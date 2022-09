Han kommer slakta det

Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #2

Målvakt:

Mantas Armalis Leksand

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

I sin första match med Leksand i SHL spikade Mantas Armalis igen helt och hållet mot ett offensivt begåvat Skellefteå. Armalis svarade bland annat för en vass räddning på Joakim Lindströms skott i den första perioden och Elias Salomonssons öppna läge i den andra perioden. Överlag så var Armalis lugn och trygg och med den drömstarten så ger han Kasimir Kaskisuo en rejäl match om förstaspaden.

Backar:

Jonathan Pudas Skellefteå

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Efter en mindre lyckad premiär förra lördagen har Jonathan Pudas svarat för en stark vecka. I segern mot både Linköping i tisdags och mot Rögle i lördags var Pudas en gigant.

Under veckans tre matcher stod han dessutom för fem poäng och fortsätter han på den inslagna vägen så kommer han att slakta David Petraseks poängrekord för en back i SHL under en säsong. Petraseks 53 poäng från säsongen 09/10 står sig fortsatt som den bästa noteringen från en back under en säsong. Det känns mer som en tidsfråga innan Pudas kommer att slå det.

Joel Persson Växjö

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

När Joel Persson är på ett spelhumör likt han var på i lördags mot Timrå är de få backar som i SHL som är så dominanta. Persson gjorde lite som han ville och i synnerhet i powerplay där han fick än mer utrymme för sin kreativitet.

Samarbetet med Lukas Bengtsson i powerplay har alla förutsättningar för att kunna bli hur bra och produktivt som helst.

Passningen från egen zon till en helt friställd Joachim Blichfeld var en läckerbit och visade prov på Perssons fina spelsinne.

Bubblare: Theodor Lennström Färjestad, David Sklenicka Brynäs

Forwards:

Joakim Nygård Färjestad

Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

Färjestad har inlett säsongen starkt och den genomgående bästa spelare har varit Joakim Nygård. Det händer ofta något när han är på isen och med sin fart så kan han skapa lägen och målchanser. Nygård är lika bra defensivt som han är offensivt vilket ger en bild hur komplett han är som spelare.

Isac Brännström Luleå

Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Isac Brännström ser ut att gå en riktigt fin säsong till mötes där det riviga och intensiva spelet har kryddats med en skarpare offensiv.

I avsaknaden av en Omark och en Andreasson är det Brännström och underskattade Jack Connolly som klivit fram och lett Luleås offensiv.

Emil Sylvegård Malmö

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN /

Jag tycker mig se en långt mycket piggare, lättare och mer intensiv Emil Sylvegård den här säsongen. Nu hinner han in i det fysiska duellerna på ett tydligare sätt och blir därför en långt mycket mer obekväm spelare att möta. Dessutom tvåmålskytt mot Frölunda och en del av Malmös fysiska kedja med Fredrik Händemark och Kristian Vesalianen som står för mycket av det spel som Malmö vill stå för.

Bubblare: Jack Connolly Luleå, Max Friberg Frölunda, Daniel Zaar Rögle

Coach:

Robert Ohlsson Skellefteå

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Efter en svag premiär var det ett rejält taggat Skellefteå som reste till Linköping i tisdags. Det var en uppvisning från Skellefteås sida där fyra kedjor malde på och spelade en effektiv och sevärd hockey. Nu blev det visserligen en förlust i torsdags mot Leksand som avgjorde sent innan Ohlssons gäng vann över Rögle i lördags.

Om någon mot förmodan tvivlat på Skellefteå den här säsongen så var krossen i Linköping ett kvitto på vilken kapacitet de besitter.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Filip Bystedt har varit en av Linköpings bästa spelare den gångna veckan. I skadade Ben Maxwells frånvaro har Bystedt fått en mer ansvarstagande roll som center. Bystedt är aningen ojämn men i sina bästa stunder har han visat han upp ett spel som lovar gott. Under den gångna veckan svarade Bystedt för tre poäng på tre matcher och var med det Linköpings poängbästa spelare tillsammans med Henrik Törnqvist.

Veckans… Nollor

Leksands Mantas Armalis höll nollan mot Skellefteå i torsdags medan Växjös Emil Larmi gjorde detsamma mot Timrå i lördags.

Veckans… Dominans

Rögles första 40 minuter mot Luleå i torsdags var rakt igenom en styrkedemonstration och också en dominans av sällan skådat slag. Efter en minut och tre sekunder hade Luleå skjutit två skott på Calle Clang i Rögles kasse. Först efter 18 minuter och 28 sekunder av den andra perioden (!) sköt Luleå sitt tredje skott på mål. Där emellan visade Rögle upp ett bländande spel och ledde matchen rättvis och komfortabelt med 3-0.

Med bara ett par sekunder kvar av den andra perioden lyckades Luleå reducera och sedan blev det rätt tight i den tredje perioden.

Frågan är när Luleå senast var så utspelade på hemmaplan som man var under de första 39 minuterna mot Rögle.

Veckans… Klasskillnad

Skellefteå var stundtals brutalt överlägsna Linköping när lagen möttes i tisdags. Skellefteå gjorde en lysande match medan Linköping var… Hur ska jag ska uttrycka mig snällt? De var usla.

Veckans… Hyllning

Inför matchen mot Timrå i lördags valde Växjö att tacka av Sam Hallam för hans enormt framgångsrika år i klubben. Hyllningen var pompös, snygg och andades klass. Precis som en hyllning av det här slaget ska vara.

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN /

Klicka här för att se hyllningen i sin helhet.

Veckans… Rekord

https://twitter.com/cmorehockey/status/1572317176169926656?s=20&t=Afjwt7iV3OkX1pu0fnBmAA

Veckans… Podd

Lyssna gärna på Sanny&Svensson med det hetaste snackisarna från SHL och hockeyAllsvenskan.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

