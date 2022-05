Lätt att dra förhastade slutsater

Färjestad var pressade och upptryckta mot repen när Luleå spelade som ett mästarlag i nästan exakt tio minuter.

Sen vände allt.

Ikväll smäller det igen.

Det här kan vara Färjestads chans att vinna i Luleå.

Jag kom på mig själv efter de flesta sju, åtta minuterna sitta och fundera på att den här matchserien snart kunde vara över. Det som vi gått och väntat på så länge skulle snabbt vara förbi.

Luleå kom ut på ett sätt som inget motståndarlag gjort i Löfbergs Arena det här slutspelet. Stärkta av segern senaste och med en flygande start såg jag framför mig hur Luleå skulle gå ifrån till 2-0 i matcher med en chans att på hemmaplan gå upp till 3-0 redan ikväll.

När Joakim Nygård, efter elva minuters Luleå dominans, lämnade Linus Fröberg bakom sig och sedan tryckte sig förbi Sami Lepistö där den sistnämnda drog på sig en utvisning vände matchbilden. Färjestad gjorde dock som man så ofta gjort när man fått powerplay det här slutspelet och drog ned på passningstempot. Det krävdes en individuell prestation av den högre skolan när Theodor Lennström skottfintade bort Jonas Berglund och kunde skjuta 1-0.

Efter det svängde matchen och därefter var det aldrig något snack.

Färjestad var bättre i alla delar av spelet och malde ner Luleå på ett sätt som Luleå vanligtvis brukar göra med sina motståndare.

Jag vet inte om det ens är nödvändigt att dra några slutsatser eftersom det är så otroligt lätt att färgas av den föregående matchen.

Eftersom Färjestad måste vinna minst en match i Luleå den här finalserien så tror jag dock att det är ett bra tillfälle att göra det ikväll.

Jag har visserligen svårt att se att Luleå kommer göra två så slaka insatser inom loppet av 24 timmar men samtidigt så kan Färjestads fysiska spel ha tröttat ut ledande pjäser som Erik Gustafsson, Sami Lepistö och Julius Honka.

Det är just det som vi under slutspel benämner som investera. För det gjorde synnerligen Färjestad igår. Värmlänningarna var både större och starkare i det fysiska spelet vilket gjorde att Luleå inte fick fart på sitt spel där passnigsspelet stundtals var under all kritik. Backspelet var rätt mediokert och bland forwards var det ingen som stack ut.

Men som sagt. Det är jäkligt lätt att dra förhastade slutsater och färgas av en match. Helt klart är dock att Luleå måste höja sitt spel, sin intensitet och sitt försvarsspel redan ikväll för att ta initiativet i matchserien igen.

Som alltid (numera) handlar mycket av eftersnacket om en tacklingen eller någon annan tveksam situation.

Igår var ingen skillnad.

Föga förvånande var det Brendan Shinnimin och Gustaf Rydahl som var involverade.

Rydahl tacklade Shinnimin från sidan varpå Shinnimins huvud kastades i motsatt riktning. Den initiala kontakten var enligt min bedömning mer riktad mot kroppen och inte mot huvudet.

Shinnimin har satt sig i en sits där han ständigt kommer bli ifrågasatt och det efter år av förstärkningar. Det är en obekväm säng att sova i som han faktiskt bäddat helt på egen hand. Det gör att reaktionerna direkt handlade om huruvida han förstärkte eller ej vilket inte varit fallet om tex Isac Brännström fått tacklingen.

Och visst såg det misstänksamt likt ut en förstärkning även den här gången.

Likväl tycker jag att Rydahl tar en stor risk att tackla i det läget när han kommer från sidan. Därför invänder jag mig inte det minsta emot att det gav en utvisning.

Det som ändå gladde mig en smula var hur många av Luleås egna supportrar vände sig och tog avstånd mot Shinnimins agerande.

Det hedrar er.

Match redan ikväll alltså.

Den här finalserien börjar nu också ta lite fart och känslor mellan lagen så sakteliga börjar att pulsera.

1-1 i matcher.

Mitt förhandstips med Luleås som segrare efter match sju står kvar.

Men då måste Luleå lyfta sitt spel mot hur det sett ut under de två första matcherna.

Det vet man om själva också.

Klockan 19:30 smäller det igen.

