Är de bara beredda att göra det lilla extra?

Tre spelare anmäldes för filmning efter gårdagens matcher. Det är uppenbart att Svensk hockey nu vill ta krafttag mot filmningar och förstärkningar.

Men är det verkligen ett eskalerande problem eller har det alltid funnits där?



Jag vet att SHL, klubbarna och spelarna inför säsongen alla varit eniga att man ska beivra förstärkningar och filmningar. Det är i grunden inget som någon vill ha- eller som ska få fäste inom hockeyn. Jag förstår att supportrar som betalat för att se sitt lag spela blir upprörda av det här – med all rätt. Med det sagt så skriks det på filmningar så fort en spelare tappar balansen numera.

Efter gårdagens matcher anmäldes Luleås högst omdebatterade Brendan Shinnimin, Linköpings Jesper Pettersson och Rögles Calle Clang alla till Disciplinnämnden efter att de ansetts ha filmat till sig fördelar och på så sätt försökt lura domarna.

Men har filmningar och förstärkningar verkligen eskalerat de senaste åren?

De som påstår att filmningar inte fanns inom hockeyn för tio, 15 år sedan har nog förskönat det förgångna.

Filmningar och förstärkningar alltid har funnits där men de tydliggörs än mer idag med den bevakning som finns.

Per Ledin, Andreas Jämtin, Magnus Wernblom, Per Åge Skröder och Jimmie Ericsson var alla spelare som man som motståndare visste hade en tendens att ramla enkelt. Det är också spelare som var beredda att göra det lilla extra för att vinna även om det inte alltid var via ”fair play”.

Men ”fair play” förresten. Vad är det ens?

Vad går egentligen gränsen kring att göra det där lilla extra för att få ge sitt lag fördelar? Det är inte ovanligt att man som spelare känner till var en motståndare har ont någonstans och att man därför kanske ger en extra tryckare mot tex ett revben eller den fot som han har ont i. Det gör man helt enkelt för att störa motståndaren och på så sätt vinna fördelar. Är det schysst eller moraliskt rätt?

Gränsdragningen är hårfin. Jag hade inga skrupler under min karriär att faktiskt dra nytta av den typen av saker för att det skulle gynna mitt lags chanser att vinna.

Filmningar och förstärkningar är i grunden detsamma. Du förstärker för att ge ditt lag en fördel för att vinna matchen även om jag verkligen vill förtydliga att jag avskyr det.

Uttrycket ”Whatever it takes” är, precis som det låter hämtat från andra sidan Atlanten, och förklarar hur en spelare är beredd att göra vad som helst för att vinna vilket ibland ironiskt nog har fungerat som en förklaring eller ursäkt till en tydlig förstärkning.

Under åren som jag var på plats och kommenterade JVM var jag en av många som var av åsikten att de kanadensiska spelarena var mer beredda att göra det lilla extra för att vinna. Samtidigt ansågs de svenska spelarna kanske vara lite för snälla och naiva i sitt sätt och således inte var på samma nivå som kanadensarna till hur mycket man var beredda att offra och göra för att faktiskt vinna.

Under JVM i Montreal och Buffalo 2016 och 2017 när Juniorkronorna mötte Kanada i semifinalen respektive finalen var det flertalet gånger som de kanadensiska spelarna slängde sig i situationer för att få med sig publiken och sedermera någon billig utvisning.

Vet ni vad det kanadensiska spelarna gjorde?

De gjorde vad som helst för att vinna och helt ärligt vem minns ens de uppenbara förstärkningarna idag?

Säg därför en tränare som någon gång tagit avstånd från tydliga förstärkningar eller filmningar som gett laget ett powerplay som man senare avgjort en match på. Jag har i alla fall aldrig hört talas om det.

Låt mig ta ett färsk exempel från VM i våras.

När folk pratar om Finlands imponerade guld är det få som minns att det var Hannes Björninens som förstärkte/filmade till sig det powerplay i förlängningen mot Kanada som sedan Sakari Manninen avgjorde på.

Björninen kanske helt enkelt bara gjorde vad som helst för att vinna och vem kan klandra honom för det och helt ärligt, vem minns ens att han faktiskt förstärkte den hakning han fick?

Det gör att gränsdragningen är hårfin och godtycklig beroende på om det gynnar det egna laget eller inte.

Lösningen på problematiken skulle absolut kunna vara att stänga av spelare i efterhand som kanske biter mer än de 5000 kronor som man får i böter i SHL och hockeyallsvenskan idag. Det går självklart att dividera huruvida den summan är ett tillräckligt hårt straff och kanske att man ska se över att det istället ska drabba laget mer än enbart den enskilde spelaren.

En väg att gå skulle kunna vara att dela ut en saftig böter på sisådär 50 000 kr till klubben eller kanske stänga av spelaren för den delen. Då skulle det få en konsekvens för laget på ett tydligare sätt vilket i förlängningen skulle kunna göra att klubben i fråga tar en tydligare ställning och inte accepterar filmningar och förstärkningar.

Jimmie Ericsson fick nyligen sin tröja hissad i taket i Skellefteå Kraft Arena efter en synnerligen framgångsrik karriär där han vann dubbla SM-guld, VM guld och även Gagarin Cup som KHL mästare. Han om någon var beredd att göra vad som helst för att vinna en egenskap som gjorde honom till en av tiotalets bästa spelare i SHL.

Det var också Jimmie som sa att han hellre vinner på fusk – än förlorar ärligt.

Jag kan faktiskt respektera honom för att han i alla fall inte hymlade om det.

Och trots att jag mött Ericsson åtskilliga gånger och kunde reta livet ur mig på honom så är mina bestående minnen att han var en spelare som kunde ta till alla medel för att faktiskt vinna. Det betydde också att han kunde förstärka för att ge sitt lag fördelar i viktiga matcher.

Lika självklart som det är att döma ut förstärkningar och filmningar lika svårt är det att fördöma det när det faktisk drabbar det egna laget. Det är roten till problemet som gör att det är svårt att komma åt även om krafttagen som man nu tar kommer minska antalet förstärkningar en smula. Men att påstå att filmningar än något nytt fenomen är givetvis helt fel.

Brendan Shinnimin var en av tre spelare som fälldes för att ha filmat igår. Det bara dagar efter att han var i hetluften efter en omdiskuterad situation mot Brynäs i lördags. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny