Är ju såklart inte tal om något fiasko

Skellefteå förlorade dessvärre den sjätte kvartsfinalen mot Färjestad vilket betyder att säsongen, aningen överraskande, är över för deras del.

Jag säger dessvärre för jag hade velat ha så mycket mer av en matchserie som varit något utöver det vanliga.

Inför lördagens match skrev lokaltidningen Norran att en kvartsfinalförlust mot Färjestad skulle vara det största slutspelsfiaskot för Skellefteå i modern tid.

Det är för mig att förringa Färjestads prestation även om en sorti i kvartsfinalen givetvis är en missräkning för Skellefteå efter den fina säsong man ändå stått för.

Jag ser det som att Färjestad höjt sitt spel mer än vad det handlar om att Skellefteå varit dåliga.

Sett till matchserien och hur jämnt, underhållande och spännande det varit skulle det här lika gärna kunnat vara en semifinal eller final för den delen. Därför vore det fel av mig att måla upp Skellefteås uttåg som ett fiasko.

Inför säsongen var de flesta rörande överens om att Färjestad var en given guldkandidat sett till det lagbygge man satte ihop. Dessutom har man, under säsongens gång, värvat Domink Furch och Theodor Lennström, två spelare av högsta europeisk klass, till ett redan namnkunnigt lagbygge.

Men efter en grundserie som varit ojämn, stundtals rätt blek, ofta i avsaknad på karaktär och ibland utan tydlig struktur har Färjestad kunnat smyga in i det här slutspelet lite under radarn.

Skellefteå däremot har överträffat mina förväntningar och trots att man inför säsongens tappade flera av sina toppspelare har man byggt upp en lagmaskin som spelat en underhållande och effektiv hockey.

Jag var därför en av många som trodde på Skellefteå inför den här kvartsfinalen i synnerhet med tanke på hur det sett ut i matcherna mellan lagen under säsongen.

Jag såg dock inte framför mig hur bra Färjestad skulle prestera och till slut också leva upp till den potential man ändå besitter.

Färjestads fysiska- och intensiva spel har, sett över matchserien, varit den avgörande faktorn. Skellefteå har inte fått samma flyt i sitt passningsspel och därav inte heller haft tempot i sina åkvägar och passningar som man vanligtvis behärskar så bra.

I ett slutspel handlar mycket om att få spelarna i en sinnesnärvaro att kunna prestera så nära maximalt som möjligt. Några måste dessutom höja sig och till och med spela lite över sin egentliga förmåga.

Det har Färjestad lyckats med i en större utsträckning än Skellefteå.

Under grundserien var Linus Karlsson, Richard Hugg och Jonathan Johnson en av de bästa kedjorna i SHL. Den här matchserien har de inte stått ut på samma sätt även om de inte varit dåliga.

I omgång 13 eller 14 kan man lämna isen poänglös utan att det märks men efter en eller två poänglösa matcher i ett slutspel börjar snacket om att vissa spelare inte kan hantera det tuffare spelet och därefter utvecklas det snabbt till en sanning. Precis så har fallet varit med kedjan med Karlsson, Hugg och Johnson. Redan efter den första matchen så nämnde Karlsson i förbifarten att han aldrig fått lika många tacklingar i en match tidigare. Det gav Färjestad massvis med energi som man haft med sig under hela matchserien.

I lördags var kedjan stundtals dominant och igår skapade man tillräckligt med chanser för att kunna göra både två och tre mål.

Men det är klart. Linus Karlssons noll mål på sex slutspelsmatcher är, sett till hans 26 mål under grundserien, en missräkning.

Färjestad har under den här kvartsfinalserien presterat på en nivå som jag inte sett dem göra under hela säsongen. Tomas Mitell har onekligen fått in ett jäkla driv i den här gruppen där alla köpt sina roller och underkastat sig spelsättet. Alla spelare har stått för det hårda jobbet, det fysiska- och uppoffrande spelet och varit noggranna i spelet med- och utan puck på ett sätt jag inte sett den här gruppen göra tidigare.

När Tomas Mitell lyckats skapat den dynamiken i kombination med den individuella skicklighet som laget besitter kan man leva upp till förväntningarna som fanns inför säsongen.

Jag bugar och bockar för en kvartsfinalserie som varit något utöver det vanliga. Det har varit hockey när det är som allra bäst.

Jag har njutit av varje minut men tycker samtidigt att det är lite synd att det redan är över.

Spelar Färjestad som man gjort under den här matchserien är man nog så bra för att kunna vinna guld.

Det tror jag ingen kan säga emot.

Färjestad har imponerat under kvartsfinalserien mot Skellefteå. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN /

Tack för att ni tog er tid

Sanny