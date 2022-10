När såg vi det senast?

12044, en klassisk siffra i svensk hockey. Det betyder således att det var hockeyfest i Scandinavium.

Rivalitet, toppmöte och fullsatt.

Frölunda mot Färjestad har verkligen något extra.

Jag vet att många av er inte hade möjlighet att se eftermiddagens match till följd av den fiberkabel som gick sönder. Olyckligt och beklagligt givetvis.

Vad missade ni då?

En minst sagt underhållande eftermiddag och en match som innehöll det mesta.

Fysiskt spel, snygga mål, intensivt spel och fullt med känslor. Det är faktiskt få matcher som kan matcha mötena mellan Frölunda och Färjestad.

Färjestad tog tidigt initiativet och var både intensivare och rejälare över hela banan.

Frölunda stod inte att känna igen mot hur de såg ut bara för ett par dagar sedan när man vann mot Skellefteå.

Spelet med puck var slarvigt under stora delar av den första perioden och det resulterade i att Färjestad kunde kontrollera matchen via sina snabba spelvändningar och fysiska närvaro.

Roger Rönnberg brukar prata om tävla för att beskriva hur hans lag ska vara framgångsrika. Det går att summera matchen med just det ordet. Färjestad var överlägsna sett till inställning och hur man tävlade. Värmlänningarna vann fler dueller, lösa puckar och var rejälare sett över hela matchen.

Frölunda fick chansen i powerplay efter 14 minuter i den första perioden sedan Axel Bergqvist dragit på sig ett matchstraff. När Mattias Göransson därefter drog på sig en utvisning fick Frölunda ett gyllende tillfälle att via två minuter i spel fem mot tre ta sig in i matchen och skaffa sig ett mentalt övertag.

Istället var det fenomenale Theodor Lennström som fick ett öppet läge och snyggt kunde göra 3-1 på ett friläge med två man (!) mindre på isen.

Jag försöker dra mig till minnes när jag senast såg en så överlägsen och briljant insats från en utespelare.

Det var på den nivån faktiskt.

Theodor Lennström svarade för ett mål och fyra assist och stod för en fullkomligt dominant insats. I det defensiva spelet är Lennström rejäl, vinner sina närkamper och kommer alltid ut med pucken under kontroll. Han driver upp spelet med pondus och med sin skridskoåkning tar han sig förbi sin bevakning och skapar offensiva chanser.

På senare år har Lennström slipat till sitt spel och väljer med en större omsorg när han ska kliva fram eller vara mer återhållsam. Han är numera en spelare som på egen hand kan förändra en matchbild vilket han delvis gjorde idag med sitt spel.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Färjestad var effektiva matchen igenom och, bortsett från tio minuter i den andra perioden, var man det klart bättre laget. I synnerhet i den tredje perioden när man stängde ned ett Frölunda som Roger Rönnberg beskrev som mentalt trötta.

Dessförinnan var det en väldigt underhållande match även om Färjestad var numret större och bättre.

I en liga som är så pass jämn så går det inte att förlora så mycket dueller och närkamper som Frölunda gjorde. Då blir man straffade.

I intressant match i matchen var den mellan Lars Johansson och Matt Tomkins.

Det var Tomkins, i fjol i Frölunda, som tvingades söka en ny klubb sedan göteborgarna värvat hem Johansson.

Medan förväntningarna inte varit speciellt höga på Tomkins i Färjestad har de varit skyhöga på Johansson.

Idag var Tomkins den klart bättre och stod för flertalet vassa räddningar under de perioder som Frölunda skapade tryck.

Lars Johansson har, sett över säsongsinledningen, inte varit på den nivå som man förväntat sig.

Idag var det någon puck som slank in lite väl enkelt.

Men jag tror ändå att Frölundas minsta problem kommer bli Lars Johansson som under väldigt lång tid visat att han är en målvakt av högsta klass.

Färjestad ser mer och mer ut som det topplag jag förutspådde inför säsongen medan jag fortsatt har svårt att få en klar bild av Frölunda. I sina bästa stunder är Frölunda riktigt bra men ska man slå sig in bland topp sex, i världens jämnaste liga, måste man höja sin lägstanivå en aning.

