Is i magen?

Ikväll spelas den sista omgången i SHL’s grundserie och går inte att säga något annat än att det blir en dramatisk avslutning.

Vad är förutsättningar för just ditt lag ikväll?

Jag har gått igenom matcherna för att se över vad respektive lag behöver i poäng för att gå till slutspel, vinna serien eller få en hemmaplansfördel.

Timrå- Rögle

Jumbon Timrå har inte saken i egna men för att ens ha en chans till hemmaplansfördel i kvalet måste man ta tre poäng mot Rögle. Då krävs det dock att Oskarshamn vinner mot Djurgården under ordinarie tid.

Rögle å sin sida vinner serien om man tar minst en poäng. Om Rögle dock skulle förlora riskerar man faktiskt att komma trea i tabellen (om både Luleå och Skellefteå tar tre poäng) och på så sätt tappa fördelen av hemmaplan i en eventuell semi och final.

Med andra ord en viktig match för Rögle.

Färjestad- Växjö

Tar Färjestad en poäng har man säkrat en direktplats i kvartsfinalen. Om man vinner under ordinarie tid tar man sig förbi Växjö och slutar femma vilket betyder att man får möta Frölunda i kvartsfinal. Förlorar Färjestad under ordinarie tid mot Växjö samtidigt som Örebro vinner under ordinarie tid så slutar man sjua och tvingas spela åttondelsfinal.

Växjö har chans att gå förbi Frölunda i tabellen om man tar minst två poäng mer än vad Frölunda lyckas göra mot Linköping.

Blir det oavgjort efter full tid i Karlstad slutar Växjö femma och Färjestad sexa.

Örebro- Skellefteå

Skellefteå har fortsatt chans att vinna serien men då krävs att man vinner mot Örebro samtidigt som Rögle förlorar under ordinarie tid. Oavsett hur det går för Rögle är det viktigt att vinna för att komma topp två och på så sätt ha fördelen av hemmaplan även i semifinalen där eventuellt Luleå skulle kunna stå för motståndet. Som topp två lag får man dessutom möta ett lag som spelat åttondelsfinal. Sedan systemet med åttondelsfinal infördes 2014 har endast Linköping (2014) och Malmö (2017) tagit sig förbi en kvartsfinal.

Örebro måste vinna under ordinarie tid samtidigt som Färjestad inte får ta poäng mot Växjö för att säkra ett plats bland topp sex och direktkvalificera dig för kvartsfinal.

Ett intressant scenario att ha koll på.

Om det är oavgjort i slutet av matchen kan Örebro behöva ta ut målvakten för att ta tre poäng om det är så att Färjestad ligger under mot Växjö. Men. Skellefteå kan också behöva ta ut målvakten om det är oavgjort samtidigt som Luleå leder mot Malmö för att komma tvåa i tabellen.

Foto: Bildbyrån

Vem av Niklas Eriksson och Robert Ohlsson har då mest is i magen i ett sånt läge?

Luleå- Malmö

Precis som för Skellefteå så har Luleå fortsatt chansen att vinna serien. Då krävs det i första hand att Rögle inte tar poäng mot Timrå och att man tar en poäng mer än vad Skellefteå eftersom Luleå har samma poäng som Skellefteå men med en sämre målskillnad.

Malmö å sin sida har chans på att spurta sig in i åttondelen även om chansen är rätt liten. Om Malmö vinner under ordinarie tid samtidigt som Linköping och Oskarshamn inte tar mer än en poäng så går man till slutspel. Det kan också räcka med två poäng men då krävs det att Brynäs inte tar mer än en poäng.

Brynäs- Leksand

Leksand har inget att spela för rent placeringsmässigt utan det handlar mer om att få med sig en positiv känsla inför åttondelarna som börjar på lördag. Brynäs kan i händelse av en seger antingen under ordinarie tid eller efter förlängning ta sig förbi antingen Oskarshamn eller Linköping som är är två poäng före men med sämre målskillnad.

Brynäs smyger med bakifrån men har ändå ett relativt bra utgångsläge eftersom man möter ett Leksand som inte har så mycket att spela för. Klyschan att motivation slår klass kanske?

Frölunda- Linköping

Göteborgarna är en poäng före Växjö samt med en bättre målskillnad vilket för tillfället betyder hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Vinner Växjö under ordinarie tid mot Färjestad måste Frölunda ta minst två poäng för att behålla fjärdeplatsen.

Linköping är just nu på slutspelsplats och har således saken i egna händer. Linköping kan förlora förutsatt att Malmö och Brynäs inte tar mer än en poäng mot Luleå respektive Leksand eller att Oskarshamn förlorar under ordinarie tid mot Djurgården. Tar Oskarshamn fler poäng än Linköping idag så måste Linköping ta två poäng om Brynäs eller Malmö vinner under ordinarie tid. Med andra ord, tar Linköping två eller tre poäng så har man säkrat slutspelsplatsen.

Oskarshamn- Djurgården

Djurgården spelar för hemmaplansfördel mot Timrå i kvalspelet och det räcker med en poäng även om Timrå skulle vinna mot Rögle under ordinarie tid. Förlorar Timrå så spelar Djurgårdens resultat ingen roll för deras tabellplacering.

Oskarshamn kan däremot säkra klubbens första slutspelsplats någonsin. Med två poängs marginal ner till Brynäs och Malmö men med sämre målskillnad är man helt säkra om man tar minst två poäng. Oskarshamn kan till och med förlora men då får varken Malmö eller Brynäs tar mer än en poäng.

Tack för att ni tog er tid

Sanny