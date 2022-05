En stor och en fin framgång för svensk hockey

Sverige inledde U18 VM med att förlora mot Lettland. Man avslutar turneringen med att slå USA och vinna VM-guld.

Det här är en stor och fin framgång för svensk hockey.

Om det här svenska laget skulle spela tio matcher likt denna mot USA idag skulle man nog förlora nio gånger. Idag var det nog så att det kanske var den där tionde matchen.

Hugo Hävelid var fullkomligt fenomenal i det svenska målet och offensivt var Djurgårdskedjan med Jonathan Lekkerimäki, Liam Öhgren och Noah Östlund var otroligt bra och framför allt effektiva.

Lekkerimäki missade slutskedet av säsongen på grund av körtelfeber men, mot alla odds, kom han tillbaka lagom till turneringen. Trots det går han in och vinner poängligan i U18 VM och spelar på en sådan enorm- och hög nivå mot de bästa spelarna i världen i hans ålderskull.

Liam Öhgren som mer och mer påminner om Gabriel Landeskog har mått bra av att spela regelbundet och mycket i Djurgårdens juniorlag istället för att ha en begränsad roll i A-laget. Det har gjort att han haft en spikrak utvecklingskurva och att han i lugn och ro fått jobba på sitt offensiva och kreativa spel.

Noah Östlund är den som kanske kommer behöva längst tid för att slå sig in i seniorhockeyn eftersom han är mer av en spelfördelare. Det kan i regel ta lite tid men potentialen som Östlund har är skyhög. Han ser isen som få andra och det är en talang som är svår att träna up.

Den här kedjan blir kvar i Djurgården kommande säsong som en del i deras satsning att ta sig tillbaka till SHL.

Det ska bli kul och följa.

Men det är klart. Det här guldet hade aldrig varit möjligt utan Hugo Hävelid.

Herregud.

Det var en av de svettigaste målvaktsinsatser jag sett de senaste åren. USA öste på matchen igenom och att de inte lyckades göra mer än fyra mål är nästan oförklarligt. Hävelid, som nyligen vann SM-guld med Linköpings J20, stod för en prestation utöver det vanliga. Även Hugos tvillingbor Mattias Hävelid måste nämnas här. Det här är en backtalang utöver det vanliga. Så rörlig och följsam på isen med stenhårda och precisa passningar.

Håll koll på honom redan till kommande säsong.

Det skulle inte förvåna mig det minsta om han tar en roll som en topp fyra back i Linköping. Så jäkla bra är han.

Kul för svensk hockey att visa att man kan vinna mästerskap även på juniorsidan och ha spelare som är bäst när det gäller.

Det här var Sveriges andra guld på U18-nivå. Det första tog man 2019 när en viss Lucas Raymond var den stora hjälten när han avgjorde mot Ryssland i övertid med ett hattrick.

Raymond är numera ordinarie i Detroit som bygger om sitt lag kring honom.

Många av spelarna från det här guldlaget kommer också att få långa och fina framgångsrika karriärer i NHL.

Som alltid när ett svenskt landslag vinner guld så är det så många som kan känna stolthet. Ni är många där ute som varit med och bidragit och fostrat dessa världsmästare i diverse småklubbar runt om i Sverige.

Det jobb ni gör är ovärdeligt och därför hoppas jag att ni också kan känna en glädje och delaktighet i det här guldet.

Bild: SVT

Tack för att ni tog er tid

Sanny