Ingen traditionell nykomling

Efter 381 dagar är HV71 tillbaka i SHL igen. Lagbygget stod pall för pressen efter att en hel stad gått samman efter fjolårets misslyckade säsong.

Grattis Jönköping, grattis HV71.

Det satt hårt inne efter en finalserie där Björklövens karaktär återigen imponerat på mig.

Vid ställning 2-0 och och knappt 9 minuter kvar av ordinarie tid var de flesta nog rätt säkra på att HV71 skulle ta sig tillbaka till SHL ganska komfortabelt i den sjätte finalmatchen. Björklöven kom tillbaka och som så många gånger förut det här slutspelet så levererade man när man var som mest uträknade och tog matchen till övertid. Vi har sett hur Björklöven tidigare under slutspelet gjort det i semifinal sex och sju mot MoDo och senaste i Jönköping.

Björklöven inledde också övertiden allra bäst där Karl Johansson var en ribbträff från att skjuta matchserien tillbaka till Jönköping. Man tryckte på under stora delar av den första förlängningsperioden och fick några långa och tunga anfall mot ett skärrat och passivt HV.

När HV sedan fick chansen i powerplay så klev han fram. ”Big Game Hockeyplayer”. Det är väl närmast så man får beskriva Fredrik Forsberg som var den som klev fram och sköt upp HV71 när han fullbordade sitt hattrick.

Sett till hur matchen utvecklades så var Björklöven närmare en seger men sett över hela säsongen är HV71 väl värda att ta steget upp i SHL igen.

Förutsättningarna har egentligen varit rätt enkla för HV71 hela säsongen. Steget upp till SHL eller fullborda ännu ett fiasko.

Om HV71 inte gått upp med det här laget hade det varit ett större misslyckande än att man åkte ut i fjol. Faktiskt.

Det är den pressen man levt med- och hanterat hela säsongen.

Den person som fick förtroende att leda HV71 tillbaka var Tommy Samuelsson som presenterades som ny tränare för HV71 den 30 april i fjol. Drygt ett år senare har han slutfört uppdraget.

Även om Björklöven förtjänar all respekt för sitt spel i finalserien har HV71 sett över hela säsongen varit överlägsna och dominanta.

När väl chocken lagt sig efter degraderingen i fjol har HV71 som lag och organisation gjort alla rätt. Man fick med sig fans och sponsorer som visade en en enorm lojalitet mot laget vilket gav förutsättningar för att man skulle kunna göra den här tydliga satsningen. Man fick behålla en stomme av spelare från fjolårets lag och kunde värva in starka karaktär och toppspelare både inför- och under säsongens gång.

Det är en minst sagt imponerande resa man svarat för som gör att man kommer att ha en större ödmjukhet som förening under en väldigt lång tid framöver.

I samband med degradering i fjol fanns det ändå en osäkerhet huruvida HV71 skulle få ihop ett slagkraftigt lag. Att man hade ekonomiska förutsättningar som ingen annan klubb i hockeyallsvenskan var i närheten av är ingen garanti för framgång. Vi har tidigare sett dyra och rätt spektakulära lagbyggen falla ihop och inte klara av att hantera pressen.

Den kritiserade sportchefen Johan Hult, som var med och åkte ut med HV71, fick fortsatt förtroende att bygga ihop ett lag på en marknad han aldrig ens tidigare behövt blicka mot. Hults första och viktigaste rekrytering var den rutinerade tränaren Tommy Samuelsson som gav satsningen ett ansikte och en trovärdighet

Jag har haft Tommy som tränare både i Färjestad och i Tre Kronor och har en enorm respekt för honom. Tommy står för ett lugn mot både laget och faktiskt också gentemot en hel organisation. I det läge som HV befann sig för ett år sedan var Tommy den optimala lösningen. Han står för en tydlighet både sett till det spelarmässiga och framför allt träningskultur.

Tommy frångår aldrig sina principer i form av hårda träningar för att bibehålla en form över tid. Dessutom låter han aldrig någon spelare sväva iväg och tappa ödmjukheten. Båda dessa saker är två grundfundament som Tommy står för och som också är en stor anledning till att HV71 nu kan titulera sig ett SHL-lag igen och att sejouren i hockeyallsvenskan endast blev ettårig.

För Johan Hults del blev det här en rejäl revansch efter debaclet i fjol. Han lämnar nu med flaggen i topp och har under sina år som sportchef vunnit SM-guld och tagit tillbaka HV71 till SHL.

Samtidigt lider jag med Björklöven som nu spelat tre raka hockeyallsvenska finaler utan ta steget upp till SHL.

Jag undrar om det ändå inte är den här säsongen som jag imponerats av dem allra mest ändå.

Visst. Den inställda säsongen 2021 var man fruktansvärt bra och hade haft stora möjligheter att slå ut antingen Leksand eller Oskarshamn. Men sättet som man studsat tillbaka den här säsongen och fått in massvis med energi i laget, ett tydligare- och rakare spel borgar för en fin framtid.

Jag vet inte vad det är värt idag och jag förstår givetvis att det finns en stor besvikelse över att ännu en gång falla på mållinjen.

För HV´s del så ska det bli spännande och se vilket lag som nye sportchefen Kent ”Nubben” Norberg kan sätta ihop.

HV71 kommer inte vara en klassisk nykomling som har allt att vinna första säsongen där vanligtvis den enda rimliga målsättningen handlar om att hålla sig kvar.

Med den traditionen, organisationen, uppbackningen från sponsorer och supportar samt en ekonomi och budget likt topplagen finns möjlighet att ha en ganska skarp målsättningen.

381 dagar var man ett hockeyallsvenskt lag och på köpet tror jag man fått en stor ödmjukhet inför framtiden.

Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny