: Pontus Johansson Frölunda, Anton Lindholm Leksand

Forwards:

Anton Rödin Brynäs

Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN

Jag noterade att de förekom en del kritik mot Anton Rödin efter Brynäs högst tveksamma inledning på säsongen. Fortsätter Rödin spela på den nivå han gjort den senaste veckan så lär de rösterna snabbt tystna.

Sedan Johan Larsson klev in som center mellan Rödin och Greg Scott har Rödin lyft sitt spel ett par nivåer och i synnerhet under den gångna veckan. Rödin svarade för fyra poäng under veckans två matcher och spelade med en härlig inlevelse och passion.

Carter Camper Leksand

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Den så skicklige amerikanen får det mesta att se enkelt ut. Camper står oftast rätt placerad, ser passningsvägar som få andra och gör sin omgivning bättre. Camper spelade i snitt strax över 21 minuter per match den gångna veckan, var inblandad i två av Leksands tre mål och avgjorde matchen på övertid mot Växjö i lördags.

Robin Hanzl Timrå

Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

Det har, med all rätt, varit ett stort fokus på hemvändande spelare som Anton Lander, Emil Pettersson, Anton Wedin och Jonathan Dahlén.

Robin Hanzl var Timrås genomgående bästa spelare under fjolåret och jag undrar om han inte varit det i år också trots en tydligare konkurrens. Hanzl är bra över hela banan och när Timrå krossade Malmö i lördags var han stundtals dominant och rätt överlägsen.

Bubblare: Johan Larsson Brynäs, Jan Mursak Frölunda, Fredrik Forsberg HV71

Coach:

Thomas Berglund Luleå

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Luleå var det enda lag som tog full pott under den gångna veckan. Man gjorde det via en stabil och trygg defensiv mot Färjestad och Oskarshamn som är två av de bästa offensiva lagen i SHL.

Luleå har inte samma offensiva spets som i fjol och får således förlita sig på sin defensiv vilket man under säsongsinledningen varit fenomenala på.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Marco Kasper har en förväntan att vara en bärande spelare för Rögle den här säsongen. Den gångna veckan visade Kasper att han är en skicklig spelare vars utvecklingskurva pekar spikrakt uppåt.

Veckans… Nollor

Leksands Mantas Armalis, Luleås Joel Lassinantti och Timrås Jacob Johansson höll alla nollan under den gångna veckan.

Veckans… Topp tio

I och med Joel Lundqvists assist till Liam Dower Nilssons 3-2 mål mot Skellefteå i torsdags passerade han Ove Molin och slog sig därmed in på topp tio i SHL’s poängliga genom tiderna.

Det är så jäkla stort. Topp tio genom tiderna. Jag lyfter på hatten.

Veckans… Mål

Veckans… Kross

Veckans…. Räddning eller miss

Veckans… Podd

Lyssna gärna på Sanny&Svensson med det hetaste snackisarna från SHL och hockeyAllsvenskan.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

