Det står nu klart att det kommer bli Djurgården och Timrå i det ångestfyllda kvalet.

Jag vet att nerver och press kan komma att ha en avgörande betydelse.

Timrå har nu nio dagar på sig att lösa en problematik som man inte lyckats med på hela säsongen.

Frågan är om man lyckas med det?

Av det jag sett på slutet så har jag svårt att se att Timrå kommer kunna hålla sig kvar i SHL.

Försvarsspelet som man visat upp på slutet är så beklämmande dåligt att jag har svårt att se att Timrå kommer kunna vinna mot Djurgården över sju matcher.

Timrås offensiv är inte alls dålig, tvärtom faktiskt. Den är till och med bra mycket bättre än flera av lagen ovanför dem i tabellen.

De spelar ofta en ganska underhållande och fartfylld hockey med offensiv spetsspelare i form av Ty Rattie, Victor Lodin, Robin Hanzl och Joey LaLeggia för att nämna några. Problemet är deras defensiv som just nu är, i särklass, sämst i serien.

Timrå har helt enkelt inte lyckats skapa en trygg och stabil defensiv under hela säsongen. Det är deras stora akilleshäl och den enskilt största anledningen till att man kommer få kvala.

Spelet med puck är alldeles för slarvigt och jag har sedan länge tappat räkningen på antalet gånger man haft pucken under kontroll för att helt gett bort den och på så sätt skapat enkla målchanser åt motståndarna.

Spelet i egen zon och i synnerhet runt det egna målet är mjukt och ostrukturerat något som skapar en stor osäkerhet.

Det är som om spelarna inte riktigt vet vad de ska göra och det grundar sig i att man saknar en tydlighet.

Man måste vara aggressivare i sitt presspel med första spelaren i egen zon så att medspelarna ska kunna läsa av, överbelasta och hitta rätt i sina positioner. Av den anledningen vinner man inte heller tillräckligt med närkamper och får sällan stopp i spelet. En titt i statistiken talar sitt tydliga språk.



Timrås lagledning har nu nio dagar på sig att lösa den problematik som man inte lyckats lösa under hela säsongen.

Det enda som gäller nu är att nöta på försvarsspelet över hela banan. Hitta åkmönster för forwards att jobba hem centralt i sin backchecking, få backar att känna sig trygga att ligga nära sin motståndare i mittzon och på så sätt få dem på utsidan.

Det var exakt detta som Brynäs fokuserade på inför kvalet i fjol och också gjorde att man lyckades hålla sig kvar i SHL.

Där ligger nyckeln för Timrås fortsatta SHL existens.

Frågan är om man lyckas.

Jag är tveksam.

Tack för att ni tog er tid

Sanny