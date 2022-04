Äntligen måndag och återigen dags att hylla spelarna som stått ut under veckan samt lyfta fram andra händelser på- och vid sidan av isen som är värda en plats i strålkastarnas ljus.

Veckans lag #30

Målvakter:

Joel Lassinantti Luleå (3)

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN /

I match fyra i Göteborg i torsdags var Joel Lassinantti fullkomligt fenomenal och vann mer eller mindre matchen på egen hand. Eller som vi på hockeyspråk säger. Han gick in och stal en match.

Joel Lassinanttis vecka var briljant och han liknar mer och mer den levande väggen från norr som vi lärt känna under tidigare säsonger.

Bubblare: Christoffer Rifalk Rögle

Backar:

Sami Lepistö Luleå (3)

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Spelar enormt mycket och inger ett sådant lugn och en trygghet som är imponerade och se. Framför allt i torsdags var Luleå rätt hårt ansatta men Lepistö lät sig aldrig stressas upp och spelade som alltid med en stor portion pondus.

Albert Johansson Färjestad 

Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Precis som många andra Färjestadsspelare spelar Albert Johansson just nu sin bästa hockey för säsongen. I segern mot Rögle i fredags var Johansson riktigt vass och svarade nog för sin bästa match på seniornivå.

Med sin fina skridskoåkning deltog Johansson i det offensiva spelet med bra passningar och skott på mål likväl som han också spelade rejält- och bra är det defensiva spelet.

Bubblare: Adam Ginning Färjestad, Erik Gustafsson Luleå

Forwards:

Linus Omark Luleå (6)

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Om folk mot förmodan inte ändrat sin bild av Linus Omark som spelare inför- eller under säsongen så lär de definitivt ha gjort det nu. Utöver att Omark är den bästa spelaren så jobbar han dessutom hårt- och är pålitlig i det defensiva spelet.

När hade vi senast en så bra spelare som Linus Omark i slutspelet? Vi får nog gå tillbaka till 2018 och och när en viss Elias Pettersson dominerade stort.

Joakim Nygård Färjestad (3)

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Herregud så bra som Joakim Nygård spelar just nu. Han driver Färjestads spel med sin enorma utveckling på skridskorna och kan på så sätt såra en defensiv. Kan utan minsta problem säga att jag aldrig sett Nygård bättre än vad han är just nu och då i synnerhet under veckans tre första matcher.

Leon Bristedt Rögle (3)

Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Efter att ha missat sju raka matcher på grund av skada var Leon Bristedt tillbaka till match tre i onsdags. Bristedt visade per omgående hur viktig han är för Rögle med sitt intensiva- och kreativa spel.

I gårdagens match var Bristedt isens klart mest lysande stjärna och stod bland annat för två assist.

Bubblare: Juhani Tyrväinen Luleå, Adam Tambellini Rögle, Jack Connolly Luleå

Coach:

Thomas Berglund Luleå (3)

Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Luleå var det första lag att ta sig till final efter att ha vunnit med fyra ett i matcher mot Frölunda. Under den gångna veckan vann Luleå samtliga sina tre matcher på ett övertygande sätt där framför allt lagets defensiv var den som stack ut. Berglund har skapat en maskin uppe i norr och jag vidhåller fortsatt. Luleå är laget att slå och man får gälla som favorit i finalen oavsett om det blir Färjestad eller Rögle som står för motståndet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Veckans… Junior

Rögles supertalang Marco Kasper har varit riktigt bra och faktiskt en av skåningarnas bästa spelare den senaste tiden. Det har också resulterat i en allt större roll med bland annat förtroende i powerplay. Kasper är en spelare som många scouter pratar sig varm om och det ska bli kul att se var hans fortsatta hockeyresa tar vägen.

Veckans… Nollor

Luleås Joel Lassinantti höll noll i Scandinavium i torsdags och gav sitt lag möjligheten att sedan avgöra på hemmaplan i lördags.

Veckans… Passning

https://twitter.com/cmorehockey/status/1517215941326737408?s=20&t=pRoAh3eJJzcYjLUKuyZ2-A

Veckans… Skottäckning

https://twitter.com/cmorehockey/status/1517912507050074114?s=20&t=pRoAh3eJJzcYjLUKuyZ2-A

Veckans… Skottäckning 2.0

https://twitter.com/cmorehockey/status/1517057453942263809?s=20&t=pRoAh3eJJzcYjLUKuyZ2-A

Veckans… Podd

Lyssna gärna på veckans Sanny&Svensson där vi som vanligt plockar upp det hetaste snackisarna.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vill ni vara med och påverka veckans lista.

Hör av er på Twitter, Instagram eller Facebook.

Tack för att ni tog er tid

Sanny