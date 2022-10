Kanske läge att markera

För andra gången på två veckor straffas Luleås Brendan Shinnimin för filmning.

Det är givetvis inget annat än direkt pinsamt och jag undrar om han ens har någon respekt kvar från sina lagkamrater i det egna omklädningsrummet.

Debatten kring filmningar har varit het under inledningen av säsongen. Som alla andra vill jag inte att filmningar ska vara en del av sporten men samtidigt kan jag känna att vi gjort en lite väl stor sak av det här.

Är det verkligen ett sådant stort problem?

En filmning är givetvis EN för mycket men nu jagas det- och skriks filmning så fort någon ramlar.

Att Brendan Shinnimin skulle anmälas och straffas efter gårdagens match mot Färjestad såg jag dock som givet baserat på att Linköpings Stefan Matteau straffades för en liknande situation, om än med en mindre förstärkning än vad Shinnimin gjorde igår. Jag skrev efter domen mot Matteau:

”Lägger man ribban på den här nivån på vad som anses vara filmningar så har man nog att göra den här säsongen”.

Således så var det väntat att Brendan Shinnimin skulle anmälas och också dömas. Huvudpersonen själv anser sig vara jagad och att ”helvetet bryter lös” så fort han ramlar. Bara för två veckor sedan dömdes Shinnimin för filmning och det som slog mig då var hans totala likgiltighet. Istället för att be om ursäkt och säga att det aldrig ska ske igen så pratade han om hur gruppen höll ihop, att han inte ska störas av det och ”det är vad det är”.

Där ringde alla mina varningsklockor. Han har inte förstått någonting. Och eftersom han återigen tycker att det är fel att han blir dömd så är rimmar inte Shinnimins bild med vad den överhängande majoritet tycker.

”Whatever it takes” burkar vara en benämning för att tänja på gränserna för att vinna. För Brendan Shinnimin betyder ”whatever it takes” framöver att han ska göra allt i sin makt för att stå på benen i VARJE situation.

Problemet är att Shinnimin satt sig i en sits där han ständigt kommer bli ifrågasatt och det efter år av förstärkningar. Inte bara att från motståndare och dess fans utan i en allt större utsträckning även de egna supportar och i värsta fall de egna laget.

Tappar du som spelare gruppens förtroende och respekt är du körd och då är en skilsmässa ett måste. Om så är fallet i Luleå låter jag vara osagt men han balanserar just nu på en tunn linje.

Efter en turbulent vecka var gårdagens seger enormt viktig för Luleå. Den här var dock det sista man behövde.

Nu höjs tydligare röster mot Shinnimins förstärkningar från supporterleden och trycket på klubben att agera mot honom är inget som jag tror föreningen bara kan ignorera.

Frågan som måste ställas.

Har ett förtroendekapital hos sina egna supportar till att inte agera mot Shinnimin?

Kanske läge att markera och låta honom stå över matchen mot Oskarshamn i morgon för att få honom att förstå att ”det är inte vad det är” och att anledningen till att ”helvetet bryter lös” är för att han har filmat för många gånger.

Jag tror det är en signal nog så viktig att skicka till Shinnimin men framför allt till de egna supportrarna.

