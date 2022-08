Det blev juniorkronornas fall

Även om det blev förlust mot Finland i semifinalen så känner jag att det här var Juniorkronornas bästa match. Intensitet och passionen fanns där men det blev också uppenbart vad som faktiskt saknas i den här truppen.

Nu är det bara ladda om för att nypa den där bronspengen.

Jag må ha uppfattats som aningen kritisk mot de svenska spelet under delar av turneringen. För er som såg Juniorkronornas insats i den första perioden så förstår ni varför.

Sättet som de spelade under första perioden var det i särklass bästa jag sett under turneringen. Det var med en helt annan intensitet och mod, engagemang och fart än vad jag sett tidigare. Så fort som de svenska spelarna tappade pucken så visade man upp en intensitet i skridskoåkning som var förstklassig. Det gjorde att de finska backarna inte fick samma tid för en kreativ lösning samtidigt som de svenska backarna vågade ligga nära de finska forwardsen.

En av nycklarna inför matchen var att hålla sig borta från utvsingsbåset. Det finska spelet i numerärt överläge har varit förstklassigt under hela turneringen och deras enskilt farligaste offensiva vapen.

Eftersom Finlands fem mot fem-spel är så kompakt och tight och med ett stort tålamod förlitar man delar av sin framgång på sitt powerplay. När Juniorkronorna drog på sig sin tredje utvisning fick Finland utdelning via Kasper Puutio. Dessförinnan hade Liam Ögren haft två bra chanser att faktiskt ge Sverige ledningen.

Och ett finskt landslag i ledning är svåra att bemästra.

Ett mållöst svenskt lag i en semifinal belyser den uddlöshet som det här laget haft. Spelare som Oskar Olausson, Isak Rosén, Fabian Lysell, Jonathan Lekkerimäki och Thedor Niederbach har inte gjort skillnad.

Det blev om inte annat obehagligt uppenbart när Juniorkronorna fick ett drömläge i slutskedet av andra perioden.

Fem mot tre i en minut och 34 sekunder.

Oscar Olausson, Thedor Niederbach, Helge Grans, Emil Andrea och Jonathan Lekkerimäki/Fabian Lysell fick chansen utan att skapa något av värde. Ett sådant läge, i en semifinal. Det måste man faktiskt utnyttja.

Det belyser också delar av det problem som uppstått när de tre bästa offensiva spelarna saknats i form av William Eklund, Alexander Holtz och Lucas Raymond.

Nu blev det ingeting och bristen på offensiv spets blev uppenbart och till slut också Juniorkronornas fall.

Jag förväntade mig ett desperat jagande svenskt lag i den tredje perioden med underläge 1-0. Istället fick jag se fyra kedjor och sju backar (!) som inledningsvis fick istid, puckarna dumpades fortsatt i bortre sarghörn istället för samma hörn så de finska spelarna inte behövde vända på sig.

Nog borde man väl kunnat göra någon typ av förändring tidigare och kanske åtminstone gå ned på antalet backar. Spela Simon Edvinsson (även om han inte kommit upp i nivå under JVM) och Emil Andrae vartannat byte? Låt sedan Leo Lööf, William Wallinder och Helge Grans dela på resterande istid.

Det är ju inget stjärngäng som Tomas Monten förfogar över och varför då inte spela de bästa och hetaste spelarna mer?

Nu var det först efter halva den tredje perioden som man agerade och möjligtvis att det gått att göra en förändring dessförinnan.

Ett finskt landslag är mästare på att stänga ner matchbilden vilket man visade prov på idag. Det är inte speciellt roligt att kolla men helt ärligt. Vem bryr sig?

Finland är i final och deras säsong med både OS- och VM guld är inget annat än imponerande.

Även om det målmässigt var jämnt så går det inte att komma runt att Jesper Wallstedt var fullkomligt fenomenal och den enskilt största anledningen till att Juniorkronorna var med så pass länge i matchen som man ändå var.

Wallstedt visade klass matchen igenom.

Jag har inga problem att acceptera en förlust så länge man ser att spelarna har gjort allt som stått i deras makt i form av förberedelser och inställning.

Jag tycker inte att det går att gnälla eller ifrågasätta det svenska lagets inställning eller glöd i den här matchen. Det var milsvid skillnad från hur det sett ut tidigare under turneringen.

Sverige räckte helt enkelt inte till. Det går inte att blund för. Tyvärr.

Det finns fortsatt en chans till revansch och en möjlighet att avsluta som vinnare.

Kniper Juniorkronorna bronsmedaljen så har man överträffat förväntningarna som gick att ställa på det här laget inför turneringen.

