Det mest spännande laget på 15 år

Timrå har landat in ännu en återvändare. Jonathan Dahlén gör nu Anton Wedin, Emil Pettersson och Anton Lander sällskap i vad som kommer vara Timrås mest spännande lagbygge på 15 år.

Men hjälp av Timrås ”tiggande” via en swishkampanj har man fått in pengar som jag tror kommer läggas på något annat än Jonathan Dahlén.

Till och börja med. Timrås forwardssida är häftig och synnerligen spetsig. Deras två toppkedjor kommer vara av absolut högsta klass. Jag ser framför mig en kedja med Anton Lander som center mellan Emil Pettersson och Anton Wedin medan Robin Hanzl får centra en kedja med Jonathan Dahlén och Sebastian Hartmann. Herregud. Snacka om klass.

Jag har tidigare varit skeptiskt till det här med swishkampanjer som är initierade av klubbarna själva.

Nu drog Timrå igång en kampanj med avsikt att samla in 600 000 kr.

Supportrarna ställde upp på ett imponerade sätt och swishade snabbt in pengar. Det engagemanget är fint från supportrarna. Tro inte något annat.

Men för en klubb som omsätter i runda slängar 100 miljoner kronor och får sisådär 45 miljoner kronor från SHL i form av TV-rättigheter och andra centrala avtal känns det oproffsigt.

Hade Timrå inte värvat Jonathan Dahlén om man inte fått in de där 600 000 kronorna?

Såklart var allt redan klappat och klart där några starka sponsorer säkerligen har gått in och säkrat Dahléns kontrakt nu när det visade sig att han fanns tillgänglig efter ett år i San Jose Sharks.

Kampanjen handlade nog mer om att få in pengar till den back som man är i akut behov av men som hade varit rätt osexig att starta en kampanj på. Nu drog man nytta av Dahlén och fick in drygt 600 friska tusenlappar som kan öronmärkas på den back som man i grunden är mer i behov av än en forward.

Det ska bli enormt spännande att se Jonathan Dahlén i SHL efter de dominanta åren i hockeyallsvenskan och en ordinarie plats i NHL i fjol. Jag är fortsatt lite förbryllad att han inte fick ett erbjudande från NHL efter att ändå ha svarat för fina 22 poäng på 61 matcher under hans första år i ligan.

För Timrå är det givetvis jackpot.

Dahlén kommer vara en spelare av högsta klass som kan göra skillnad och förändra matchbilder med sin smartness och skicklighet. Nu är konkurransen knivskarp om istiden något som inte varit fallet tidigare han varit i klubben och mer eller mindre fått spela på in- och utandning.

Dahlén väljer, som 25 åring, att skriva på ett kontrakt över fem år vilket innebär att han kommer spendera sina bästa år i klubben förutsatt att han inte lämnar för NHL igen.

Det ger Timrå en trygghet och stabiltet och Jonathan Dahlén cementerar sin plats i fansens hjärta som en av av de mest populära spelarna i klubbens historia.

Även om Timrås Silly Season varit sensationellt bra så anser jag att målsättningen i första hand ska handla om att etablera Timrå i SHL igen. Jag förstår att det är både tråkigt och osexigt att ens tänka i de banorna.

I den etableringsfas som Timrå befinner sig i är det fortsatt viktigt att att ta de små stegen, bygga upp organisationen runt laget, spetsa till träningarna och ha tålamod även om värvningarna varit av högsta klass.

Om den stjärntäta forwardsuppsättningen kan leda Timrå till klubbens första slutspel sedan 2010 eller om det faktiskt blir kval återstår att se.

Så jämn kommer årets SHL att vara.

SHL kommer också vara mer profilrik än på många är där Jonathan Dahlén kommer vara en av seriens klart mest lysande stjärnor.

Grattis Timrå till värvningen av Jonathan Dahlén.

Nu får vi se om era 600 000 kronor också räcker till att stärka upp backsidan.

Då kan det bli en rolig vinter i Medelpad.

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny