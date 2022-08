14 genombrottsmän

Listan på hemvändande stjärnspelare som kommer förgylla SHL den här säsongen kan göras hur lång som helst. Det gör gör att klassen på SHL kommer vara än vassare än i fjol.

Även om dessa spelare kittlar så är jag minst lika spänd på de spelare som kommer att få sina genombrott under säsongens gång.

Vilka kan dessa spelare tänkas bli?

Jag har såklart listat.

Samuel Johannesson Brynäs

För er som följt bloggen eller podden Sanny & Svensson genom åren kommer det knappast som någon hemlighet att jag vurmar och tror stenhårt på Samuel Johannesson. Flytten från Rögle till Brynäs var nödvändig och nu är det upp till Johannesson att ta steget och bli den producerande back han har verktygen för att vara.

Generellt kan det ta lite längre tid för spelande backar att växa in i SHL förutsatt att du inte har den extrema Rasmus Dahlin-talangen.

Jag tror att Johannesson är redo att ta steget den här säsongen och möjligheterna finns för en framskjuten roll i Brynäs.

Liam Dower Nilsson Frölunda

Frölunda har valt att lämna någon plats över på sin forwardsida för att ge några av klubbens juniorer chansen. En sådan är Liam Dower Nilsson som jag vet att Frölunda tror på och ser som en spelare som faktiskt kan vara med och slåss om lite speltid i powerplay. Jag är osäker om Dower Nilsson är redo och ta den rollen eller om hockeyallsvenskan i grunden vore ett bättre första steg för att kunna etablera sig på seniornivå.

Likväl har Dower Nilsson ett bra spelsinne och hittar kreativa lösningar. Frågetecknet finns för om han har farten för att klara av att få ut sin talang på SHL nivå redan den här säsongen. Annars finns det en superspännade forward i Otto Stenberg född 2005. Frågan är om Frölunda kan ha det berömda tålamodet med honom eller om han redan den här säsongen kan få istid. Stenberg är riktigt, riktigt vass och en talang utöver det vanliga. Lägg namnet på minnet.

Dennis Hildeby Färjestad

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Det senaste halvåret lär ha varit rätt omtumlande för Dennis Hildeby. Från spel som överårig i Färjestads J20 till succé i SHL, SM-guld, draftad och senare kontrakterad av Toronto. Glömde jag att säga att allt detta skedde efter hans sju matcher i SHL?

Det har alltså gått väldigt snabbt utan att Hildeby direkt hunnit sätta några avtryck, bortsett från de där ynka sju matcherna. Det vittnar ändå om vilken potential folk ser i honom.

Nu handlar det för Hildeby om att lära sig leva, sova och träna som en elitidrottare och proffs. Det kommer ge honom förutsättningar att ta rollen som förstamålvakt eftersom konkurrensen från Matt Tompkins knappast är mördande.

Emil Andrae HV71

Det vimlar knappast av unga talanger i HV’s lag utan truppen innehåller mer rutinerade och meriterade spelare som sedan länge blommat ut. Backen Emil Andrae gjorde en grym säsong i fjol i hockeyallsvenskan och jag skulle inte ha speciellt många argument om någon påtalade att han redan fått sitt genombrott. Men i SHL har han ännu inte presterat men det handlar enbart om en tidsfråga.

Alexander Lundqvist Leksand

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Det här är en back som jag fattade tycke för redan i fjol och ser en stor potential i. Lundqvist visade stundtals under förra säsongen att han har mycket spel i sig. Jag skulle inte bli det minsta förvånad om Lundqvist tar steg och etablerar sig som en stabil- och ordinarie back trots att konkurrensen är synnerligen tuff.

Mattias Hävelid Linköping

En av de mest spännande unga backarna i svensk hockey just nu. Jag har sett Hävelid spela bra i SHL och också fullkomligt dominera matcher på juniornivå. Hävelid är följsam på skridskorna med rejäla och bra första pass från egen zon. Även om Linköping har en bra backsida med tuff konkurrens så tror jag att Hävelid har alla möjligheter att bli en bärande back. Det ska dock sägas att både Jesper Pettersson och Linus Hultström står framför Hävelid just nu som högerskjutande backar. Det är två toppbackar i SHL så att stå här och säga att Hävelid kommer gå in något av de första backparen vore idiotiskt. Men potentialen är skyhög och här sitter Linköping på en oslipad diamant.

Olli Nikupeteri Luleå

Det vimlar inte av potentiella genombrottsmän i Luleå den här säsongen. Det är väl i stort sett bara Olli Nikupeteri eller Radek Muzik i synnerhet sedan Isac Brännström numera är en etablerad och respekterad SHL-spelare. Olli Nikupeteri, född 2002, har gått via Luleås juniorverksamhet och fick i fjol chansen i A-laget. Med tanke på att Luleå i skrivande stund inte har mer än tolv forwards under kontrakt så finns det möjlighet för Nikupeteri att sätta avtryck under försäsongen. Nu är jag fullt medveten om att Luleå ska plocka in ett par forwards av hög klass och då är det inte ens säkert att Nikupeteri har en plats på fyra kedjor.

Daniel Marmenlind Malmö

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Redan i fjol lyckades Marmenlind delvis vinna förtroendet som Malmös förstaval mellan stolparna då i konkurrens med Oscar Alsenfelt. Avslutningen på säsongen var vass och när det krävdes som allra mest och Malmö var som mest pressade lyckades Marmenlind stå för några av sina bästa matcher för säsongen. Nu har han klarat av det kritiska första året och inleder den här säsongen på en helt annan nivå än i fjol.

Lucas Pilö Oskarshamn

I skuggan av Brian Cooper gjorde Lucas Pilö en bra säsong i fjol. Framför allt under den andra halvan av säsongen. Kan Pilö ta vid där han avslutade så tror jag han kommer få erkännandet som en vass SHL back även utanför Oskarshamns verksamhet. Pilö var en av många backar som tog stora kliv i Oskarshamn i fjol och fortsatt finns det mycket mer att få ut.

Marco Kasper Rögle

Rögle har inte ersatt Leon Bristedt utan jag tror man ser framför sig att Marco Kasper kan ta den rollen. Det är lite så man jobbat i Rögle de senaste åren med stor framgång. Det finns fortsatt en osäkerhet huruvida Kasper blir kvar i Rögle eller om Detroit vill ha över honom. Men med tanke på vilken tilltro som Detroit har för Rögles verksamhet tar jag för givet att Kasper blir kvar minst en säsong. Jag ser det inte alls som en omöjlighet att Kasper kan göra mellan 30 och 40 poäng.

Max Lindholm Skellefteå

Efter ett par säsonger med AIK i hockeyallsvenskan är nog Lindholm mer mogen uppgiften att slå sig in i SHL än vad han var när han värvades till Örebro 2019.

Då upplevde jag honom som en rätt bekväm spelare som inte var beredd att göra jobbet fullt ut. Under hans två säsonger i AIK har Lindholm visat att han är en klasspelare på hockeyallsvensk nivå. Ser man dessutom till Skellefteås fina förmåga att värva från allsvenskan för att sedan ge spelarna i fråga utbildning och möjlighet att utvecklas så tror jag det här kan bli succé. Ser man de senaste åren vad Skellefteå gjort med spelare som Linus Karlsson, Jonathan Johnson och Jesper Frödén finns i alla fall förutsättningar för Lindholm att lyckas.

Sebastian Hartmann Timrå

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

14 mål i fjol och en direkt avgörande roll i kvalet mot Djurgården. Ändå tror jag det finns så mycket mer att få ut från Hartmann. Han har storleken, tuffheten framför mål och rätt bra spel i sig för att kunna sätta än större avtryck. Just i spelet framför motståndarnas mål är Hartmann riktigt vass och kan säkert utveckla det än mer och bli en av seriens bästa från den positionen.

Victor Stjernborg Växjö

Säsongen i fjol förstördes av den skada som Stjernborg ådrog sig under inledningen av säsongen med Växjö vilket gjorde att han missade stora delar av säsongen. Året dessförinnan, När Växjö vann guld, imponerande Sternborg på mig med sin kapacitet som en outtröttligt- och hårt arbetande spelare. Jag gillar karaktären hos Stjernborg och trots hans unga ålder kan man tydligt se att han är som klippt och skuren för en kaptensroll i framtiden. När Stjenborg väl kom tillbaka i slutskedet av säsongen lånades han ut till Troja i hockeyallsvenskan och svarade då för fina elva poäng på sju matcher.

Leo Carlsson Örebro

Örebro är ett lag som fått lite kritik för att man haft rätt många importer genom åren. Till protokollet vill jag då föra in att man har en väldigt fin juniorverksamhet med massvis av talangfulla spelare. Många har fått chansen och fler lär det bli. En som redan visade upp sig i fjol var Leo Carlsson.

Med tanke på att Örebro, enligt mig, svagaste lagdel är centersidan kanske det skulle ge möjligheter för Leo att spela på den positionen och faktiskt kunna få förtroendet i en producerande roll.

Carlsson har väldigt stor potential och kommer bli en bra spelare på seniornivå. Frågan är om det sker redan i år eller om han behöver ytterligare en säsong på sig

