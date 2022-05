Stäng av hela Luleå Hockey?

Detta var en form av styrkedemonstration från Luleås sida som nu är endaste en ynka match från klubbens andra SM-guld. Luleå svarade för sin bästa match under finalserien. Frågan är dock om detta är okej eller om hela Luleå Hockey ändå bör stängas av.

Det är sedan tidigare vida känt att det funnits föreskrifter och regler för både publikkapacitet och sittplatser för att kunna spela i SHL. Dessa hade Luleå uppenbarligen brutit mot igår.

Sittplats var tillsynes nedmonterad och verkade ha ersatts av enkom ståplats. Trots det sjöng klacken att ”Vi har Sveriges bästa sittplats” utan att jag ens kunde se en endaste människa sitta ned.

Herregud.

Det här är väl inte okej på långa vägar?

För att tala ett språk som Luleå själva förstår så kanske det går att yrka på en avstängning på hela Luleå Hockey och ge guldet till Färjestad.

Ska vi verkligen ha det så här?

Klart vi ska!

Tack för att jag fick vara på plats och uppleva detta.

Vilken fest.

Publiken på plats i Delifinen den här lördagen har nog ändå gjort sig förtjänt av att få vinna ett guld. Det kan vi slå fast. Jag har tidigare lyft fram Hovet i Stockholm som en klassisk arena med ett sanslöst bra drag.

Men det som vi bjöds på igår. Det var fan inget halvvägs kan jag säga.

Som ni har steppat upp och lyft er under framför allt det här slutspelet och den här finalserien.

I min roll på Cmore som studioexpert, eller som ”så kallad” expert som ni benämner mig som när ni är arga, har jag som uppgift att förmedla vilka analyser jag avser att lyfta fram med produktionspersonal i Stockholm eller personal på plats i Luleå. Under den andra perioden hade vi svårt att ens kunna kommunicera med varandra något som inte skett under mina nio år i min nuvarande roll. Det gick helt enkelt inte att höra varandra i den ljudkuliss som var i Delfinen denna lördag.

Det var förövrigt Luleås Erik Gustafsson som myntade uttrycket ”inget halvvägs” under en intervju inför säsongen 19-20. Han syftade då på att Luleå skulle gå hela vägen och ta hem guldet och att inget därför skulle göras halvvägs. Det har numera blivit en ramsa som hela Delfinen står upp och sjunger tillsammans i mer eller mindre hela matcher.

”Åhhh Luleå

Vi ska vinna SM-Guld i år

Ja hela jävla vägen ska vi gå

Inget halvvägs Luleå”

Igår var det då fasiken i mig inget som var halvvägs varken på isen eller utanför.

Luleå gjorde sin i särklass bästa match i finalserien, kanske rent av i hela slutspelet.

Under den första perioden fokuserade Färjestad på det enkla spelet för att inte tillåta Luleå att få den matchbild man fick senast lagen möttes i Luleå. I den andra perioden så inledde Färjestad rätt piggt i några byten men sen var det roliga slut för gästerna.

Luleå kramade om Färjestad på ett sätt som jag inte sett dem göra med värmlänningarna under den här finalserien. Man fick de där långa- och tunga anfallen som tröttade ut gästerna och ströp deras försök till kreativitet. När gästerna väl fick pucken tog man sig knappt in i anfallszon för att sedan bli av med pucken och därefter lägga energi i sin backcheck och sitt försvarsspel. Det var också anledning till Luleås ledningsmål när man vände spelet snabbt och återigen kunde trötta ut Färjestadsspelararna som tappade markering och inte hade ork nog att ta sig först till pucken.

Mot ett så pass skickligt lag som Färjestad kan oförmågan att göra mål straffa sig ordentligt. Om det inte varit för Joel Lassinanttis fenomenala räddningar på Micheal Lindqvist och Theodor Lennströms jättelägen i den tredje perioden hade temmetusan Luleås drömmar om guld gått i stöpet. Jag vidhåller att Luleå var klasser bättre men under den femminuters period som Färjestad kunde lyfta sitt spel så skapade man nog så mycket för att kunna vinna ändå.

Därefter kunde Luleå ro hem matchen relativt komfortabelt och festen i arenan visste inga gränser.

Nu flyttas denna underbara matchserie tillbaka till Karlstad igen på måndag. Även om Luleå pumpade på ordentlig och rimligtvis borde tröttat ut Färjestadsspelarna så drar jag fortsatt inga större slutsatser än så. Färjestad är ett annat lag på bortaplan än man är hemmaplan där min hittills är obesegrade.

Jag har sagt det förr och säger det igen. Den här serien kommer gå till sju matcher. Jag har svårt att se att Färjestad ska kunna göra en så slätstruken insats som man gjorde igår i synnerhet på hemmaplan.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny