Det vi bevittnar just nu är något utöver det vanliga. Årets slutspel har allt i form av känslor, fysiskt spel, individuella prestationer, doldisar som kliver fram, bra målvaktsspel, fullsatta arenor och överlag riktigt bra matcher.

Jag älskar det jag ser.

Slutspelshockey har en förmåga att få fram det allra bästa av spelare, ledare och publik i form av engagemang, känslor och inlevelse.

Årets slutspel är något helt annat mot det i fjol när läktarna gapade tomma och den där extra kryddan saknades.

Skellefteå mot Färjestad är en matchserie som sticker ut. Den är så otroligt bra och händelserik helt enkelt. Det är intensiv kamp om varje centimeter på isen, lagom grinigt och fysiskt och en härlig inramning kring matcherna.

Efter dubbla vinster för Färjestad var Skellefteå pressade att vinna kvällens match.

Och som man tog sig an matchen och satte an tonen under den första perioden.

Nu lyckades man matcha Färjestads fysiska spel och framför allt aktivera sina backar på det sätt som man är bäst på i serien. Trots det var det målmässigt jämnt matchen igenom och Färjestads intensitet och skicklighet gör dem oberäkneliga och obehagliga att möta.

Just nu känner jag bara att det är tråkigt att det endast är bäst av sju matcher i den här kvartsfinalserien.

Duellen mellan Roger Rönnberg och Sam Hallam, Frölunda mot Växjö är inte alls dum den heller.

Tre matcher, tre förlängningar och tre segrar för Frölunda.

Hur analyserar man ens det?

Små marginaler, tillfälligheter medstuds eller tur?

Nja. Jag tror inte riktigt på sådant.

Frölunda har genomgående under alla tre matcher varit det lag som skapat mest målchanser och haft ett tydligare spelövertag.

Jag tycker att Frölunda haft fler spelare som höjt sig i slutspelet och då tänker jag på spelare som Jan Mursak, Nicklas Lasu, Patrik Carlsson, Karl Henriksson, Mattias Norlinder och Filip Johansson för att nämna några. Det är väl kanske därför som Frölunda har tagit ett tydligt grepp om den här matchserien samtidigt som Växjös tunna backsida har fått slita hårt mot Frölundas aggressiva spel.

Frölunda har satt sig själva i en riktigt bra position och fått en flygande start efter debaclet mot Rögle i slutspelet förra året.

Jag tror det gett gruppen och Roger Rönnberg ett stort lugn.

Inget svenskt lag har tidigare vänt ett 0-3 underläge och det blir givetvis en gigantiskt utmaning.

Växjö får bygga vidare på den tredje perioden man ändå satte ihop idag och att man är starka på hemmaplan och gjorde en bra match senast som lagen möttes i Vida Arena.

En sak vi lärt oss med Växjö genom åren är att aldrig räkna ut dem.

En match i taget.

Nu mer än någonsin.

Men vilken dramatik och hockey vi bjuds på.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny