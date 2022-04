Kanske det tog ut sin rätt till slut

Jag hade Rögle som guldfavorit inför säsongen och efter en stark grundserie såg jag ingen anledning till att ändra mitt förhandstips.

Kvartsfinalerna mot Oskarshamn indikerade att något inte stämde vilket har stärkts än mer under semifinalernas gång mot Färjestad.

Rögle har inte stått att känna igen i det här slutspelet.

Trots det.

Känn stolthet över vad ni har presterat.

Jag som många andra har imponerats av Rögles makalösa resa de senaste åren. Numera kan man titulera sig CHL-mästare, seriesegrare och det enda lag som spelat två raka semifinaler. Det säger en del om vilken status man skaffat sig och vilken respekt föreningen förtjänar.

Jag förstår också att det finns en besvikelse efter att ha åkt ut i en semifinal i synnerhet sedan man spelmässigt inte stått att känna igen.

Det spel som Rögle visat upp under slutspelet har inte varit tillräckligt bra. Jag har hört det viskats om en magsjuka som härjat i laget även det givetvis inte ger den hela bilden.

I ett slutspel så står du och faller med dina bästa spelare. Så är det och kommer alltid att vara. Det är därför man betalar dessa spelare löner bortåt 250 000 kr i månaden och också ger dem förtroendet att göra skillnad. Mot ett Färjestad som spelar sin bästa hockey på många, många år har man inte råd att toppspelarna inte kommer upp till den nivå som man kan förvänta sig.

Dennis Everberg, Adam Tambellini, Lucas Ekestål Jonsson, Anton Bengtsson (har visserligen stått för ett hårt jobb) och Daniel Zaar inte förmått att driva laget i den utsträckning som ändå krävs samtidigt som avsaknaden av Leon Bristedt var märkbar de matcher han missade.

Det som genomsyrat Rögles spel under de senaste åren är hur konsekventa man varit i alla delar av spelet. Snabba spel från backarna ut till antingen forwards som drar ut mot bortre blålinjen eller in till centern centralt i banan. Därifrån har man byggt upp sin fart för att etablera anfall genom att täcka pucken, spela brett för att sedan få upp pucken till backarna för skott och därifrån skapa trafik in mot mål. Det har man inte alls lyckats med i den utsträckning som krävs och för det förtjänar både Oskarshamn och framför allt Färjestad beröm för sin förmåga att neutralisera detta.

Istället har man tappat sin struktur och även den instinkt man ofta spelar på i form av fart och även fysiskt spel.

Samtidigt så har Cam Abbott inte lyckats förändra matchbilder utan jag upplever istället att han varit än mer påkopplad för att ge sitt lag energi något som jag tror att han upplevt sig sakna.

Jag vidhåller fortsatt.

Ska Rögle ta nästa steg och vinna SM-guld så måste man kanalisera sin energi på saker som går att påverka och en sådan sak är inte domarna. I alla fall inte i den utsträckning som man ändå lagt energi på dem.

Trots det ser Rögles framtid väldigt ljus ut och man har säkert samlat på sig massa med nya erfarenheter till kommande säsonger.

Jag hör snacket ute i landet hur agenter, scouter och även NHL-klubbar gärna ser att deras spelare placeras i Rögle för deras förmåga att utveckla och utbilda spelarna.

Det är ett gott betyg.

Möjligtvis var det så att det tuffa matchandet till slut ändå tog ut sin rätt.

Med CHL, SHL och slutspel inräknad gjorde Rögle igår sin 78e tävlingsmatch. Det är ändå i tuffaste laget och i synnerhet när man dragits med skador i stort sett hela säsongen.

Nu vet jag att ingen inom Rögle kommer använda det som en ursäkt men jag bortser inte gärna från den detaljen eftersom det också är en situation som man aldrig tidigare varit i.

Vad gäller Färjestad.

Jag får all anledning att återkomma närmare till er inför finalserien mot Luleå. Så bra som Färjestad har spelat det här slutspelet har jag inte sett värmlänningarna göra på väldigt länge.

Man har nu slagit ut både ettan och trean i tabellen och nu väntar tvåan Luleå i final.

Jag ser något jag inte sett hos Färjestad på många år.

Låt mig återkomma till det.

Rögle har haft en fin säsong men räckte inte riktigt till mot ett riktigt bra Färjestad. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

