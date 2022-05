Det finns inte två ord inom hockeyn som är så laddade som ”Match sju”.

Efter den pandemin som lamslog idrotten under drygt ett år känns det underbart att guldet kommer avgöras via en sjunde finalmatch.

Det här har vi fan förtjänat och jag ser det som en seger för hockeyn.

Nu är vi framme vid en match sju där en hjälte för alltid kommer bli ihågkommen och ett lag och en hel stad ska få fira.

Hela hockey-Sveriges blickar kommer att riktas mot 42 spelare.

Passa på och njuta om det nu går.

Detta är blott tredje gången som en finalserie går till en match sju.

Med andra ord är det få förunnat att få spela- och uppleva det här.

Färjestad var pressade att vinna för att förlänga säsongen och man kom ut på samma sätt som man gjort på hemmaplan under hela slutspelet. Ja bortsett från möjligtvis den andra finalmatchen mot Luleå.

Sättet man använder sin fart och fysik skiljer sig en del mot hur det sett ut på bortaplan. I Löfbergs Arena är man kaxigare och spelar med en större självklarhet än vad man gjort på bortaplan.

Givet att man också har burits fram av den publik som nog aldrig varit bättre och mer högljud än vad den varit det här slustspelet.

Det är som om pandemin och tomma läktare verkligen triggat de som går på hockey att bidra till stämningen på ett helt annat sätt än tidigare.

Nu är det visserligen ingen tävling i sig mellan publiken i respektive arena men jag hyllade med all rätt Luleås publik efter matchen i lördags och det är också på sin plats att lyfta fram publiken i Karlstad.

Hatten av.

Det var en bra mäktig upplevelse det här också.

Alla som var på plats sjöng, levde sig med i klackens ramsor och stod upp och hoppade när klacken manande på.

Med publiken i ryggen gick Färjestad upp till en stabil 2-0 ledning något som varit ett mönster under samtliga hemmamatcher i finalserien.

https://twitter.com/cmorehockey/status/1523725292178747392?s=20&t=w4zEHOJYjXMMQ187rxcAEw

Trots det målmässiga övertaget så var det Luleå som, under större delen av den andra perioden, var både bättre och mer intensiva i sitt spel. En starkt bidragande orsak var att Färjestad stundtals spelade lite väl svårt i spelet med puck och gav bort delar av det intiativ man skaffat sig i den första perioden. Istället för att hålla pucken efter sargen och göra det jobbigt för Luleå spelade man puckar på chans in i mitten av banan som Luleå kunde bryta och således få ett spelmässigt övertag. Det gav en böljande hockey som jag inte tror att Tomas Mitell var speciellt nöjd med i synnerhet inte när man skaffat sig ett så pass bra läge i matchen.

Efter match fem i Luleå i lördags pratade vi om Joel Lassinanttis fenomenal räddning som den avgörande faktorn till att Luleå kunde vinna. Igår var det Brendan Shinnimins osannolika miss. Helt fri, pucken på bladet, kroppen i position och Dominerade Furch helt ur position. Ändå prickade Shinnimin stolpen. Ett mål där och nog hade Färjestad kunnat fått ett helt annat stresspåslag.

Faktum var att det tog nästan 13 minuter av den andra perioden innan Färjestad kunde etablera ett tydligt tryck i Luleås zon via kedjan med Linus Johansson, Victor Ejdsell och Daniel Viksten.

I den tredje perioden kontrollerade Färjestad matchen relativt väl i och med att man spelade med större marginaler och värderade sina lägen bättre när man skulle kliva fram eller ställa upp i mittzon. Det infann sig dock en viss form av nervositet när Einar Emanuelsson (vem annars?) kunde reducera med drygt fyra minuter kvar.

När sedan Sami Lepistö drog på sig (ännu) en utvisning kunde Per Åslund avgöra matchen och vi står nu alltså inför en match sju.

Inför finalserien lyfte jag fram Luleås powerplay som en nyckelfaktor som tillsammans med hemmaplansfördelen talade för dem.

Efter sex finalmatcher kan jag konstatera att Luleås powerplay inte alls har stått att känna igen.

Mot Färjestads stabila spel i numerärt underläge har Luleå endast gjort ett mål på 35 minuter och 30 sekunder i powerplay att jämföra med Färjestads fyra mål på knappt 26 minuter.

Det ger en utdeling på 5,88% för Luleå mot Färjestads 28,57%.

Ett så svagt spel i powerplay ger sällan något guld.

Här har Luleå något att slipa på under den extra vilodag som man får inför match sju på torsdag.

Fram tills dess lär båda lagen försöka skjuta över favoritskapet på varandra.

Jag tippade 4-3 till Luleå inför matchserien och med tanke på hur matchbilderna sett ut i Luleå respektive Karlstad ser jag ingen anledning att revidera det tipset.

MATCH SJU!

Känn på den hockeyvänner.

På torsdag vet vi vilket lag som är bäst i Sverige.

Det blir inte så mycket bättre och mer dramatiskt än så i idrottsväg.

Till sist

# Tänk om jag spelat en hundring på att Einar Emanuelsson skulle gjort dubbelt så många poäng som Linus Omark i finalserien.

# Per Åslund alltså. Vilken spelare.

# Osäker om det var spår av trötthet men igår var Sami Lepistö inte på den nivå vi vant oss med att se under slutspelet.

# Domink Furch sägs ha kostat en massa miljoner för Färjestad när man valde att plocka in honom under säsongen. Den investeringen har man nog tjänat igen nu.

# Det gav ändå lite av en effekt när Thomas Berglund, inför den tredje perioden, bytte plats på Einar Emanuelsson och Pontus Andreasson. Spännande och ser hur han väljer att matcha laget på torsdag.

# Linus Johansson var majestätiskt igår. Är det han som kliver fram som hjälte på torsdag eller är det Isac Brännström- som har varit Luleås genomgående bästa forward i den här finalserien?

# Jag vet att det gnälls mycket på domarna och att skriva om dem i positiva ordalag är som att gräva sin egen grav. Jag tycker dock Johan Nordlöf och Tobias Björk gjorde en genomgående bra match. Jag har inga problem med att crosschekingarna på både Oscar Engsund och Theodor Lennström renderade i utvisningar.

Nordlöf och Björk gjorde helt enkelt det bra matchen igenom.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny