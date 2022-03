Vinna eller kvalspel

Ikväll kan Djurgårdens imponerande upphämtning ta sitt slut om det är så att man förlorar mot Malmö. Det visar i så fall hur tufft det är att återhämta sig från en sådan usel start och så mycket energitapp som funnits i och kring laget.

Samtidigt har Malmö satt sig i en bra sits för att spurta sig in i slutspel. Väl där skulle skåningarna kunna bli en obehaglig överraskning. Först måste dock kontraktet säkras. Ett stort steg på vägen är en seger ikväll mot Djurgården.



Sedan Malmö stod för den usla och direkt beklämmande insatsen mot Timrå den första mars är skåningarna seriens formstarkaste lag med 13 poäng på fem matcher. Den såg jag inte komma.

I matchen mot Timrå var frustration påtaglig och jag kunde skönja en form av uppgivenhet. Att därifrån komma upp så pass starkt som man gjort imponerar. Jag ser nu ett lag som jobbar hårt för varandra, spelar uppoffrande, åker mycket skridskor och är tunga att möta. Riktigt tunga dessutom.

Det kan faktiskt leda till slutspel förutsatt att man vinner över Djurgården ikväll. Jag höjer redan nu ett varningens finger för Malmö om man skulle ta sig dit. Men… Vi är inte där ännu.

Djurgården har i sin tur haft en spikrak formkurva i nordlig riktning sedan Joakim Fagervall klev in som ny huvudtränare. Ni känner såklart till. Samma Fagervall som fick sparken av Malmö veckan innan.

Det är på många sätt unikt och en sak kan jag slå fast. Djurgården hade inte ens varit en position att kunna undvika kval med tre matcher kvar om det inte varit för Fagervalls intåg.

Jag tror Fagervall ledarskap, lugn och förmåga att forma grupper varit en avgörande del till Djurgården framgångar på slutet. Jag vet av erfarenhet att det ibland kan vara rätt komplicerat att röra om för mycket i ett lag med spelare som kommer och går men att det givetvis kan vara enklare hos lag som gått dåligt.

Men det behövs en tydlighet från coacherna som sedan går ner till de ledande spelarna och sedermera gruppen.

Rent spelmässigt har Djurgården blivit bättre på att bära upp pucken ut ur egen zon och in i anfallszon under kontroll än vad man varit tidigare under säsongen. Det ser jag som den enskilt största anledningen till att man lyft sig och det hänger givetvis ihop med Fagervall intåg, några värvningar som gett energi och ett större självförtroende i gruppen.

Det måste man dock kunna ta sig med in i ett kval om det nu blir att det är där man hamnar trots allt.

För Malmös del handlar det mer om ett spelaransvar än om de taktiska bitarna. För rent krasst har de underliggande siffrorna varit bra och inte riktigt speglat prestationerna på isen. Spelare som Fredrik Händemark, Carl Söderberg och Pathrik Westerholm har alla lyft sitt spel bra många nivåer på ett sätt som påminner om hur det såg ut i Malmö i fjol när den gruppen tog sig samman och presterade sin bästa hockey för säsongen när det var som mest kritiskt.

Pressen är givetvis i första hand på Djurgården som inte får förlora under ordinarie tid för att fortsatt kunna undvika kvalspel.

För Malmös del är en seger viktigt eftersom man har ett tufft avslutande schema med dubbelmöte mot Rögle och bortamatch mot Luleå.

Foto: Bildbyrån

Joakim Fagervall mot Tomas Kollar

Marcus Sörensen mot Carl Söderberg

Emil Sylvegård mot Dick Axelsson

Den finns en del att se fram mot.

Men framför allt.

Vinna eller kvalspel för Djurgården och slutspelsjakt för Malmö.

Det är rätt pikanta förutsättningar vi har framför oss ikväll.

Tack för att ni tog er tid

Sanny