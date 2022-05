Dags att tvätta bort stämpeln nu

Den här finalserien har allt. Det är jämnt, tight, grinigt, lite infekterat men framför allt spelas det en väldigt bra hockey.

Färjestad var piskade att vinna och efter en nattmangling av sällan skådat slag är vi nu nere på en serie i bäst av tre.

Jag bara älskar den här matchserien och den inramning som vi bjudits på.

Och vet ni vad?

Jag tror till och med det kan bli än bättre.

Det är två riktigt bra lag som sluggar mot varandra. Det bjuds på en underhållande hockey där vi en gång för alla kan tvätta bort stämpel på Luleå som ett tråklag.

Den som påstår det motsatta har inte sett många minuter av den här finalserien.

Förutsättningarna inför den fördröjda fjärde SM-finalen var rätt enkla. Färjestad var piskade att vinna för att inte resa upp till Luleå på lördag i ett läge där man låg under med 3-1 i matcher.

Då hade guldet hamnat i Luleå för första gången sedan 1996. Garanterat.

Efter att Färjestads Jesse Virtanen snärtat in det matchavgörande målet efter fyra minuters spel i den första förlängningsperioden är den här matchserien återigen vidöppen.

Det är nog så svårt att förutspå händelseutvecklingen i en enskild match och således omöjligt att sia om matchserien i stort.

I tisdags var det Färjestad som kom ikapp ett tydligt mål- och spelmässigt underläge och igår var det Luleås tur.

Det krävs så otroligt lite för att matcherna ska tippa åt den ena eller andra hållet vilket är en del i att det är så underhållande. Därför måste man också kapitalisera på möjligheterna som serveras vilket Färjestad inte gjorde och som kunnat kosta dem matchserien.

Färjestad var det bättre laget under framför allt den första perioden och ett tvåmålsövgerläge var inte på något sätt oförtjänt. Luleå inledde den andra perioden allra bäst och fick mer tryck i Färjestads zon, vann fler dueller och skapade också längre anfall. Det var därför inte på något sätt ologiskt att Oscar Engsund kunde reducera efter knappt halva matchen.

Därefter fick Färjestad flertalet lägen i numerärt överläge med bland annat ett fem mot tre spel i en minut och sex sekunder utan att skapa någonting. Sami Lepistö, Oscar Engsund och Jack Connolly/Jonas Berglund gjorde ett heroiskt jobb och där och då hade finalserien kunnat rinna Färjestad ur händerna.

Det var krampaktigt, initiativlöst och tempofattigt. Ett sådant läge måste man utnyttja eller åtminstone kunna bygga energi från.

Det blev precis tvärtom.

I den tredje perioden kontrollerade Färjestad händelserna på ett sätt som Luleå vanligtvis är mästerliga på. Luleå hade endast mäktat med att skjuta ett fjuttigt skott på mål efter knappt halva den tredje perioden. Eller skott och skott. Det var mer ett nedlägg på mål från Erik Gustafsson.

När Joel Nyström sedan slog en lite för snål passning samtidigt som (fenomenale) Julius Honka klev fram och bröt passningen vände Luleå på spelet och via ett snyggt samspel mellan Jack Connolly och Brendan Shinnimin kvitterade den sistnämnde och tog matchen till övertid.

Då klev Jesse Virtanen fram och avgjorde. Den finske backen saknades senaste i Luleå och det blev rätt uppenbart hur pass viktig han är för värmlänningarna.

I och med Färjestads seger igår är vi nu nere garanterade minst sex matcher i den här finalserien. Det är på något sätt värdigt. Finalserier som tar slut efter fyra eller fem matcher burkar man sällan komma ihåg sett till dramatik utan mer att det vinnande laget varit bra. Det här är hockey på väldigt hög nivå och därför är jag glad över att vi får minst sex matcher.

https://twitter.com/cmorehockey/status/1522340450593554432?s=20&t=2-mcN5gSjnUHfPFQ8NtT9Q

# Sami Lepistö. Hur bra är karln egentligen?

# Tänk att tidigare sportchefen Peter Jakobsson bråkade om några tusenlappar för att behålla Per Åslund. Färjestads veteran är hur bra som helst och en av slutspelets absolut bästa spelare.

# Jag gillar Oscar Engsund skarpt men tycker inte han varit sig lik under finalserien. Igår stod han att känna igen som en defensiv jätte med en härlig pondus i sitt resoluta spel.

# Jesse Virtanen är Färjestads svar på Sami Lepistö.

# Det är svårt att inte tycka om Rydahl och Tyrväinen.

# Linus Omark var rätt osynlig och hade svårt att komma loss bevakningen av Jacob de la Rose, Patrik Lundh och Pontus Widerström. Avsaknaden efter hans lekkamrat Pontus Andreasson märks rätt tydligt i det offensiva spelet.

# Det är så galet bra tryck på läktarn i den här finalserien.

# Att se Julius Honka spela hockey är ibland en fröjd för ögat.

# Tänk att det här är samma Adam Ginning som spelade i grundserien.

# Jag har verkligen inte varit enig med att allt ska anmälas till höger och vänster som det skriks om just nu oavsett om det är slutspel eller grundserie. Men jag har blivit uppmärksammad på en tackling i slutskedet av matchen som träffade Oscar Engsund i huvudet. Den såg högst tveksam ut. Jag har nu granskat den och kan konstatera att det skulle varit en utvisning men är att kraften och intentionen inte är av den grad att det ska resultera i en anmälan baserat på tidigare jämförbara situationer.

Vidare avstår jag, för min egen trovärdighet, att bedöma klipp på sociala medier i ultraslowmotion.

# Jag längtar redan tilla på lördag klockan 15:15 när pucken släpps för final nummer fem.

