Imponerande Timrå

Efter segern idag står det klart att Timrå kommer spela i SHL nästa säsong. Det tuffa första året är avklarat och Timrå står återigen redo att etablera sig på allvar i SHL. Jag är mäkta imponerad av deras kvalspel och deras förmåga att lyckats prestera så pass bra i det mest kritiska läget på säsongen.

Det har egentligen aldrig var snack. Timrå har varit det genomgående bättre laget sett till det speltekniska, taktiska och framför allt det mentala. Anders Karlsson och hela hans ledarteam har förmått sina spelare att ha tålamod och lugn och en sinnesnärvaro att kunna prestera som allra bäst i det här kritiska läget.

Timrå står nu redo att etablera sig som ett stabilt- och bra SHL-lag med hemvändande spelare som Anton Wedin, Emil Pettersson och Anton Lander.

Fyra noll i matcher. Timrå har imponerat. Jag slogs redan i den första matchen av hur kompakta, tighta och strukturerade (ett ord jag märkt jag gillat under kvalspelet) som Timrå var i deras uppträdande. Taktiskt sett har man utklassat Djurgården och fått deras svagheter, i form av tröga backar och stillastående uppspel, att bli kostsamma genom bra avvägningar i sitt press- och styrspel.

Därför måste jag lyfta på hatten för Anders Karlsson, han som fick förtroendet som ensam ansvarig huvudtränare när Fredrik Andersson fick sparken, och för den tydlighet han stått för.

Karlsson har varit lugn och trygg och jag kan nog bara minnas en gång som han tappade lite av den kontroll han pratat så mycket om och det var i match tre i samband med att Paul Carey slängde handskarna för att ge sig på Robin Hanzl. Just Karlssons lugn tror jag betytt enormt mycket för den här gruppen och även det faktum att han skapat tydliga roller och förväntningar på spelare och olika kedjor. Ta kedjan med Erik Andersson, Jacob Blomqvist och Sebastian Hartmann som exempel. De hade inledningsvis som uppgift att stänga ner kedjan med Marcus Sörensen, Filip Cederqvist och Ludvig Rensfelt. De har gjort det med bravur och samtidigt bidragit offensivt så till den grad att man utklassat Djurgårdens toppkedja.

Andersson, Blomqvist och Hartmann är bara några av spelarna som lyft sitt spel till nya nivåer även om Hartmann visserligen stått för en riktigt bra grunsderie.

Nolan Zajac har gått från att vara en säkerthetsrisk i egen zon till att spela med större marginaler och bidra offensivt, Filip Westerlund har spelat sin bästa hockey i karriären, Per Svensson har varit dominant precis som Tim Erixon varit, Albin Lundin har utklassat Djurgårdens samtliga centrar och Erik Walli Walterholm har varit nyttig med sitt uppoffrande och intensiva spel.

Det är ändå anmärkningsvärt att få alla dessa spelare att spela så bra i ett sådant utsatt läge.

Bäst av alla har ändå Robin Hanzl varit i en kedja med Victor Lodin och Ty Rattie.

Jag är nog en av många som inte förstått hur bra som Robin Hanzl är. För helt ärligt. Den nivå som Hanzl hållit under de här fyra matcherna är fullt i nivå med vad de bästa spelarna i SHL presterat.

Nu får man behålla Hanzl och lyckas man också behålla Ty Rattie samtidigt som signalerna säger att Anton Wedin, Emil Pettersson och Anton Lander kommer hem så har Timrå något riktigt, riktigt bra på gång.

Dessutom med en tränare i form av Anders Karlsson som lyckades få ut maximalt från sina spelare i den tuffa situation som man befunnit sig i.

Det kritiska första året är avklarat.

Nu kan Timrå bygga för framtiden och det ser onekligen väldigt bra ut.

Till sist. Publiken. Herrgud vilken magisk stämning.

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Tack för att ni tog er tid

Sanny